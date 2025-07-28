如何保障商標權益？中國山寨版無印良品案例分析

【中國的商標法】

其實在中國的商標法也有跟我國一樣的規定，他們叫做「馳名商標」，也就是如果被認為是馳名商標，卻被其他人搶先註冊了的話，可以透過異議的程序來申請撤銷抄襲的商標。

那現在來看看這個案子，無印良品在世界各國相當有名，是不是屬於著名商標呢?為什麼正版的無印良品會被判敗訴呢?在當初無印良品的公司異議，經過漫長的程序後，因為被認定所提出的證據僅證明無印良品有在香港有名，但沒辦法證明無印良品在中國內地也有足夠的知名度，所以被認為不是屬於中國的著名商標，所以沒辦法撤銷抄襲的商標。

而在沒有撤銷山寨無印良品商標的情況下正版的無印良品去使用這個商標，就是侵害了這個山寨無印良品的商標權，所以法院判決山寨版的無印良品勝訴。