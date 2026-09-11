餐廳創業之道：行號與公司的比較與選擇

【�開餐廳需要設立公司嗎？行號、商號公司差在哪？
開餐廳到底要用行號還是公司？有許多創業者在資金、設備、技術都準備好的時候，才突然想到這個問題。 行號與公司最重要大概就是三個差別：責任、區域跟稅務。
【開行號或公司，責任不一樣。】
行號其實是我們口語的用法，實務上通常是指「獨資」或是「合夥」的營利事業。 獨資與合夥，依法要負擔「無限責任」。如果你的營運有虧損、欠債，行號還不出錢，你就必須拿自己的財產出來清償債務。
公司，一般來說只要是有限公司，只需要負擔「有限責任」。即便公司有虧損、欠債而還不出錢，你最多就是把當初放進去的「出資額」拿來清償，不需要連自己的身家也賠進去。
用一個簡單的例子來說明： A想要開一間韓式炸雞餐廳「好食雞」，籌備好500萬的資金來運作。
1.成立獨資或合夥 A把這筆資金都拿來當作獨資、合夥資產，用來購買設備、食材。然而，韓流退燒，越來越少人喜歡吃韓式炸雞，營業額每況愈下，500萬都花光了，還有許多貨款都付不出來。 雖然貨款上都是用好食雞的名字，但好食雞虧的錢，A也需要負責，因此A可能就需要以債養債，或是變賣自己的房、車來還錢。
2.成立公司 A把這筆資金拿來設立公司，500萬變成公司的資本額。 如果好食雞經營不善，虧錢又付不出貨款，雖然好食雞面臨倒閉的命運，但A也不需要把身家拿出來替好食雞還錢。
【開行號或公司，登記範圍不一樣】
依照商業登記法，獨資、合夥營利事業是向「各地政府」辦理登記，因此效力也只有在各地有��效。舉例來說，台北的登記到台中就沒有效，如果A在台北開了好食雞，B也能在台中開一間好食雞，A不能要求B換名字。
而公司登記是向「經濟部」或「直轄市政府」登記，登記的效力具有全國性，意味著如果台北的A設立了好食雞公司，台中的B就不能有樣學樣設立第二間好食雞公司。 （以上問題如果涉及商標登記則需要另外判斷）
【開行號或公司，稅務處理不一樣】
獨資或合夥事業，在「營利事業所得稅」上是併入「個人」所得稅來課稅，簡單來說，你只需要算一次所得稅並交給政府就好。
公司，在營所稅上則是分開課稅，用A的例子來說，好食雞賺了錢，好食雞要繳一次所得稅；A作為股東，從好食雞得到的收入，A要繳一次所得稅。簡單來說，A可能需要繳兩次稅。
除此之外，獨資、合夥事業有時可以「免用統一發票」，公司則是一定需要開立統一發票，這也是兩者的不同之處。
如果可以簡單，誰想要複雜。許多人搞不懂行號、公司之間的差異，常常為了方便就胡亂選擇，但其實行號與公司各有各的優點與缺點。
而在設立行號、公司的時候，其實也有許多法律問題需要處理，例如合夥的文件、公司的章程、稅務的分配，這些都是想開餐廳的你需要知道的。行號與公司的登記不能回頭，一定要在創業以前就想清楚！ （寫到好想吃韓式炸雞…）