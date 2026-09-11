餐廳創業之道：行號與公司的比較與選擇

【開行號或公司，責任不一樣。】

行號其實是我們口語的用法，實務上通常是指「獨資」或是「合夥」的營利事業。 獨資與合夥，依法要負擔「無限責任」。如果你的營運有虧損、欠債，行號還不出錢，你就必須拿自己的財產出來清償債務。

公司，一般來說只要是有限公司，只需要負擔「有限責任」。即便公司有虧損、欠債而還不出錢，你最多就是把當初放進去的「出資額」拿來清償，不需要連自己的身家也賠進去。

用一個簡單的例子來說明： A想要開一間韓式炸雞餐廳「好食雞」，籌備好500萬的資金來運作。

1.成立獨資或合夥 A把這筆資金都拿來當作獨資、合夥資產，用來購買設備、食材。然而，韓流退燒，越來越少人喜歡吃韓式炸雞，營業額每況愈下，500萬都花光了，還有許多貨款都付不出來。 雖然貨款上都是用好食雞的名字，但好食雞虧的錢，A也需要負責，因此A可能就需要以債養債，或是變賣自己的房、車來還錢。

2.成立公司 A把這筆資金拿來設立公司，500萬變成公司的資本額。 如果好食雞經營不善，虧錢又付不出貨款，雖然好食雞面臨倒閉的命運，但A也不需要把身家拿出來替好食雞還錢。