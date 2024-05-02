解決支付命令困惑！一次搞懂討債四大流程

【還在問支付命令？看這裡就對了】

支付命令是討取債務的第一步，但許多有討債需求的人卻不知道該怎麼做。支付命令不難聲請，而情況允許的話一個月就會有好結果。簡單來說，有四個流程： 1.準備書狀 就像去銀行開戶、申請保險一樣，你也需要準備基本資料。比較重要的��是「事實經過」，寫清楚的故事不要寫小說，並且「蓋章、簽名」； 其次，該有的證據也要有，如果有借貸證明最好，如果沒有，至少也要有通話及轉帳紀錄

2.寄到法院 寄到法院不是廢話，是要「寄對法院」！ 原則上民事糾紛是「原告屈就被告」，也就是說被告在哪，就要去哪裡告。 如果你寄錯法院、重新跑一次，整個時間就會又被拉長。

3.繳費與等待 支付命令不是免錢的，你需要繳500元的費用，但跟你要討的債權額比起來根本不算什麼。 另外，在法律上，債務人收到支付命令後有一段「異議期間」，用來確保討債流程是合乎事實。你提交完資料後，法院會幫將支付命令送到債務人那，如果異議期間內都債務人沒有爭執，就成功啦！

4.聲請強制執行 提出聲請、法院核發、異議期間也安全通過了以後，就代表你有資格「合法討債」了。你可以向法院聲請確定證明書，之後就可以拿著證明書去法院的執行處去聲請「強制執行」，也就是由法院出馬替你去強制收債，這時候對方就再也逃不了了！