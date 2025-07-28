監委與法官約談爭議：監察與司法獨立的界線.

【監察與司法獨立的距離】
前陣子監察委員陳師孟約談馬英九洩密案的承辦法官唐玥，理由是因為他質疑唐玥的法律見解而申請調查，引起眾多討論，而最受人議論的問題在於：究竟監察權與司法權的界線何在？
【到底在吵什麼？】
按憲法90條所述：「監察院為國家最高監察機關，行使同意、彈劾、糾舉及審計權。」，所謂「彈劾權」是指監察院對於違法失職人員，能夠向有權審判彈劾事件的機關提出控訴。而憲法99條也指明司法院人員同樣適用，當中自然包含法官，如果法官有違法失職行為，監察委員確實是可以彈劾、調查的。
然而，憲法80條亦指出：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」該條文揭示了司法獨立審判的精神，即透過法官本於良知依法獨立審判，確保人民得到公平、公正的判決結果，而不受任何外在因素影響，這次事件中備受爭議的監察權也屬外在因素之一。據此便能推導出這個事件在吵的重點，即監察權的行使到底會不會干預司法獨立呢？
【約法官泡茶錯了嗎？】
陳委員約談法官一事若屬調查行為，便是依據監察法26條行使，根據該條文，若監委認為案件重大或者是被調查人有逃亡可能的情況，甚至可以通知當地警局協助（同法29條）。因此，我們認為約談法官本身並不是大問題，問題是在於這起約談的理由是「法官的法律見解」，認事用法是法官獨立審判的核心價值，如果這個理由��可以約談、調查，難保會造成法官在審判上面的顧慮，進而影響人民受到公平審判的權利。
【法官不是不能約，但為了什麼約？】
所以合理的情況是，如果監委約談的理由僅僅涉及法官行政業務，諸如庭長的行政工作而有違法失職，這是沒問題的；但若是因為法官所提出的法律見解、形成心證的理由進行約談，還是應該回歸司法權的救濟途徑處理，否則將有可能違反權力分立、制衡原則。而大法官解釋第325號也明確表示：「司法機關審理案件所表示之法律見解，監察院對之行使調查權，本受有限制」，所以在我們看來陳師孟約談唐玥的理由確實不當。
監察權與司法權本不應相衝突，而是相輔相成、共同維護人民獲得公正審判的權利，我們也希望監察委員在行使職權上遵守憲法增修條文第7條五項，也就是超出黨派以外、依據法律獨立行使職權，避免針對特定事件粗率發動調查，造成相關人員無形壓力，甚至產生寒蟬效應。
新聞來源：https://n.yam.com/Article/20190719771869