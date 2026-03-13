婚姻倒計時：結婚多久才能按下離婚鍵？

【判決離婚最速紀錄：9個月】

以我自己查過的資料來看，目前的最速紀錄是婚齡「9個月」就判准離婚。 但比較特別的是，這個案子起初不准離，上訴了幾個法院以後才准離婚，因此打到後來，實際上的婚齡都快變成4年了。這個故事告訴我們只要肯上訴，婚姻一定離得成（沒有啦） （參考高等法院106年度家上更(一)字1號民事判決系列判決）

第二名的婚齡是「1年左右」，有些法院就沒有強求當事人繼續努力，而是正視夫妻之間的決裂判准離婚。 理由可能包含價值觀分岐、無法共同努力，或是根本不願意同居。或許也正是因為「努力不可期待」，因此法官認為再繼續僵持也沒有用。 （參考高等法院105年度家上字222號民事判決、臺北地方法院民事判決100年度婚字第371號）

有些案件則沒有那麼「幸運」。例如，有的判決認為「2年」的婚齡都還算短，還有改善的餘地，因此不准離婚； （參考臺北地方法院民事判決94年度婚字第93號） 而我甚至還看過覺得「5年」都嫌短的判決，這個真的是大開我眼界… （參考高等法院104年度家上字44號民事判決）

我的感覺是，婚齡到底要多少才能離婚，其實沒有一個底限，但它不僅取決於夫妻之間的價值觀與家庭狀況，也同時取決於法官對於婚姻的價值觀，只能說大概婚齡1~2年是一個可能離婚的狀態。

會寫這篇文，其實也是因為手上剛好有類似的案件，當事人今年中結婚，然後今年中想離婚（我沒有打錯），才去查了一些判決資料做準備。 有閃婚，就有閃離，但閃離也不是什麼壞事，看看那些結婚十年甚至數十年才判決離婚的案件，我真覺得應該對閃離的人說「恭喜」，而不是抱歉。