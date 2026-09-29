報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

【警察不受理報案，合法嗎？】
某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？
【視案件類型，警察可能有受理報案的義務】
警察一直被稱作「人民保母」，一方面是誇獎警察對於人民無微不至的照顧，但另一方面，或許也是諷刺警察的工作包山包海。
依照警察法，警察的任務是維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利。根據該法施行細則，秩序與安全是警察的主要任務，促進人民福利則是輔助任務。
警察有「義務」依法處理的案件，法律上有明確規定的似乎只有「刑事案件」。 依照刑事訴訟法第231條第2項，「司法警察（包含憲兵與警察）知有犯罪嫌疑者，應即開始調查，並將調查之情形報告該管檢察官及司法警察官。」
至於其他類型的案件，例如保安、正俗、交通、衛生、消防、救災、營業建築、市容整理、戶口查察、外事，這些似乎就沒有法律層級的規定，而是由行政機關內部的規則來處理。
簡單來說，如果是刑事案件，警察可能有受理報案的義務，不受理有「違法」的疑慮，或許能夠透過提告來處理；如果是其他案件，不受理報案只能說是「失職」或是「態度不佳」，或許只能透過檢舉、申訴來處理。
【新聞中的警察是否違法？】
簡單描述這個案件的話，大意是當事人在離開客運後發現筆電消失，先以遺失案件向警方報案，但警方不願協助調閱客運監視器，爾後當事人改以侵占報案，警方卻拒絕受理。
遺失並不屬於刑事案件，因此警方似乎沒有協助的「法律義務」；侵占屬於刑法第335條的罪名，屬於刑事案件，警方有協助的義務。 因此，案件到底是遺失還是侵占，進一步決定了警察拒絕受理的合法性��。
我覺得這個問題與「雞生蛋、蛋生雞」類似，畢竟在調查以前，其實你無法確定是否為侵占或遺失，因此在決定是否成立刑事案件以前，至少也要做到基本的調查才行，不能劈頭就拒絕受理侵占的報案。
不過，本案特別的是，當事人一開始以遺失報案，而案情也確實類似（上下公車後找不到），因此警察基於這個判斷而將案件認定為遺失，拒絕侵占的報案，我覺得也是合理。但警察也只調閱了上車前的監視器，沒有協助車上或下車後的調閱，這一點確實也讓人感到「態度不佳」。
如果是刑事案件，警察有受理民眾報案、調查犯罪的義務；但如果非刑事案件，警察拒絕受理報案也許不合理但可能合法。雖然實務上遺失案件仍會開給你受理報案的登記資料，但這個可能與你期待的報案並不相同。
即便不是刑事案件，有些警局也願意協助當事人向私人單位調閱監視器，這一點其實是警察的好心與私人單位的配合，值得鼓勵；如果碰到不願提供幫助的警察，你可能無法究責，或許換一個報案單位更能迅速解決你的問題。
新聞來源：https://reurl.cc/01zOax