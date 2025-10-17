喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
幼兒園APP強制收費，家長有無選擇權？.

幼兒園APP強制收費，家長有無選擇權？

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-12-17更新 2025-10-17
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

小孩長大會去上幼兒園，但幼兒園名額僧多粥少，所以費用居高不下，甚至家長為了讓小孩入學，還得徹夜排隊。 不過就算順利就讀，家長也不能馬上放心，新聞報導一家高雄市的幼兒園推行電子聯絡簿APP，家長接獲園方通知，試用三個月期滿後，就要開始收電子聯絡簿的費用，並註明〝若不願意使用APP，將收不到孩子照片、上課狀況、學校資訊，也將不會有紙本聯絡簿〞，幼兒園可以這樣嗎？

【多繳費才有小孩的照片可看，不付不行？】

小孩長大會去上幼兒園，但幼兒園名額僧多粥少，所以費用居高不下，甚至家長為了讓小孩入學，還得徹夜排隊。 不過就算順利就讀，家長也不能馬上放心，新聞報導一家高雄市的幼兒園推行電子聯絡簿APP，家長接獲園方通知，試用三個月期滿後，就要開始收電子聯絡簿的費用，並註明〝若不願意使用APP，將收不到孩子照片、上課狀況、學校資訊，也將不會有紙本聯絡簿〞，幼兒園可以這樣嗎？

【幼兒園收費有標準嗎？】

有些幼兒園會用其他名義多收費用，或任意調漲學費，但其實各縣市有規定幼兒園可收費的項目和用途，以新聞裡幼兒園所在地的高雄市來看，幼兒園可以收的只有三大項，用來支付人事費用的「學費」、用在設施設備的「雜費」、「代辦費」，代辦費包含學生就讀時會產生的費用，例如午餐費、點心費、材料費、或代購制服及畢業紀念照、辦理戶外教學的門票及交通費等等。(幼兒教育及照顧法第38條、高雄市教保服務機構收退費辦法第3條)

【怎麼知道幼兒園的收費標準？】

幼兒園和各縣市必須要在招生資訊和網路上公開收退費基準、收費項目和數額、減免收費的規定，註冊通知單及繳費收據也要註記收退費基準。(幼兒教育及照顧法第32條、第38條、高雄市教保服務機構收退費辦法第9條)

如果對幼兒園收費有疑問或覺得幼兒園沒說清楚，家長可以向各縣市教育局要幼兒園收退費的相關規定及收費金額。(幼兒教育及照顧法第31條)

【幼兒園可以自己多收費嗎？】

幼兒園要照各縣市規定的項目收費，基本上不能再向家長收取其他費用，例如冷氣費已經包含在學雜費裡，不能再多收，過去有幼兒園曾經向家長多收冷氣費，被當地教育局認定違法並開罰。

其實幼兒園的收費項目和用途除了對外公開，還必須要報給縣市教育局知道，如果收費超過各縣市規定或超過報給教育局的項目或數額，幼兒園不只要立刻退費，也會被處罰。(高雄市教保服務機構收退費辦法第3條、第4條、第10條、幼兒教育及照顧法第49條)

新聞來源：https://news.tvbs.com.tw/life/1224891

【不多繳費就不給知道小孩的狀況合理嗎？】

幼兒園發通知，家長如果不繳錢用指定的電子聯絡簿，就不提供小孩在園內的資訊，但其實可能不是每個家長都想用電子聯絡簿，而且幼兒園本來就必須記錄小孩的生活成長及學習、活動的過程，也要把小孩學習的狀況跟家長講，不能因為沒另外付費就影響家長的權利。

因為幼兒園普遍會用聯絡簿來做紀錄，高雄市教育局也認為聯絡簿是園方有義務要提供，所以如果片面決定改用電子聯絡簿，而且沒有提供其他方式，讓家長了解小孩在園內狀況的話，強迫購買就是違法！ (幼兒教育及照顧法第12條、第49條、幼兒教保及照顧服務實施準則第18條)

如果幼兒園有其他代辦的費用，應該讓家長自己決定要不要另外加購，幼兒園不能強迫家長一定要買單，另外家長如果覺得幼兒園的作法有問題，可以請幼兒園說明，幼兒園也要視家長的需求來調整。(高雄市教保服務機構收退費辦法第3條、幼兒教育及照顧法第33條)

當家長不容易，養小孩的開銷不少，尤其公立和私立幼兒園的收費落差很大，為了杜絕幼兒園的收費亂象，教育部在網路上公告了全國公私幼收費項目，家長在挑選幼兒園或收到繳費單時可以參考對照或多詢問，注意學校繳費單收取費用的明細，才不會被坑喔！

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook