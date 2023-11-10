匯錯帳戶怎麼辦？律師教你「3步驟」要回來

【不小心按錯匯款帳號了怎麼辦？】
日前有民眾在網路論壇上求助，指出自己本來要匯款給朋友，但是一時不察按錯數字，將款項匯到陌生人的帳戶，陌生人卻拒絕返還誤轉的錢，因此著急地上網請求網友們幫忙。
銀行帳戶又臭又長，轉帳時不小心按錯號碼，把錢匯到其他帳戶，該如何是好呢？以下提供處理小撇步。
【步驟一：請求郵局/銀行協助致電帳戶所有人】
銀行不能擅自將匯錯帳戶的錢扣款還給匯款人，所以如果不小心匯錯款，需要請匯款人帳戶所在的郵局/銀行聯絡匯入帳戶所在的郵局/銀行，由他們當中間人去聯繫帳戶所有人，請帳戶所有人歸還匯錯的款項。但如果帳戶所有人不願意歸還，接下來要怎麼辦呢？
【步驟二：報警請求警察協助，並提出告訴】
帳戶所有人不願意歸還匯錯的款項，可能觸犯刑法上侵占罪，匯款人可以去警局報案提告。侵占罪依刑法335條，需要將在自己持有中的他人之物，以所有的意圖，易為自己所有。白話一點說，就是帳戶所有人拒絕歸還不小心匯錯的款項，甚至更進一步的將錢領出來花用。
在實務上，有認為帳戶所有人拒絕將款項返還時，就是以易持有為所有的意思將款項據為已有，而成立侵占罪。除了刑事上侵占罪，還有什麼要求還錢的手�段呢？
【步驟三：提起民事訴訟】
也可以提起民事訴訟。即使銀行因為個資法，不願透露帳戶所有人的姓名，也可以備齊該筆款項原本的用途、要匯給誰等證據，向法院對「某銀行某帳戶的所有人」提起民事訴訟，要求返還「不當得利」。法院會協助函查帳戶所有人是誰。
不當得利依民法179條規定，沒有法律上的原因而受有利益，致他人受損害，應返還其利益。帳戶所有人與匯款人之間沒有買賣、借貸等法律關係，平白無故收到一筆轉錯的款項，導致匯款人受到金錢上的損失，應該將這筆款項返還給匯款人。
以上步驟分享給不小心匯錯款而著急的朋友們，別著急，只要照著步驟做，還是有很大的機會可以把匯錯的錢拿回來。