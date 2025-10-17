台灣《反滲透法》VS其他國家代理人法，哪些不同？

【你被滲透了嗎？】
近期因為自稱是中國間諜的王立強，在澳洲媒體上表示，中國試圖影響台灣選舉，用各種花招滲透台灣，讓原本已經胎死腹中的防範外國勢力討論又再立法院死灰復燃，究竟反滲透是怎麼個反法？
【現在的《反滲透法》在講什麼？】
《反滲透法》草案全文共12條，要防範的主要是境外敵對勢力(中共)對台灣民主政治運作及影響選舉，例如介入公民投票、總統大選、對政府機構遊說。 草案規範的對象是「任何人」，你我他都包含在內，不過重點在於「行為」，必須是「受滲透來源的指示、委任和資助」，而且只針對「捐贈政治獻金」、「助選站台」、「遊說」、「擾亂社會秩序或妨害集會遊行」、「妨害選舉或罷免」等5種行爲。
至於「滲透來源」的定義，草案裡主要分三類： 1.境外敵對勢力的政府及所屬組織、機構或敵對勢力派遣的人，例如全國人民代表大會。
2.境外敵對勢力的政黨或其他訴求政治目的的組織、團體或派遣的人，例如共產黨。
3.由前二類各組織、機構、團體所設立、監督管理或實質控制的各類組織、機構、團體或派遣的人，例如中國派駐黨政幹部的阿里巴巴。
另外處罰方面是加重刑事責任，處一年以上到七年以下有期徒刑、一百萬到五百萬以下罰金不等，例如A受中國官員的指示干擾在台挺香港遊行，在遊行隊伍中鳴槍，原本可能是以《社會秩序維護法》處拘留或罰鍰，在《反滲透法》草案裡變成加重處有期徒刑或罰金。
【現在的《反滲透法》，跟其他的「代理人法」，有什麼不同？】
簡單來說，《反滲透法》直接對付代理人，「代理人法」是打預防針，先前各黨團都針對如何防範外國勢力提出草案，其中時代力量、台灣基進黨、民進黨都推出「外國代理人登記制度」的草案，主要是和外國政治勢力有關的個人或團體，如果進行影響選舉、公投、政策、政黨運作、通訊傳播等活動，將�要求登記為「境外勢力代理人」，並要披露活動資金、人員和事務關係往來等等資訊，讓相關信息透明化。
其實這相當程度借鑒美國《外國代理人登記法》和澳洲去年實施的《外國影響力透明度計畫法》，這兩個法對於境外勢力的外國代理人做管制，代理人仍然能夠接受贊助或指示從事政治影響活動，只是相關資訊必須要公開揭露、申報，例如外國人收到資金進行政治遊說，要先登記註冊並公開在網路上。
各黨團推的「代理人法」，要求與外國政治勢力合作的「代理人」，都要登記、申報財務和活動內容，刻意隱瞞不申報登記就會面臨刑責，處罰性質大體上是行政罰加上刑罰，至於《反滲透法》草案，不採「事先登記制」了，著重在「限制行為」，直接列舉禁止的行為，並用刑罰讓司法介入。
而「代理人法」的精神是台灣人有權利知道，誰在台灣用外國代表的名義，試圖影響政府或民眾在進行活動，希望透過貼上標籤揭露背後的境外勢力，讓民眾自己判斷要不要相信這些代理人提供的訊息，像買東西看到產品標示「made in China」時，就會促使消費者去考慮品質，再決定要不要購買。
民進黨團則認為要求境外敵對勢力的代理人，在有相關行為前「先登記」是不合理的，所以新推出《反滲透法》直接對違反者加重刑罰來處理，另外因為滲透行為具有隱密性，也用減刑或免刑做誘因鼓勵犯罪者認罪。
明年就要選舉，台灣政治最敏感的「反中」議題又浮上檯面，政府有危機意識並啟動對應的工具，慶幸的是，即便是在過與不過之間吵吵鬧鬧，但越來越多人願意參與討論，民主已經成為台灣社會共同擁護的精神與價值，致自由。