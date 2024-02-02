在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？
前陣子英國有一位未滿16歲的女童用VR設備玩遊戲時，被遊戲中的其他玩家利用遊戲的角色對女童的角色做出猥褻、性騷的行為，英國警方受到女童的報案後，對這起「虛擬侵犯」事件展開調查。在虛擬世界越來越真實，遊戲越來越逼真的現在，越來越多這種「虛擬侵犯」的情形發生。
在幾年前有一名GTA5直播主，在直播時受到其他惡意玩家利用外掛系統，不斷地對直播主的角色進行性交動作，直播主不管怎麼甩都甩不掉這些惡意玩家，崩潰的大哭。
或許會覺得其實女童或是直播主把VR頭盔拿下來或是把遊戲關掉就可以脫離被騷擾的狀態，但這種在虛擬世界中發生的性騷擾行為，雖然是對著受害人的遊戲角色做，但仍然有可能會對現實生活的人帶來心理上的不舒服或甚至也會有被侵犯的感覺。不過究竟在虛擬世界做這些事，會受現實生活中的法規規範嗎？還是在虛擬世界中，想做什麼就做什麼，都沒有關係？
在現實生活中，性騷擾的判斷標準是什麼？
要判斷在虛擬世界中做性騷擾行為會不會構成性騷擾，就要先了解現實世界中的「性騷�擾」是什麼？ 依照性騷擾防治法的規定，所謂的性騷擾是指性侵害犯罪以外，對他人做違反他的意願而與性或性別有關的行為。
但到底有沒有構成，光看條文會覺得非常抽象。實務上的判斷其實會區分成兩個部分，一個有沒有「#與性或性別有關」另一個則是「不受歡迎」。
「與性或性別有關」比較好判斷，也就是除了直接對受害人做性侵害（性交行為）外其他和性或性別相關的言語、動作、圖片都算是。
至於而「不受歡迎」的判斷除了會用「被害人的主觀」想法外，為了避免單純從受害人的主觀想法來判斷，會讓性騷擾的成立標準很不一定，因此實務上也會加入「合理被害人」的標準，用客觀上一般人聽到相同的言語、看到相同的圖片或是遇到相同的狀況下，會不會也被認為是受到性騷擾，來判斷受害人主觀上認為受到性騷擾是不是合理，如果是合理才會是所謂的「合理被害人」。
而在上面兩個部分都成立的情況下，行為人的行為才會成立性騷擾。
遊戲中被性搔擾，也會成立嗎？
回到上面提到的GTA5主播被性騷擾的事件，在這個事件中，惡意玩家讓自己的角色裸露下半身並且對其他玩家做出「空幹」的動作，是屬於做出「與性或性別有關」的行為，或是可以認為是製造出「與性或性別有關」的畫面，而這個行為或是畫面除了對女主播來說主觀上是有認為被騷擾、不舒服的感受外，客觀上一般人在玩遊戲時受到其他惡意玩家做相同的行為或是在玩遊戲是因為其他惡意玩家的行為看到自己角色和其他玩家製造出這樣的畫面，應該也都會感到受到騷擾或是不舒服，因此可以認為惡意玩家的行��為或是製造的圖片也符合「不受歡迎」。所以在「與性或性別有關」與「不受歡迎」都成立的情況下，惡意玩家的行為在我國會被認為是屬於性騷擾防治法的「性騷擾」，而可能會被依該法的第27條第2項處一萬元以上十萬元以下的罰鍰。
目前我國尚無案例，值得持續關注！
目前在我國還沒有針對在虛擬世界做性騷擾行為而成立性騷擾的實際案例，但在遊戲世界中，用言語騷擾其他玩家或傳送其他色情圖片給其他玩家而成立性騷擾還是有的。在虛擬世界越來越發達的未來，必然會有更多虛擬性騷擾發生，打造虛擬世界的公司或遊戲製作公司也越來越重視類事的問題。而我國實務上未來是否有案件真的會成立性騷擾，實務會用什麼標準來判斷和運作，也值得我們持續關注下去！
新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20240104/2657153.htm