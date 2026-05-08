突破界限！非單身也能享受單身補助的秘訣

【申請的條件是？】

這次的補助是「租屋補助」，因此，第一個申請條件是「無自有住宅」。 而且，既然是補助，當然是留給有需要的人，第二個申請條件是「平均所得低於最低生活費2.5倍」。 第三個條件只有新婚或育兒家庭要注意，也就是「租屋地與戶籍地相同」。

至於最低生活費是多少？ 各縣市的最低生活費標準不一，但以108年度的標準來說，如果你的平均月所得低於36,665元，就可以申請新北市的單身補助；如果低於41,450元，就可以申請臺北市的補助。

而這個最低生活費是以你的「租賃地」當標準，舉例來說，如果你是單身青年，戶籍地在高雄，北漂在台北打拚，那麼就是用台北的最低生活費來看。