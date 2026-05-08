租賃夢變惡夢：揭開比凶宅更可怕的抵押宅

【抵押權跟租客有什麼關係？】

抵押權是一種擔保的權利，例如A借款給B，但A不放心，就說「如果你還不出錢，你的房子就要拿來拍賣抵債」，這就是一種抵押權。

抵押權基本上是「屋主」跟「債權人」之間的問題，基本上跟房客沒有關係，也就是說，即便屋主還不出錢，房客也不用幫忙償債。 但，如果今天債權人想要拍賣屋主的房子，債權人可能就有權強制終止租約，也就是把你趕出家門。