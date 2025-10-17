幼兒園APP強制收費，家長有無選擇權？.

【不多繳費就不給知道小孩的狀況合理嗎？】

幼兒園發通知，家長如果不繳錢用指定的電子聯絡簿，就不提供小孩在園內的資訊，但其實可能不是每個家長都想用電子聯絡簿，而且幼兒園本來就必須記錄小孩的生活成長及學習、活動的過程，也要把小孩學習的狀況跟�家長講，不能因為沒另外付費就影響家長的權利。

因為幼兒園普遍會用聯絡簿來做紀錄，高雄市教育局也認為聯絡簿是園方有義務要提供，所以如果片面決定改用電子聯絡簿，而且沒有提供其他方式，讓家長了解小孩在園內狀況的話，強迫購買就是違法！ (幼兒教育及照顧法第12條、第49條、幼兒教保及照顧服務實施準則第18條)

如果幼兒園有其他代辦的費用，應該讓家長自己決定要不要另外加購，幼兒園不能強迫家長一定要買單，另外家長如果覺得幼兒園的作法有問題，可以請幼兒園說明，幼兒園也要視家長的需求來調整。(高雄市教保服務機構收退費辦法第3條、幼兒教育及照顧法第33條)

當家長不容易，養小孩的開銷不少，尤其公立和私立幼兒園的收費落差很大，為了杜絕幼兒園的收費亂象，教育部在網路上公告了全國公私幼收費項目，家長在挑選幼兒園或收到繳費單時可以參考對照或多詢問，注意學校繳費單收取費用的明細，才不會被坑喔！