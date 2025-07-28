「歡樂無法黨」是否會成功成立？政黨組成條件解析

【組黨會被阻擋嗎？】

台北市議員呱吉、知名網紅視網膜和志祺七七組了一個「歡樂無法黨」，在粉絲專頁上表明組黨絕對是認真的，也舉行創黨大會，他們的政治理念是「政治不難，找回歡樂」，定調為柔性政黨，打中不少年輕人的心，我身邊也有好多朋友呼朋引伴說要來入黨。

而實際上組政黨難不難？組政黨又有哪些條件？