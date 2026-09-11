擺脫惡鄰困擾：依法驅離惡鄰的秘訣

【哪些情形，可以訴請強制遷離？】

根據22條，可以強制遷離有3種情況：

1.積欠依本條例規定應分擔之費用，經強制執行後再度積欠金額達其區分所有權總價百分之一者。 這裡的費用，包含社區訂定的公基金、共用部分的管理修繕費用等。 要注意的是，積欠費用必須「經強制執行」，且「再度積欠達其總價百分之一」，才可以強制驅離。意味著惡鄰雖然欠管理費、公積金費用，但要欠的夠多，才能訴請驅離。

2.妨害建物正常使用，經罰鍰後仍不改善 正常使用的情況，包含規約對於專有、共用部分的使用規定，或是在逃生通道堆置雜物，妨礙出入等。 妨害建物正常使用，依照公寓大廈管理條例第49條，各地政府是可以裁罰的。如果政府裁罰後，惡鄰仍未改善，就有權訴�請驅離。

3.違反法令、規約情節重大 規約就是你的「社區規約」，例如社區規約禁止營業、禁止養寵物等等。 但，怎樣叫做「情節重大」？法律並沒有寫清楚。不過，我們可以從幾個實際案件來感覺一下法院的標準。