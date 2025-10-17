商業公會強制入會，你需要了解的事情！

【「強制入會」有道理嗎？】

「強制入會」這件事，涉及人民工作權或職業自由，而且影響人民可以自由選擇「參與或不參與」結社團體的自由，所以有抗議的聲音認為這是違憲，應該讓商家自行選擇要不要入會，如果加入公會對公司有益處，公司自然就會加入，不該用罰錢來逼迫公司。(憲法第14條)

對於反對意見內政部回應，會採用強制入會，主要是集合同業力量，保障同業的利益，促進同業的發展，並建立同業的自律及自治秩序，經由商業團體的自律與評鑑制度，淘汰違法廠商，獎勵優良廠商，如果不規定同業強制入會，不加入同業公會者依然可同享公會爭取的利益，形同搭便車，對加入同業公會的商家不公平，處罰也是為了貫徹「業必歸會」的政策、增進公共利益所必要，並不違憲。(內政部中華民國80年12月9日台內社字第8073478號函)

雖然目前還沒有看到直接和「業必歸會」有關的大法官解釋，不過其他釋字裡，有大法官提過不同的看法，質疑「業必歸會」的必要性，認為商業團體只有同業之間協調、互助的功能，並沒有強制加入特定商業團��體的必要性，而應該由各公司行號自由選擇及組織有共同利益、共同目標的團體；也有大法官認為職業團體的法規，例如商業團體法、工業團體法，動不動就要求強制設立、加入公會或禁止退出，這樣壓抑結社自由，應該儘速通盤檢討改進，原則上不應該強制公司行號入會。(釋字第634號林大法官子儀、彭大法官鳳至共同提出之協同意見書、大法官湯德宗提出釋字第724號解釋部分協同暨部分不同意見書)

商家不想入會的理由有百百種，繳會費和年費也是一筆開銷，對於做小本生意的商家來說可能會覺得能省則省，不過目前規定還沒有修正，就算心不甘情不願還是必須要遵守，要創業的朋友也要多注意這一點喔！