回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

【同性婚姻通過，從不平等回到了平等】
今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。
【執政黨逕付二讀，是野蠻的行為？】
立法的程序，原則上要經過一讀、二讀與三讀。逕付二讀，就是只跳過一讀的程序，直接從二讀開始。
什麼時候可以逕付二讀？依照立法院職權行使法第8條，如果有20人以上連署或附議，經表決通過後就可以逕付二讀。 從這條看起來，執政黨佔多數，確實得以用人數來表決逕付二讀。但逕付二讀代表什麼？一讀在做什麼？跳過就有問題嗎？
所謂的一讀，是指主席朗讀議案，而比較重要的是交由後續委員會審查，包含程序委員會與其他子委員會。程序委員會在做什麼？依照立法院程序委員會組織規程的規定，程序委員會其實只能做「形式」上的審查，例如提案手續是否完備、質詢時間的分配、議案的次序，因此對「內容」是沒有影響力的。因此，逕付二讀似乎是不會對議題有實質的影響。
或許在其他子委員會可能會有細部的討論，但這次三種版本都逕付二讀，因此在二讀階段應該也能夠被平等的討論。
逕付二讀確實是多數黨容易採取的手段，但如果這樣對實質討論沒有影響的話，似乎也不算野蠻？
【大法官解釋後有新民意，應該遵照新民意？】
我國憲法宣誓主權在民，因此民意是重要的，這一點沒有問題。
但是，憲法不僅保障主權在民，更保障了所有人民的「基本權」，這也是憲法最有價值的地方。 大法官屬於司法的一環，獨立行使職權，因此憲法該怎麼解釋，就應該怎麼解釋，理論上民意不會也不能影響憲法的解釋方法。用一句話來形容：對的事情就是對的事情，不會因為民意而改變。
更何況，兩年前大法官的解釋，其實只有確認同性別者的結合關係，但具體要怎麼保障並沒有限制；所謂的「新民意」，也就是公投，則是討論該怎麼保障同性別者的結合關係。因此，大法官解釋與新民意之間，其實並沒有衝突，不需要拿這兩個來相提並論。
【宗教自由？】
有委員提到這個法案涉及宗教自由，我認為這個有疑慮。 宗教自由是憲法第13條保障的基本權利，而憲法的保障方式是：政府不能侵害你的宗教自由，你想信什麼教、想要採取什麼宗教行為，原則上都隨你自由。
同性婚姻法通過以後，並不會導致特定宗教的信仰者不能再選擇該信仰，也不禁止他們採取任何宗教行為，因此，應該是跟宗教自由沒有關係。 我猜，之所以提出宗教自由，是因為某些宗教的「教義」或「價值觀」是禁止同性別者的戀愛或結合。但，即便同性婚姻法通過，也不會改變這些宗教的教義，也就是說該宗教仍可以宣揚禁止同性別者戀愛的教義，那麼或許也沒有侵害到宗教自由。
兩年前大法官釋字已經確定了同性別者的結合關係應受法律保障，意味著這是基本人權。也許你基於倫理、道德、宗教或是任何理由不接受，但希望你最少從法律的層面來尊重。 如果你有任何意見，都歡迎你在底下表達，我很願意一起討論！