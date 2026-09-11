類名指定 vs. 具名指定：保險受益人填寫爭議解析

【誰可以領保險金？】

你可能會想：「這不簡單？就是法定繼承人來領啊？」 沒錯，在一般的情況下是如此，但如果「繼承人比起被保險人先過世」，就會有點複雜。

1.一般的情況是這樣： 我有三個子女A、B、C，某天我身故，就由A、B、C來領保險金；

2.先過世的情況是這樣： 在我身故以前，A就過世了，這時候是只有B、C領嗎？如果A也有子女，子女能夠去領嗎？

有些人會覺得，以「簽約當下」來看，繼承人就是A、B、C，既然A過世了，當然就是給另外兩個受益人來分就好； 有些人會覺得，以「事故當下」來看，法定繼承人除了B、C，還有A的子女，因此要由B、C和A的子女來分。