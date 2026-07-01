少了「這步驟」可能拿不到票款？！律師詳解

票據除了「支票」外，還有大家耳熟能詳的「本票」，在新聞或八點檔中常常會聽到，債主要求債務人還錢，債務人沒錢，就會被要求簽本票，但時間到要去收錢的時候，有一個步驟不能少，不然就很可能會拿不到錢。

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