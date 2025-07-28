監委與法官約談爭議：監察與司法獨立的界線.

【到底在吵什麼？】

按憲法90條所述：「監察院為國家最高監察機關，行使同意、彈劾、糾舉及審計權。」，所謂「彈劾權」是指監察院對於違法失職人員，能夠向有權審判彈劾事件的機關提出控訴。而憲法99條也指明司法院人員同樣適用，當中自然包含法官，如果法官有違法失職行為，監察委員確實是可以彈劾、調查的。

然而，憲法80條亦指出：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」該條文揭示了司法獨立審判的精神，即透過法官本於良知依法獨立審判，確保人民得到公平、公正的判決結果，而不受任何外在因素影響，這次事件中備受爭議的監察權也屬外在因素之一。據此便能推導出這個事件在吵的重點，即監察權的行使到底會不會干預司法獨立呢？