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票據除了「支票」外，還有大家耳熟能詳的「本票」，在新聞或八點檔中常常會聽到，債主要求債務人還錢，債務人沒錢，就會被要求簽本票，但時間到要去收錢的時候，有一個步驟不能少，不然就很可能會拿不到錢。
毒品檢驗制度在維護社會安全上扮演關鍵角色，尿液毒品檢驗作為最重要的檢驗工具，能有效偵測各種毒品殘留。本文將詳細說明什麼情況下需要進行尿檢、不同毒品在體內的代謝時間、檢驗程序的法律規範、陽性反應跟陰性反應的差異，以及相關權利保障措施。
當一個成年人因精神障礙或其他心智缺陷，無法為意思表示或辨識其效果時，為了保障其權益，可以透過監護宣告的方式，由法院選任監護人來協助其生活與管理財產。本文將由專業律師，為您詳細解釋監護宣告的條件、流程，以及聲請時應注意的重點。
本文中律師將深入探討台灣刑法下「妨害性自主罪」的各個面向，包括強制性交罪和強制猥褻罪的法律定義、構成要件、什麼情況下妨害性自主是告訴乃論、起訴率和不起訴的條件、和解的可能性與和解金要多少，以及刑事追訴時效！
毒品的定義是什麼？台灣毒品分級跟常見的毒品種類有哪些？哪些毒品是新興毒品？毒品危害防制條例是刑法嗎？吸毒被抓會被關嗎？販賣、持有毒品刑責多重？吸毒一定要去勒戒嗎？如何聲請戒癮治療？讓前刑事法庭法官一次告訴你！
強制執行是什麼？強制執行怎麼聲請？法院強制執行有哪些流程？強制執行要多少錢？支付命令跟強制執行差別在哪？強制執行查詢怎麼查？借了錢一直拿不回來？別擔心，資深律師將在本文中教您如何用法院強制執行討回對方欠款！
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