為自己發聲，預立醫囑：尊重每個人的自主權.

【病人應該有自主的權利】

所有個體都是獨一無二，每個人對生命最後一程的價值觀和意願應該被尊重，但過去法律並沒有保障病人這方面的自主權，從過往的《安寧緩和醫療條例》和《醫師法》來看，「醫師應該將病情、治療方針及維生醫療抉擇告知病人或家屬」，可見以前在知情病況、選擇治療方針等等問題上，病人和家屬處於同等地位，這也很可能產生，家屬可能要求醫師對病人隱瞞壞消息，或病人不想要插管但家屬要求醫生要救到底等醫生、病人和家屬間的三角難題。(安寧緩和醫療條例第8條、醫師法第12-1條)

《病人自主權利法》就是為了提供解方而出現的立法。

《病人自主權利法》今年上路，是我國第一部以「病人」為主而創立的醫療法規，重點在於「告知病人本人的病情」、「病人有選擇權和決定權」。醫生、病人、家屬透過「預立醫囑」事前做好溝通，主要是討論病人因為重大意外或疾病，處於特定症狀時，有選擇接受或拒絕維持生命治療、醫療照護的權利，同時確保病人的意願能獲得法律保障，例如在醫療照護意願選擇上，可以選擇不希望治療、一定時間內嘗試治療、希望治療、或交由代理人決定，讓每個人都有機會把自己的想法好好告訴親人，選擇有尊嚴的離開人世。