類名指定 vs. 具名指定：保險受益人填寫爭議解析

【受益人可以填「法定繼承人」嗎？】
朋友在保險業上班，最近來問我一個實務上常有的爭議：受益人可不可以寫法定繼承人？最後是誰領保險金？ 這個問題看似簡單，但實際情況發生時還是很多人會霧沙沙～
【受益人欄，可以填法定繼承人】
我國針對保險受益人該怎麼填寫，並沒有法律限制。因此，根據契約自由，你想填「法定繼承人」也是可以的，實務上也大多允許，法院判決也沒有判決無效過。 這種填法，法律上又稱作「類名指定」，也就是「具名指定」的相對概念。
【誰可以領保險金？】
你可能會想：「這不簡單？就是法定繼承人來領啊？」 沒錯，在一般的情況下是如此，但如果「繼承人比起被保險人先過世」，就會有點複雜。
1.一般的情況是這樣： 我有三個子女A、B、C，某天我身故，就由A、B、C來領保險金；
2.先過世的情況是這樣： 在我身故以前，A就過世了，這時候是只有B、C領嗎？如果A也有子女，子女能夠去領嗎？
有些人會覺得，以「簽約當下」來看，繼承人就是A、B、C，既然A過世了，當然就是給另外兩個受益人來分就好； 有些人會覺得，以「事故當下」來看，法定繼承人除了B、C，還有A的子女，因此要由B、C和A的子女來分。
【判決認為，以「簽約當下」來看】
我國最高法院有一個判決，認為應該從「簽約當下」來看。用上面的例子來說，受益人就是A、B、C。如果A過世，就由B、C來分配所有的保險金。 （最高法院97年度台上字第2087號民事判決）
但我會覺得，這個結論不太好。 如果當事人真的是想要由他的子女來繼承，他大可以把名字寫出來，他不可能不知道自己子女的名字，寫幾個字也沒多困難。 當事人既然用「法定繼承人」來代替真實的名字，或許就代表他其實想要保有彈性，讓事故發生時，財產能留給真正繼承人，或著說真正有需要的人。 （可參考葉啟洲教授－拋棄繼承與保險受益權這篇文章）
如果真的有確定想給誰，請不要貪一時方便寫法定繼承人，寫下名字才能確保權利；如果你是想把保險金當作遺產來分，再填法定繼承人比較好。 下次要買壽險的時候，別忘了在填寫受益人的時候多想兩秒鐘，你的一剎那，可能會影響到子女重要的權益。