匯錯帳戶怎麼辦？律師教你「3步驟」要回來

【不小心按錯匯款帳號了怎麼辦？】

日前有民眾在網路論壇上求助，指出自己本來要匯款給朋友，但是一時不察按錯數字，將款項匯到陌生人的帳戶，陌生人卻拒絕返還誤轉的錢，因此著急地上網請求網友們幫忙。

銀行帳戶又臭又長，轉帳時不小心按錯號碼，把錢匯到其他帳戶，該如何是好呢？以下提供處理小撇步。