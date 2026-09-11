回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

【執政黨逕付二讀，是野蠻的行為？】

立法的程序，原則上要經過一讀、二讀與三讀。逕付二讀，就是只跳過一讀的程序，直接從二讀開始。

什麼時候可以逕付二讀？依照立法院職權行使法第8條，如果有20人以上連署或附議，經表決通過後就可以逕付二讀。 從這條看起來，執政黨佔多數，確實得以用人數來表決逕付二讀。但逕付二讀代表什麼？一讀在做什麼？跳過就有問題嗎？

所謂的一讀，是指主席朗讀議案，而比較重要的是交由後續委員會審查，包含程序委員會與其他子委員會。程序委員會在做什麼？依照立法院程序委員會組織規程的規定，程序委員會其實只能做「形式」上的審查，例如提案手續是否完備、質詢時間的分配、議案的次序，因此對「內容」是沒有影響力的。因此，逕付二讀似乎是不會對議題有實質的影響。

或許在其他子委員會可能會有細部的討論，但這次三種版本都逕付二讀，因此在二讀階段應該也能夠被平等的討論。

逕付二讀確實是多數黨容易採取的手段，但如果這樣對實質討論沒有影響的話，似乎也不算野蠻？