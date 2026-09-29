報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

【視案件類型，警察可能有受理報案的義務】

警察一直被稱作「人民保母」，一方面是誇獎警察對於人民無微不至的照顧，但另一方面，或許也是諷刺警察的工作包山包海。

依照警察法，警察的任務是維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利。根據該法施行細則，秩序與安全是警察的主要任務，促進人民福利則是輔助任務。

警察有「義務」依法處理的案件，法律上有明確規定的似乎只有「刑事案件」。 依照刑事訴訟法第231條第2項，「司法警察（包含憲兵與警察）知有犯罪嫌疑者，應即開始調查，並將調查之情形報告該管檢察官及司法警察官。」

至於其他類型的案件，例如保安、正俗、交通、衛生、消防、救災、營業建築、市容整理、戶口查察、外事，這些似乎就沒有法律層級的規定，而是由行政機關內部的規則來處理。

簡單來說，如果是刑事案件，警察可能有受理報案的義務，不受理有「違法」的疑慮，或許能夠透過提告來處理；如果是其他案件，不受理報案只能說是「失職」或是「態度不佳」，或許只能透過檢舉、申訴來處理。