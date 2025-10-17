台灣《反滲透法》VS其他國家代理人法，哪些不同？

【現在的《反滲透法》在講什麼？】

《反滲透法》草案全文共12條，要防範的主要是境外敵對勢力(中共)對台灣民主政治運作及影響選舉，例如介入公民投票、總統大選、對政府機構遊說。 草案規範的對象是「任何人」，你我他都包含在內，不過重點在於「行為」，必須是「受滲透來源的指示、委任和資助」，而且只針對「捐贈政治獻金」、「助選站台」、「遊說」、「擾亂社會秩序或妨害集會遊行」、「妨害選舉或罷免」等5種行爲。

至於「滲透來源」的定義，草案裡主要分三類： 1.境外敵對勢力的政府及所屬組織、機構或敵對勢力派遣的人，例如全國人民代表大會。

2.境外敵對勢力的政黨或其他訴求政治目的的組織、團體或派遣的人，例如共產黨。

3.由前二類各組織、機構、團體所設立、監督管理或實質控制的各類組織、機構、團體或派遣的人，例如中國派駐黨政幹部的阿里巴巴。

另外處罰方面是加重刑事責任，處一年以上到七年以下有期徒刑、一百萬到五百萬以下罰金不等，例如A受中國官員的指示干擾在台挺香港遊行，在遊行隊伍中鳴槍，原本可能是以《社會秩序維護法》處拘留或罰鍰，在《反滲透法》草案裡變成加重處有期徒刑或罰金。