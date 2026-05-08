辭職、調職與政治失職：從菸品案例探討處分官員的政治責任

【調職到底是法律責任，還是政治責任？】
立委踢爆國安局人士訂購巨量免稅菸品並藉由禮遇程序意圖入境，據新聞報導，相關人士有的請辭，有的「調離現職」。但，調離現職到底是一種法律責任，還是政治責任？辭職、調職之後就沒事了嗎？
【攜帶超額菸品入境、濫用隨行人員禮遇程序，違反什麼法律？】
這次的攜菸問題，大家很直覺的就能想到「違法」並開始抨擊。但究竟是違反什麼法律？有多嚴重？
從目前的事實來看，可以確定是「違法攜帶巨量菸品」這個走私行為，因此會有海關緝私條例的問題，不過因為是菸品，可能會優先適用菸酒管理法的處罰。
一般來說，入境旅客如果違法攜帶超額菸品，依照菸酒管理法第45條第4項是按超額數量去加計罰鍰，例如每多帶一條就處500至5000元的罰鍰。 但，如果不只是一般旅客入境，而涉嫌「輸入」所謂的私菸，可不只是罰鍰那麼簡單，而是處3年以下有期徒刑，且得併科20至1000萬元的罰金。 這次的事件，我會覺得似乎已經不像一般的「旅客入境」，畢竟嫌疑人身分特殊，而且訂購量龐大，因此，有可能會被當作輸入私菸來處罰，而不是指罰錢了事而已。
除此之外，利用「禮遇可以不受檢查」的權限來違法攜帶菸品，也涉及違法利用職權，可能有公務員濫權的刑事責任，例如貪污治罪條例第4條利用公用工具運輸漏稅物品，或是第6條的圖利罪。不過這一部分看起來事實還不確定，用哪一條來辦可能還不確定，但我是覺得應該跑不了至少一條。
這些還只是該名國安局人員所涉及的一點責任而已，還不算其他涉案人士甚至是華航的人員。
【辭職、調職到底是法律責任還是政治責任？】
每次台灣有政治失職發生時，總是常看到「調職」。但，這似乎不是法律強迫的。
公務員跟職務直接相關的懲處，包含免職、撤職、休職。「免職」差不多就是開除，而且終身不得再任用；「撤職」也是開除，但是1至5年內不得再任用，且在任後短期內也不能當主管職；至於「休職」則偏向停職停薪。 但在這麼多職當中，就是不包含「調職」。因此，與其說調職是一種法律責任，不如說只是一種政治責任而已。
調職好不好？這個就見仁見智了，從法律的角度來說，當然是等到具體判決出來再作懲處，才能避免錯殺或誤會，但讓涉嫌貪污的人繼續持有相同權限，好像也說不過去，也許調職已經是最中庸的處理了。
但我比較不能接受的是「辭職」，每次重大事件發生時，可以看到首長都「辭職以示負責」，但我總覺得，辭職跟負責是兩件事情。做不好，換人確實是一個合理選項，但任內發生的錯誤施政，難道不應該自己修正、處理嗎？舉例來說，你在麥當勞打翻飲料，弄得地板很髒，說「對不起，我離開這裡以示負責」是一個好的做法嗎？我是覺得，自己把它清乾淨，甚至是聯絡店員處理之後在離開，好像都比直接走人來得「負責」。
當然啦，現實中的情況不太一樣，政府官員可能有職權、有背景，甚至是還有「人性」的考量，例如失職的官員可能為了自己利益而開始滅證，或是做出更多違法舉動，這些好像都是合理的考量，所以這樣比喻可能有失真的地方，但，辭職用得太頻繁，在我看來其實跟逃避問題沒有什麼兩樣。
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