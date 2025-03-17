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少了「這步驟」可能拿不到票款？！律師詳解

律師談吉他雷皓明律師發佈 2020-02-12更新 2026-07-13
雷皓明律師
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票據除了「支票」外，還有大家耳熟能詳的「本票」，在新聞或八點檔中常常會聽到，債主要求債務人還錢，債務人沒錢，就會被要求簽本票，但時間到要去收錢的時候，有一個步驟不能少，不然就很可能會拿不到錢。

【少了這個步驟，就拿不到票款？！】

票據除了「支票」外，還有大家耳熟能詳的「本票」，在新聞或八點檔中常常會聽到，債主要求債務人還錢，債務人沒錢，就會被要求簽本票，但時間到要去收錢的時候，有一個步驟不能少，不然就很可能會拿不到錢。

【切記本票一定要提示】

本票在性質上是提示證券，票據法規定，執票人在透過法院程序追債之前，要先拿出本票提示，告訴發票的欠款人該還錢了，提示後欠款人耍賴不還錢，才可以行使追索權討債（票據法第124條準用第69條、第85條）。

原本更完整的程序是執票人提示後沒拿到錢，應該作成「拒絕證書」證明，但也可以在本票上記載免除這件事，而現在的書局買的本票大部分都有加註。

雖然有記載免除作成拒絕證書的話，執票人可以不必作成拒絕證書就行使追索權透過法院討債，但本票是以向發票的欠款人提示然後沒拿到錢，作為討債的前提要件，所以執票人只是不用提出拒絕證書，還是應該要先提示，如果沒有先提示，行使追索權討債的條件就不完備，也就不能向法院聲請裁定來強制執行（票據法第124條準用第95條、最高法院71年度台上字第3671號判決）。

【本票要怎麼提示才有效？】

要怎麼提示這部分票據法並沒有規定，依實務見解，必須拿出本票的原本，也就是要拿出那張本票來給欠款人看，提醒他還錢才有效力，用簡訊、電話、通訊軟體、存證信函等其他方法通知還錢，都不算（最高法院95年台簡上字第 26 號判決、臺灣臺北地方法院96年度抗字第300號裁定、臺灣台北地方法院105年抗字第308號裁定）。

【有沒有提示，誰負責舉證？】

法院對於本票裁定採形式審查，只要執票人說哪一天提示了，法院就信，如果發票人不想付錢，就可能辯稱沒看到本票，執票人沒有提示，請求法院撤銷裁定。

本票有沒有提示，事關於執票人能不能行使追索權討債，其實本來應該由執票人舉證，但票據法把舉證責任轉換，改由發票人對執票人沒有提示付款這件事負舉證責任，不過所謂舉證之所在，敗訴之所在，大部分發票人都很難證明執票人沒有提示，除非執票人自己承認，或是那天發票人根本不可能被提示，例如出國、住院昏迷，不然發票人說沒被提示，也會因為無法證明，法院照樣裁定准許強制執行（票據法第95條）。

簽本票是合法的討債方式，也因為比起一般訴訟程序，本票可以迅速取得強制執行名義，所以許多債權人會為了方便而使用本票，不過也要用對方法才能討回自己的錢喔～

【爭執本票沒有合法提示，要透過什麼程序主張？】

這個部分不僅一般民眾有疑問，甚至連全國律師聯合會的前理事長都曾經撰寫相關文章發表，法院的看法似不一致。

有的法院認為：這部分關係執票人得否行使追索權，屬實體問題，應由發票人另行提起訴訟加以解決（註1）。

但也有法院認為，這個部分可以在本票裁定的抗告或再抗告程序中處理：就本票裁定提起抗告，爭執對方並未提示本票，抗告法院原認為這個部分應該是要另外提起訴訟解決的，但是再抗告後，則被上級法院撤銷原裁定，高等法院認為：至少就沒有到期日的本票聲請本票裁定時，審查的法院應去調查有無提示，因此可以抗告或再抗告的程序加以爭執（註2）；另有其他抗告或再抗告裁定，認定民眾雖主張本票未經合法提示，但僅有書狀空泛指稱，卻無法提出證據資料，因此駁回抗告、再抗告，從受理流程來看，似乎是認為這個部分可以透過抗告或再抗告爭執，只是個案中因舉證不足而被駁回（註3）。

此外，有許多民眾，除了主張本票未經提示外，還會一併主張如：時效抗辯、否認債權本身存在、金額不符（例如已經清償部分款項）等，這部分則是屬於實體問題，是無法透過抗告或再抗告的流程處理的，如果您有相類問題，建議洽詢專業律師諮詢，以確保權益～

註1：最高法院94年度台抗字第523號、93年度台抗字第83號民事裁定；臺灣高等法院臺中分院108年度非抗字第196號、108年度非抗字第447號民事裁定；臺灣高等法院臺南分院113年度非抗字第10號民事裁定（再抗告裁定）、臺灣高等法院高雄分院113年度非抗字第12號民事裁定（再抗告裁定）；臺灣嘉義地方法院113年度抗字第21號民事裁定（再抗告後，經臺灣高等法院高雄分院114年度非抗字第12號民事裁定維持）。

註2：臺灣臺北地方法院104年度抗字第431號民事裁定：「……至其提示方法是否發生法律上效力，應由抗告人另循訴訟程序確認解決，尚非透過非訟程序判斷其效力……」（抗告裁定）；臺灣高等法院105年度非抗字第6號民事裁定：「未載到期日之本票聲請法院裁定准予強制執行，法院自應先調查其有無提示，如未踐行付款之提示，其行使追索權之形式要件即有不備，應以裁定駁回聲請。」（再抗告裁定）。

註3： 一、臺灣臺北地方法院114年度抗字第527號裁定（抗告裁定）、臺灣高等法院115年度非抗字第14號裁定（再抗告裁定）； 二、臺灣屏東地方法院114年度抗字第31號裁定（抗告裁定）、臺灣高等法院高雄分院114年度非抗字第12號裁定（再抗告裁定）。

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