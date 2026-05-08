海上救難與個人責任：「我可能不會救你」的背後

【我可能不會救你，真的只是可能而已啦！】

上禮拜海委會臉書的貼文引來熱議，用「我可能不會救你」來警告民眾不要在海警發布以後還去「做蠢事」。但，不管是不是「自招危難」做蠢事，其實海巡署還是需要去救人的。

根據海案巡防法第3條，「海上救難」是海巡機關的掌理事項之一。既然是法律明定的一個權責事項，那麼代表著其實海巡機關是有「義務」需要去進行救難的。

即便人民可能像小編說的是「做蠢事」，但其實是不是做蠢事、是不是自己冒險，並不影響其他人的法律義務，舉例來說，就算有人是想自己跳樓尋死，我們還是可以看到警察、消防機關或救護車出發去拯救人命，這就是一個很明顯的例子。 因此，除非法律有寫著「自招危難者，政府不用救！」藉此免除政府的救助義務，否則海巡機關都還是需要出發去救人的。

你可能會覺得海巡機關很可憐，難道要拿命去賠嗎？其實這倒也不是。 海巡機關雖然有義務「搜救」，但並沒有「一定要救起人」的義務。在「海岸巡防機關執行海上救難作業程序」中，搜救任務其實也不是漫無止盡，如果人員生還的可能性消失，或是搜救超過2至3天都沒有結果，海巡機關的搜救任務可能就要停止，海委會說的「我可能不會救你」其實意思在這裡。

除此之外，自招危難，也不是什麼責任都沒有喔！ 例如，海巡署可以在危險發生前事先「開罰」。依照災害防救法第31條第1項，政府可以公告警戒區域，禁止人民進入，如果人們執意進入，政府可以開5至25萬元的罰鍰。 如果遇難當事人是自己不顧警告而下水，導致遇難，最後幸運被救起的話，依照災害防救法第31條第2項，遇難當事人可必須「自己負擔搜救費用」，這跟山難的情況是類似的。簡單來說，人民也不能期待國家無償的為所有危險行為負責。

這次海委會的貼文其實也引來不少討論（甚至批評），但海委會只是刀子嘴豆腐心，嘴巴上說不要，身體還是會很誠實的去救人啦！ 不過，我想這次事件的重點是想要提醒大家，即便冒險是人類的天性，但自己的一舉一動可能都影響到別人，不妨花上一點時間替別人想想，也許一切都會不一樣！

新聞來源 ：https://reurl.cc/Nq3dWQ