少了「這步驟」可能拿不到票款？！律師詳解

【爭執本票沒有合法提示，要透過什麼程序主張？】

這個部分不僅一般民眾有疑問，甚至連全國律師聯合會的前理事長都曾經撰寫相關文章發表，法院的看法似不一致。

有的法院認��為：這部分關係執票人得否行使追索權，屬實體問題，應由發票人另行提起訴訟加以解決（註1）。

但也有法院認為，這個部分可以在本票裁定的抗告或再抗告程序中處理：就本票裁定提起抗告，爭執對方並未提示本票，抗告法院原認為這個部分應該是要另外提起訴訟解決的，但是再抗告後，則被上級法院撤銷原裁定，高等法院認為：至少就沒有到期日的本票聲請本票裁定時，審查的法院應去調查有無提示，因此可以抗告或再抗告的程序加以爭執（註2）；另有其他抗告或再抗告裁定，認定民眾雖主張本票未經合法提示，但僅有書狀空泛指稱，卻無法提出證據資料，因此駁回抗告、再抗告，從受理流程來看，似乎是認為這個部分可以透過抗告或再抗告爭執，只是個案中因舉證不足而被駁回（註3）。

此外，有許多民眾，除了主張本票未經提示外，還會一併主張如：時效抗辯、否認債權本身存在、金額不符（例如已經清償部分款項）等，這部分則是屬於實體問題，是無法透過抗告或再抗告的流程處理的，如果您有相類問題，建議洽詢專業律師諮詢，以確保權益～

註1：最高法院94年度台抗字第523號、93年度台抗字第83號民事裁定；臺灣高等法院臺中分院108年度非抗字第196號、108年度非抗字第447號民事裁定；臺灣高等法院臺南分院113年度非抗字第10號民事裁定（再抗告裁定）、臺灣高等法院高雄分院113年度非抗字第12號民事裁定（再抗告裁定）；臺灣嘉義地方法院113年度抗字第21號民事裁定（再抗告後，經臺灣高等法院高雄分院114年度非抗字第12號民事裁定維持）。

註2：臺灣臺北地方法院104年度抗字第431號民事裁定：「……至其提示方法是否發生法律上效力，應由抗告人另循訴訟程序確認解決，尚非�透過非訟程序判斷其效力……」（抗告裁定）；臺灣高等法院105年度非抗字第6號民事裁定：「未載到期日之本票聲請法院裁定准予強制執行，法院自應先調查其有無提示，如未踐行付款之提示，其行使追索權之形式要件即有不備，應以裁定駁回聲請。」（再抗告裁定）。