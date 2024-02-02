在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

在現實生活中，性騷擾的判斷標準是什麼？

要判斷在虛擬世界中做性騷擾行為會不會構成性騷擾，就要先了解現實世界中的「性騷�擾」是什麼？ 依照性騷擾防治法的規定，所謂的性騷擾是指性侵害犯罪以外，對他人做違反他的意願而與性或性別有關的行為。

但到底有沒有構成，光看條文會覺得非常抽象。實務上的判斷其實會區分成兩個部分，一個有沒有「#與性或性別有關」另一個則是「不受歡迎」。

「與性或性別有關」比較好判斷，也就是除了直接對受害人做性侵害（性交行為）外其他和性或性別相關的言語、動作、圖片都算是。

至於而「不受歡迎」的判斷除了會用「被害人的主觀」想法外，為了避免單純從受害人的主觀想法來判斷，會讓性騷擾的成立標準很不一定，因此實務上也會加入「合理被害人」的標準，用客觀上一般人聽到相同的言語、看到相同的圖片或是遇到相同的狀況下，會不會也被認為是受到性騷擾，來判斷受害人主觀上認為受到性騷擾是不是合理，如果是合理才會是所謂的「合理被害人」。

而在上面兩個部分都成立的情況下，行為人的行為才會成立性騷擾。