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擺脫惡鄰困擾：依法驅離惡鄰的秘訣

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-05-20更新 2026-09-11
雷皓明律師
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抽菸、亂丟垃圾、噪音汙染…惡鄰的行徑層出不窮。但你知道，你有機會依法趕走惡鄰，讓他搬離社區嗎？

【想趕走惡鄰？你可以這樣做】

抽菸、亂丟垃圾、噪音汙染…惡鄰的行徑層出不窮。但你知道，你有機會依法趕走惡鄰，讓他搬離社區嗎？

【依照「惡鄰條款」，你可以訴請法院強制遷離社區住戶】

公寓大廈管理條例第22條規定，如社區住戶有積欠過多社區費用、違法使用住宅範圍或是違反規約情節重大，經管委會促請改善後3個月，社區就可以依照區權人決議，訴請法院將該住戶強制遷離。

【哪些情形，可以訴請強制遷離？】

根據22條，可以強制遷離有3種情況：

1.積欠依本條例規定應分擔之費用，經強制執行後再度積欠金額達其區分所有權總價百分之一者。 這裡的費用，包含社區訂定的公基金、共用部分的管理修繕費用等。 要注意的是，積欠費用必須「經強制執行」，且「再度積欠達其總價百分之一」，才可以強制驅離。意味著惡鄰雖然欠管理費、公積金費用，但要欠的夠多，才能訴請驅離。

2.妨害建物正常使用，經罰鍰後仍不改善 正常使用的情況，包含規約對於專有、共用部分的使用規定，或是在逃生通道堆置雜物，妨礙出入等。 妨害建物正常使用，依照公寓大廈管理條例第49條，各地政府是可以裁罰的。如果政府裁罰後，惡鄰仍未改善，就有權訴請驅離。

3.違反法令、規約情節重大 規約就是你的「社區規約」，例如社區規約禁止營業、禁止養寵物等等。 但，怎樣叫做「情節重大」？法律並沒有寫清楚。不過，我們可以從幾個實際案件來感覺一下法院的標準。

【曾經判准遷離的案件】

第一個案例是「喧囂」。 某惡鄰自102年起，不分晝夜的大聲敲打金屬，發出巨大聲響、尖銳刺耳，偶爾亦有木棒敲擊、撞地板、大聲唱歌或鋸東西的聲音，每日至少三、四次，每次約15秒至1分鐘。102年11月，區權會曾決議請警方介入處理，但惡鄰仍未改善；而管委會在106年5月時更寄存證信函給惡鄰，要求改善，但惡鄰仍置若罔顧，因此在106年11月時召開區權人會議，決議管委會訴請法院強制遷離。 在這個案件中，管委會提出了多位住戶證詞、錄影檔案，以證惡行惡狀，法官最後採信，判決惡鄰應遷離該房屋。 （參考高等法院臺南分院107年度上字178號民事判決）

第二個案件是「髒亂」。 某惡鄰在105年4月起，被住戶檢舉有亂丟垃圾、屋內臭味飄出的環境問題，而飼養寵物又未清理排泄物，導致該樓層的公共空間髒亂，又有大量蟑螂出沒。管委會分別於4、5月間開出三張勸導單，但惡鄰都沒有改善，於是在10月時召開區權人會議，決議訴請法院遷離。 在這個案件中，管委會提出住戶證詞、住戶連署書以及管委會勸導單，還有新竹市政府、動保防疫所的會勘紀錄和勸導函令作為證據，最終使法院相信情節重大，判決惡鄰應該遷離該屋。 （參考高等法院106年度上字904號民事判決）

【想要訴請惡鄰遷離，可以，但請記得兩個重要的條件。】

第一，「時間」。 依法要3個月未改善，才能訴請遷離，而時間越久，或許也越能讓法院相信「情節重大」；

第二，「區權人決議」。 訴請遷離，必須由管委會來實行，並不能透過你自己告。 而且，必須經過「區權人決議」才能達成。意味著這個問題要是整個社區多數人都認同的，而不是少數住戶之間的紛爭。

千金難買好鄰居，好不容易找到房子，卻必須跟惡鄰相伴，真的很可惜。 如果你身邊也有惡鄰，除了忍氣吞聲以外，不妨試試看惡鄰條款，找回屬於你的居住安寧！

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