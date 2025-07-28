如何保障商標權益？中國山寨版無印良品案例分析

【中國山寨版無印良品勝訴，正版商標該怎麼保障權益?】
最近在中國山寨版無印良品對正版的無印良品提告侵害商標權，終審法院判決山寨版無印良品勝訴。其實這個商標在2001年就已經被搶先註冊走，無印良品公司也在不久後提出異議，但商標局決定維持山寨的商標。 為什麼中國商標局會做這樣的決定呢?中國的商標法中有沒有註冊保護原則呢? 因為這跟我們直觀的想像太不一樣了，所以我們找了中國的判決來看！
【商標採註冊保護原則】
先說，在我國商標採取「註冊保護原則」。原則上就是先搶先贏，因為智慧財產局沒有辦法知道全世界所有的商標，所以只能對於已經有註冊的商標來判斷。 但如果你是著名商標而被搶先註冊了，就還可以利用異議或評定的方式來保障自己的權益。
【著名商標是什麼?】
那究竟什麼是著名商標呢? 著名商標就是指這個商標即便是外國商標，而且在台灣並不使用，但對於國內消費者來說已經很有名了，還是屬於著名商標。如果商標是著名商標，那麼申請異議或評定之後，抄襲的商標就應該要被撤銷!
【中國的商標法】
其實在中國的商標法也有跟我國一樣的規定，他們叫做「馳名商標」，也就是如果被認為是馳名商標，卻被其他人搶先註冊了的話，可以透過異議的程序來申請撤銷抄襲的商標。
那現在來看看這個案子，無印良品在世界各國相當有名，是不是屬於著名商標呢?為什麼正版的無印良品會被判敗訴呢?在當初無印良品的公司異議，經過漫長的程序後，因為被認定所提出的證據僅證明無印良品有在香港有名，但沒辦法證明無印良品在中國內地也有足夠的知名度，所以被認為不是屬於中國的著名商標，所以沒辦法撤銷抄襲的商標。
而在沒有撤銷山寨無印良品商標的情況下正版的無印良品去使用這個商標，就是侵害了這個山寨無印良品的商標權，所以法院判決山寨版的無印良品勝訴。