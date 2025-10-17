喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
lawyer_guitar

中國華為手機臺灣之爭：NCC硬起來了嗎？

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-12-22更新 2025-10-17
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

在台銷售的中國華為手機，被發現更新後系統顯示「台灣」的部分被變成了「中國台灣」，於是國家通訊傳播委員會(NCC)宣布，基於維護國家尊嚴，只要手機和使用功能相近的平板等產品，申請認證時必須簽署切結書，從營幕顯示到包裝、說明書，甚至官網，都不能出現「中國台灣」的標註，有違反就撤照，NCC真的硬起來了嗎？

【你偷改，我撤照！】

在台銷售的中國華為手機，被發現更新後系統顯示「台灣」的部分被變成了「中國台灣」，於是國家通訊傳播委員會(NCC)宣布，基於維護國家尊嚴，只要手機和使用功能相近的平板等產品，申請認證時必須簽署切結書，從營幕顯示到包裝、說明書，甚至官網，都不能出現「中國台灣」的標註，有違反就撤照，NCC真的硬起來了嗎？

【手機廠商偷改名稱，NCC可以撤照嗎？】

因為電信、通信器材和電波的使用攸關國安和個人隱私，所以各國對於器材的製造、進口輸入、設置、販賣都要經過國家把關，合格通過、發進口許可證或審驗證明後，才可以在市面上流通使用，而我國負責管理的機關就是NCC。(電信業法第49條、第50條)

手機廠商華為利用系統更新，強制把系統地區標示甚至螢幕顯示，將原本的「臺灣」改為「中國台灣」，根據NCC的說明，其實在業者送審產品時，都已經要求須正確標示「臺灣」，所以可能是業者在事後更改。

既然是業者擅自更動，也就表示當初業者提供的審驗資料和上市後的實際狀況不一樣，NCC依照相關管理、審驗的規定，就可以撤銷相關許可文件，被撤銷後的產品也不能在臺灣販賣。(電信終端設備審驗辦法第20條、電信管制射頻器材審驗辦法第22條)

【NCC可以要求廠商簽切結書嗎？】

NCC除了要求業者立即恢復原有標示之外，也要求新送審的產品進行認證時，必須簽切結書，確保正確標示，不能在通過審查後又偷改，被查到的話就撤銷審驗證明，產品禁止在臺灣販售。

我國行政機關在核發許可前，例如執照，常常見到要求申請人提出切結書，切結書的內容通常是對某個事實的證明或陳述，或是申請人承諾負擔義務、預先拋棄權利，例如農委會為號召全國民眾推行造林，會頒發造林獎勵金，造林獎勵金的領取人，在領取獎勵金時要簽切結書，同意接受林業主管機關的指導，善加管理經營造林，不可放任荒廢或擅自拔除毀損，有違背切結書內容的話，要加利息賠償已經領取的獎勵金。(獎勵造林實施要點第7條)

行政機關對發照或發獎勵金有決定權的話，像這樣由申請人簽切結書，來換取核發執照、獎勵金，在實務和學說上認為是可行的，當申請人不履行切結書內容時，行政機關有權廢止所核發的許可。（可參最高行政法院100年度判字第227號判決、最高行政法院法院101年度判字第421號判決、法務部行政函釋法律字第10203512600號）

不過就算可以要求人民簽切結書，但切結書的內容有沒有問題又是另外一回事，根據媒體報導，NCC的切結書內容是這樣：「立切結書人保證本此申請審驗之器材或設備，其螢幕顯示內容、器材或設備本體、說明書、包裝盒及公司官網等標示，沒有把「中華民國」或「台灣」標註為「中國台灣」等誤導或貶損中華民國國格之情形，且未來 OTA 軟體韌體更新時亦無前揭情形，若未來經發現或抽驗有前揭情形，願無條件由原驗證機構撤銷其審驗證明或審定證明，且放棄訴願及行政訴訟。」

其實NCC已經有要求廠商送審時就要正確標示，發現廠商有趁軟體韌體更新時偷改的話，本來就可以決定撤銷審驗證明或審定證明，而且如果廠商簽了以後還是事後偷改，同樣是面臨撤銷審驗證明或審定證明的後果，有沒有簽這個切結書並沒什麼差別，感覺上只有提醒和教示的功能，讓業者注意一點。

不過切結書最後說要放棄訴願及行政訴訟的權利，我覺得這就有點太硬了，訴訟權是憲法上賦予的基本權利，且單就法律來看，行政訴訟法和訴願法並沒有規定可以預先拋棄，就算簽了還是可以提訴訟，這份切結書的性質看起來比較偏向君子協定，也就是送審時先講好，要廠商單方面做保證會乖乖的不亂來，那就只能期待廠商自律。

NCC為了達到行政目的，要業者保證不會在產品中使用矮化臺灣主權的字詞當然可以，但訴訟權是人民的基本權利，不能僅以簽切結書取得同意就可以規避權利保障，加上這份切結書內容是由NCC事先預擬，而且以後會成為送審的必要文件，廠商不簽不行，如果沒有轉圜或商討空間的話，是不是反而突顯出行政機關的高權色彩呢？

我認為NCC只是在做本來就該做的事，祭出切結書也稱不上傑出的一手，頂多只是打預防針的效果，而在切結書內硬是放入放棄訴願和訴訟權利的條款想展現強硬的男子氣概，反而有點畫虎不成反類犬……

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook