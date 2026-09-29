餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

【要繳多少稅？】

賺越多繳越多，這個道理不用我多說，不過要怎麼計算賺了多少錢，目前實務上主要有兩種計算（申報）方式，一個是適用查帳的方式來計算，一個是用書面審理的方式來。

查帳是最基本的算法，簡單來說，你的收入扣掉你的成本與支出，就是你繳稅的標準。政府會依照你營業過程中產生的所有單據去計算收入與成本支出，進一步算出你要繳多少錢。 舉例來說，你今年的收入是1000萬、進貨與其他成本支出是800萬，�那麼你繳稅的標準就是200萬（1000萬-800萬），進一步依照稅率去算出你要繳多少錢。

書面審理是比較特別的算法，但現在反而越來越常見。簡單來說，書面審理不看你的成本，只看你的收入，依照你的收入乘以法定比率當作利潤，再算你應該繳多少稅。 舉例來說，你今年的收入是1000萬，我們不再看你的成本，而是依照法定比率去推算你要繳多少稅。 以餐廳、餐館來說，107年的法定比率是9%，那麼你繳稅的標準就是90萬（1000 x 9%），進一步依照稅率去算出你要繳多少錢。