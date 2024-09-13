債務更生一定利大於弊？律師教您評估該不該進行債務更生！

（一）什麼是債務更生？適用對象是誰？

（一）什麼是債務更生？適用對象是誰？

債務更生是指債務人（即欠債者）經過債務協商與法院調解程序後，若仍面臨無法償還債務的情況，則可向法院提出債務更生的聲請。法院將根據債務人的收入和必要支出，製定一個為期6年的還款計畫，如遇不可抗力情況，還款期限可延長至8年。

對於債權人（即借錢給他人的人）而言，儘管通過債務更生、債務協商或清算等程序可能無法完全回收本金與利息，但若拒絕這些解決方案，可能會因債務人無力償還而導致更大的損失，畢竟債務人可能因債務累積而選擇逃避償還。

對債務人來說，申請債務更生是在保護其必要生活支出並盡力還債的基礎上，給予其擺脫重債的機會。經過6年的債務更生計畫，如果債務尚未完全清償，剩餘債務可能會被一筆勾銷，從而使債務人得以重獲新生，擺脫負債的生活。

特別是在2004年發生的「卡債風暴」後，由於銀行過度發放信用卡和現金卡，導致許多人陷入高�利息的債務困境，成為所謂的「卡奴」，引發了諸多社會問題。

債務更生程序因此成為解決這一問題的重要法律途徑，既幫助債務人整理及重建生活，也保障債權人的合理受償權益。