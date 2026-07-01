有前科有什麼影響？哪些案件會留下前科？律師帶你認識前科

雖然在刑法和刑事訴訟法中均未明確定義「前科」，但在個人資料保護法第2條中提到了「犯罪前科」這一概念。一旦有了前科，無論是求職、出境還是從事某些特定行業，都可能會受到一定限制。因此，了解哪些案件可能導致前科，以及如何避免留下犯罪紀錄，對每個人來說都很重要。本文中就讓資深刑事律師說明前科相關的法律知識。

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