民主防衛的界線：言論自由與民主原則的衝突

【民主能包容反民主嗎？】
前立委邱毅先是被國民黨列在不分區立委名單，但他過去親中的言論受外界質疑，後來跳槽到新黨更是備受爭議。 很多朋友問我，台灣是民主國家，人民有言論自由，親中也是一種言論，為什麼親中立場表達，會遭致質疑不適合選立委呢？
【言論自由的界線-防衛性民主】
這邏輯可以從德國說起。 德國在經歷納粹透過民主掌權而成為獨裁政體後，有感於不該讓民主自我毀滅，建構了一套具自我防衛能力的民主體制，「防衛性民主」提倡民主應該要有權「先出手」和獨裁對抗，自由權利必須為民主制度做出妥協，換言之，為了讓民主制度長存而可以對自由權利做出合理的限制。
所以德國不容許有政黨主張廢除自由民主，不然將由德國聯邦憲法法院裁判解散，不過並不是要禁止特定意識型態，而是政黨以實際行動確實威脅到民主秩序的時候才會解散，例如2017年德國憲法法庭審理德國國家民主黨(NDP)解散案中，法院雖然認為國家民主黨有藐視民主憲政秩序的主張，但因為沒有具體跡象有機會成功，所以不解散也沒關係。
而我國憲法第一條開宗明義就講台灣是民主政體，雖然憲法第七條也規定了言論自由作為基本權利也受到保障， 但參考上面防衛式民主的邏輯，言論自由被想毀滅民主體制的敵人利用時，是該有些方法來鞏固和保護民主制度。
台灣和中國的國際關係，普遍被認為中國會利用政治、經濟與武力威脅台灣，當台灣成為中國的一部分，比較現在香港的現況，很難想像台灣還能擁有民主了，在這個思考邏輯下，為了避免台灣的民主體制消失，對於某些言論自由做出限縮，��甚至有一些政黨行為或是公投題目根本就不該出現，因為一旦選擇接受，民主政體就無法維持。
【那插五星旗該不該禁？】
台灣現在依然有在路邊拿五星旗搖的人、或是主張統一的團體存在，是不是應該禁止呢？大法官曾經作出解釋認為，主張共產主義、分裂國土的團體還是可以申請設立，對政治上言論的內容作事先審查，並當作不許可設立的理由，不符合憲法保障人民結社自由與言論自由，相較於德國刑法禁止傳播、使用有關納粹的口號、圖形、旗幟、納粹禮，連講都不能講，可以說台灣對言論自由的保障具有高度的容忍，我們不禁止人民發表特定言論，只要沒有實際危害到自由民主，就算把五星旗插在車上滿街跑也是人民的自由。(大法官釋字第644號)
【台灣怎麼防？】
從釋憲實務來看，「自由民主憲政秩序」是我國憲法的基礎，所以修憲是有界限的，憲法中有些體制的原則是不能更動的，例如民主國原則、基本權保障，如果可以隨便變更，憲法整體規範秩序就會破毀，所以就算修改也是無效。(大法官釋字第499號)
而台灣的防衛性民主和德國一樣主要展現在「政黨違憲解散」，也就是不容許有政黨危害中華民國存在或自由民主憲政秩序，如果有這樣的政黨，大法官依職權可組成憲法法庭審理是否解散，另外《政黨法》也呼應政黨的組織及運作，應符合民主原則。(憲法增修條文第5條、政黨法第5條)
還有今年上半年陸續通過的「國安五法」，主要是修改《兩岸人民關係條例》、《刑法》、《國家機密保護法》、《國家安全法》，例如把中國、香港、澳門及境��外敵對勢力增列為刑法外患罪的適用範圍、延長涉密離退職人員出境管制年限、加重處罰為中共發展組織者、規定退休將領和政務官不得參加中國黨政軍的活動典禮、兩岸簽署政治協議時，必須在協商前及簽署後交由國會「雙重審議」，然後經全國性公投通過才生效等等，甚至是新推出的《反滲透法》草案，最終都是為了避免民主體制被破壞而砌的防火牆，也可以說是防衛民主的一種體現。
相較於德國社會具有高度共識，防衛性民主的運作也有一定的成熟度，台灣現在是處於不同意識形態對立的狀態，如果民主是台灣人民認同的最高價值，也認為民主有敵人，制定遊戲規則來保全民主的存續就很重要，不論政黨有沒有在操弄「亡國感」，都應該要有更高的警覺性。
雖然台灣是民主政體，但並不是大家想怎樣就怎樣，要維持民主政體，勢必有一些防線要建立，當有人或政黨確實威脅了民主，那些傷害民主的行為跟言論，就不該再受到保護。