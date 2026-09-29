餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

【開餐廳要繳兩種稅？】
自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！
【賺錢＝所得，應該要繳所得稅】
關於開業要不要繳稅，最簡單的一個原則：只要有賺錢就應該要繳稅。 不論你是靠自己買賣賺錢、投資賺錢或是開餐廳賺錢，都應該要繳稅，只是繳稅的名義以及多寡的問題。
以一個開餐廳的老闆來說，開餐廳賺錢可能就需要繳「營利事業所得稅」。 （另外，所有營業行為都還要繳「營業稅」，避免大家搞混，之後再另外寫一篇）
【要繳多少稅？】
賺越多繳越多，這個道理不用我多說，不過要怎麼計算賺了多少錢，目前實務上主要有兩種計算（申報）方式，一個是適用查帳的方式來計算，一個是用書面審理的方式來。
查帳是最基本的算法，簡單來說，你的收入扣掉你的成本與支出，就是你繳稅的標準。政府會依照你營業過程中產生的所有單據去計算收入與成本支出，進一步算出你要繳多少錢。 舉例來說，你今年的收入是1000萬、進貨與其他成本支出是800萬，�那麼你繳稅的標準就是200萬（1000萬-800萬），進一步依照稅率去算出你要繳多少錢。
書面審理是比較特別的算法，但現在反而越來越常見。簡單來說，書面審理不看你的成本，只看你的收入，依照你的收入乘以法定比率當作利潤，再算你應該繳多少稅。 舉例來說，你今年的收入是1000萬，我們不再看你的成本，而是依照法定比率去推算你要繳多少稅。 以餐廳、餐館來說，107年的法定比率是9%，那麼你繳稅的標準就是90萬（1000 x 9%），進一步依照稅率去算出你要繳多少錢。
【該選哪一種計算（申報）方式？】
這兩種申報方式，該選哪一種？基本上依照以下原則判斷：
第一，你的收入總額有沒有超過「3000萬」。只有3000萬以下的營利事業可以使用書面審查的方式；
第二，你的收益比率大概是多少。 書面審查的制度是為了人民的便利，也降低政府的查帳成本，因此設定法定比率當作計算稅額的方式，省去記帳、計算的一些成本。如果你的收益比率遠高於法定比率，那麼就用不到書面審查的好處，還是要多繳稅。
當然，這只是個粗略的判斷標準，實際運用上可能還要參考記帳的費用、帳簿保存是否完整以及公司有無實際虧損去決定。
【最後要提醒大家的是..】
如果你開餐廳是「獨資」或是「合夥」，在107年以後不用再另外繳營利事業所得稅，根據所得稅法第71條，未來獨資、合夥的稅併在個人綜合所得稅裡面來繳。簡單來說，你只需要算一次、繳一次稅就好，省下不少功夫。
我覺得開餐廳是一件很棒的事，至少對我來說，我覺得美食是讓世界更美好不可或缺的元素（流口水） 但在追逐夢想的過程中，總是會有現實需要面對。繳稅這件事情說難不難，好像只是加減乘除、一年只做一次，但真正要處理的時候，你才會發現簡單的數學都可以是天文數字。
切莫一頭熱栽入開餐廳之路，認賠殺出常常有。事前做好準備，了解你的風險，才能計算成本、做出最好的選擇。