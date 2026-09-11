開店必讀：員工保險解析！勞保 vs. 就保

【勞保、就保差在哪？】

1.首先，對員工而言，兩種保險的保障內容不太相同。 勞保的保險給付包含生育、傷病、醫療、失能、老年、死亡、年金等； 就業保險則是失業給付、提早就業獎助津貼、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼以及健保的相關補助。 簡單來說，勞保的保障比較全面也長久，如果受到勞保保障，員工會比較安心。

2.其次，對雇主來說，勞保與就保最大的差異可能在費用。 我國的勞保、就保，是採取「勞工、雇主、政府」比例負擔的形式，依照勞保條例第15�條、就保法第40條，雇主應負擔70%的保費支出。

雖然前面提到5人作為勞保、就保的投保參考標準，但其實投保勞保的時候，依法是自動參與了就保，實際上需要替勞工同時投保勞保、就保，意味著員工5人以上的雇主，同時需要繳納2份保費。

108年的勞保費率是薪資的10%，就保費率是薪資的1%。 如果你是員工5人以上的雇主，員工的保費就是薪資的11%，而你應該負擔其中的70%。 如果你是員工5人以下的雇主，員工的保費就是薪資的1%，而你應該負擔其中的70%。 （注意，這裡的薪資要去比對勞保局的「薪資分級表」，你可以參考：https://www.bli.gov.tw/Files/18415 ）

簡單舉個例： 你開了一間餐廳，每一位員工的薪資都是34800萬元（第十級薪資），假設員工10人，那麼你每個月應該繳納的保費就是：

34800 x 11%（保險費率） x 70%（雇主負擔） x 10（人） =29240。

如果你的員工只有3人，那麼你應該繳納的保費就是

34800 x 1%（保險費率） x 70%（雇主負擔） x 3（人） =732。

上述的保費會隨著員工人數、薪資以及投保天數再有變更；如果有員工到職、離職，更是有許多手續，一切一切都要靠雇主方自己辦理。

我看過不少老闆為了行政與法律事務忙的焦頭爛額甚至是被主管機關關切，才開始找律師處理，但如果能夠早點全心投入在日常經營，或許這些餐廳的發展都不一樣。而這篇的基本保險知識，在一般公司行號其實也適用。 員工的保險不僅是一個法律的要求，更是對員工的保障，各位雇主一定要小心處理。