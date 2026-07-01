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香港的「逃犯條例」修正案，又稱「送中條例」，在近日引發重大關注。上百萬香港市民上街遊行反對，昨日更是爆發與太陽花學運時類似的警察打人事件。
你可能覺得香港與你無關，甚至連送中條例是什麼都不知道，請讓我告訴你，關於送中條例你該知道的三件事。
房客在租屋處自殺輕生，房東需要依序處理報警、配合調查、處理遺物、終止租約、委託凶宅清潔，最後才能向繼承人求償。本文中律師將從現場第一步處理方式到後續法律求償，完整說明每個環節的注意事項與法律依據。
雖然在刑法和刑事訴訟法中均未明確定義「前科」，但在個人資料保護法第2條中提到了「犯罪前科」這一概念。一旦有了前科，無論是求職、出境還是從事某些特定行業，都可能會受到一定限制。因此，了解哪些案件可能導致前科，以及如何避免留下犯罪紀錄，對每個人來說都很重要。本文中就讓資深刑事律師說明前科相關的法律知識。
在台灣，納稅義務人可以為年滿60歲或未滿60歲但無謀生能力的直系尊親屬申報扶養，享有扶養減稅的優惠。這其中包括了直系血親尊親屬，如父母、祖父母，以及直系姻親尊親屬，如岳父母、公婆等。那麼，外祖父母是否也屬於可以申報扶養的範圍呢？本文就讓律師解釋扶養長輩的法律規定！
被通緝一定是罪犯嗎？通緝被判刑會更重嗎？本文中資深刑事律師將完整分享被通緝的原因、法律定義和不同的通緝犯種類，以及如何線上查詢通緝犯名單來確認別人是不是通緝犯、如何檢舉通緝犯和檢舉通緝犯的獎金，還有撤銷通緝的方法！
樓上漏水要怎麼處理？一定是樓上鄰居要負責嗎？責任歸屬如何釐清？天花板漏水樓下如何要求賠償？對方不開門不處理怎麼辦？修理浴室漏水到樓下費用大概多少？遇到漏水問題千萬別慌張！本文中資深律師用樓上漏水判決，幫助你解決漏水法律問題！
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