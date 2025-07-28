「歡樂無法黨」是否會成功成立？政黨組成條件解析

【組黨會被阻擋嗎？】
台北市議員呱吉、知名網紅視網膜和志祺七七組了一個「歡樂無法黨」，在粉絲專頁上表明組黨絕對是認真的，也舉行創黨大會，他們的政治理念是「政治不難，找回歡樂」，定調為柔性政黨，打中不少年輕人的心，我身邊也有好多朋友呼朋引伴說要來入黨。
而實際上組政黨難不難？組政黨又有哪些條件？
【怎麼組政黨？】
根據政黨法及內政部的規定，組政黨基本上有五個流程：
1.因為政黨不能招收未滿16歲的國民為黨員，所以成立政黨首先需要找到100位以上滿16歲的黨員，達到創黨門檻後就要召開成立大會選定負責人，不過在開會前得先到內政部網站登錄政黨基本資料，並通知內政部派員出席成立大會。(政黨法第7條、第11條)
- 成立大會結束後30日內，準備好申請書、章程、100人以上的黨員簽名冊等等文件，向內政部報請備案。
3.報請備案以後有兩個結果，經過內政部准予備案的新政黨，內部會發圖記(印信章)及證書，但有違反法律規定的話，內政部就不會准予備案，例如新政黨的名稱和現有的政黨名稱一樣或類似、沒在臺灣設籍滿10年的大陸、香港、澳門人民組黨。(政黨法第8條、大陸地區人民關係條例第21條、香港澳門關係條例第16條)
4.啟用圖記章並報請內政部備查。
5.最後一定要做法人登記，不是備案就過關了，要去主事務所所在地的地方法院聲請辦理法人設立登記，如果經內政部備案後1年內沒完成法人登記，內政部就會廢止備案，等於沒有成立，組黨就得��重頭跑流程。(政黨法第9條、第27條)
【想組什麼政黨都可以？】
台灣有不少政黨和全國政治性團體，理念不同名字也五花八門，看起來好像想組什麼政黨或政治團體都可以。
雖然政黨超多，但除了大家耳熟能詳的幾個政黨以外，以參選為目的的政黨卻很少，很多黨組了很久卻從來沒有實際參與政治。
所以2017年出政黨法出爐，就明確定義政黨是指：「有共同政治理念，維護自由民主憲政秩序，協助形成國民政治意志，推薦候選人參加公職人員選舉的團體」，如果不符合這個標準，很可能會被廢止。
也就是說組政黨有一定要有政治理念的體現，如果單看「歡樂無法黨」的黨綱，組黨目的是推動台灣社會每處每地都歡樂、台灣民眾無時無刻不歡笑，建構良好表演自由的環境、避免所有國民被香菜侵擾、被各式粉類出征，實現自由民主台灣為目標，對於討厭香菜的人應該會覺得很棒很需要，但只憑「找回歡樂」這樣的宗旨能不能被承認是「政治理念」就可能還需要更多討論，不過至少已經獲得100位以上的人認同，達到成立門檻。(政黨法第3條)
【組黨萬萬歲，政黨可以永久存續？】
過去人民團體法對於政黨的規範不夠明確，造成小黨林立，甚至有許多根本沒有法人登記或沒運作的「殭屍政黨」、「一人政黨」，不是聯繫不到人，就是負責人已經過世，為了解決這個問題，現行的政黨法規範黨的財源要透明化，還設立了退場機制，已經備案成立的政黨，沒在一年內完成法人登記、連續4年沒召開黨員大會或黨代表大會或沒推薦候選人參與公職人員選舉，備案就會被�廢止然後清算財產。(政黨法第27條)
組黨是人民言論自由、結社自由的展現，想要幹大事的人可能會透過組政黨參與公共事務，想組黨是可以的，只是要遵守前面提到的遊戲規則，不過比起組黨，想要維持政黨的經營更不容易，不少舊有政黨已經「解散」或是「廢止政黨備案」，和過去不一樣，現在對於政黨的管理已經明確許多，而且組政黨可以收取獻金和補助金，本來就該有個可以檢視的標準，呱吉覺得政治不難，想要開心地談政治，我很認同，越多人參與政治，台灣才可能越來越好，同樣的我也想說法律不難，大家來和我愉快地談吉他吧XD~