民主防衛的界線：言論自由與民主原則的衝突

【言論自由的界線-防衛性民主】

這邏輯可以從德國說起。 德國在經歷納粹透過民主掌權而成為獨裁政體後，有感於不該讓民主自我毀滅，建構了一套具自我防衛能力的民主體制，「防衛性民主」提倡民主應該要有權「先出手」和獨裁對抗，自由權利必須為民主制度做出妥協，換言之，為了讓民主制度長存而可以對自由權利做出合理的限制。

所以德國不容許有政黨主張廢除自由民主，不然將由德國聯邦憲法法院裁判解散，不過並不是要禁止特定意識型態，而是政黨以實際行動確實威脅到民主秩序的時候才會解散，例如2017年德國憲法法庭審理德國國家民主黨(NDP)解散案中，法院雖然認為國家民主黨有藐視民主憲政秩序的主張，但因為沒有具體跡象有機會成功，所以不解散也沒關係。

而我國憲法第一條開宗明義就講台灣是民主政體，雖然憲法第七條也規定了言論自由作為基本權利也受到保障， 但參考上面防衛式民主的邏輯，言論自由被想毀滅民主體制的敵人利用時，是該有些方法來鞏固和保護民主制度。

台灣和中國的國際關係，普遍被認為中國會利用政治、經濟與武力威脅台灣，當台灣成為中國的一部分，比較現在香港的現況，很難想像台灣還能擁有民主了，在這個思考邏輯下，為了避免台灣的民主體制消失，對於某些言論自由做出限縮，��甚至有一些政黨行為或是公投題目根本就不該出現，因為一旦選擇接受，民主政體就無法維持。