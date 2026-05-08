辭職、調職與政治失職：從菸品案例探討處分官員的政治責任

【辭職、調職到底是法律責任還是政治責任？】

每次台灣有政治失職發生時，總是常看到「調職」。但，這似乎不是法律強迫的。

公務員跟職務直接相關的懲處，包含免職、撤職、休職。「免職」差不多就是開除，而且終身不得再任用；「撤職」也是開除，但是1至5年內不得再任用，且在任後短期內也不能當主管職；至於「休職」則偏向停職停薪。 但在這麼多職當中，就是不包含「調職」。因此，與其說調職是一種法律責任，不如說只是一種政治責任而已。

調職好不好？這個就見仁見智了，從法律的角度來說，當然是等到具體判決出來再作懲處，才能避免錯殺或誤會，但讓涉嫌貪污的人繼續持有相同權限，好像也說不過去，也許調職已經是最中庸的處理了。

但我比較不能接受的是「辭職」，每次重大事件發生時，可以看到首長都「辭職以示負責」，但我總覺得，辭職跟負責是兩件事情。做不好，換人確實是一個合理選項，但任內發生的錯誤施政，難道不應該自己修正、處理嗎？舉例來說，你在麥當勞打翻飲料，弄得地板很髒，說「對不起，我離開這裡以示負責」是一個好的做法嗎？我是覺得，自己把它清乾淨，甚至是聯絡店員處理之後在離開，好像都比直接走人來得「負責」。

當然啦，現實中的情況不太一樣，政府官員可能有職權、有背景，甚至是還有「人性」的考量，例如失職的官員可能為了自己利益而開始滅證，或是做出更多違法舉動，這些好像都是合理的考量，所以這樣比喻可能有失真的地方，但，辭職用得太頻繁，在我看來其實跟逃避問題沒有什麼兩樣。

新聞來源 ：https://reurl.cc/Q40AvZ