債務更生一定利大於弊？律師教您評估該不該進行債務更生！

債務更生是什麼？跟債務清算有什麼不同？
（一）什麼是債務更生？適用對象是誰？
（一）什麼是債務更生？適用對象是誰？
債務更生是指債務人（即欠債者）經過債務協商與法院調解程序後，若仍面臨無法償還債務的情況，則可向法院提出債務更生的聲請。法院將根據債務人的收入和必要支出，製定一個為期6年的還款計畫，如遇不可抗力情況，還款期限可延長至8年。
對於債權人（即借錢給他人的人）而言，儘管通過債務更生、債務協商或清算等程序可能無法完全回收本金與利息，但若拒絕這些解決方案，可能會因債務人無力償還而導致更大的損失，畢竟債務人可能因債務累積而選擇逃避償還。
對債務人來說，申請債務更生是在保護其必要生活支出並盡力還債的基礎上，給予其擺脫重債的機會。經過6年的債務更生計畫，如果債務尚未完全清償，剩餘債務可能會被一筆勾銷，從而使債務人得以重獲新生，擺脫負債的生活。
特別是在2004年發生的「卡債風暴」後，由於銀行過度發放信用卡和現金卡，導致許多人陷入高�利息的債務困境，成為所謂的「卡奴」，引發了諸多社會問題。
債務更生程序因此成為解決這一問題的重要法律途徑，既幫助債務人整理及重建生活，也保障債權人的合理受償權益。
（二）債務更生與債務清算有什麼不同？
（二）債務更生與債務清算有什麼不同？
債務更生與債務清算皆為解決個人債務問題的法律手段，兩者均有其適用情境，但具體選擇哪一種方式取決於個人的具體情況。
若無法自行判斷適合哪種流程來處理債務，建議尋求專業律師的協助，避免被民間代辦業者以「債務更生或清算只需還原債務的10%」等不實承諾誤導。
下表將更生與清算兩種程序進行了對比：
|清理債務方案
|債務更生
|債務清算
|執行原則
|重建式
|清算式
|執行方式
|在更生方案期間，依計畫定期償還債務。
|清算所有資產後，將所得分配給債權人。
|聲請資格
|1. 先聲請過前置協商或前置調解，但不成立或已毀諾（原因不可以歸責於債務人）。
2. 5 年內沒有從事營業活動、或從事小規模營業活動其營業額平均每月 20 萬元以下（符合「消費者」的條件）。
3. 負債大於資產，且債務在1,200 萬元以下。
4. 不能清償債務或有不能清償債務之虞（不管怎麼努力都還不完。）
|1. 繼承企業保證債務、龐大債務者。
2. 被強制執行多年，已執行償還於債權人之還款金額已超過一定的債務成數以上者。
3. 法院債務更生程序裁定開始後，未能在法院限定時間內提出還款計畫者。
4. 法院聲請更生裁定後之每月還款計畫，依舊仍有無法清償之虞者。
|債務是否免責
|更生方案完成後，除不免責債權外，剩餘債務視為消滅。
|清算後未清償完畢的債務需由法院裁定「免責」或「不免責」，不免責的話債權人仍有追討的權利。
（三）債務更生完成後，剩下的債務需要還嗎？
（三）債務更生完成後，剩下的債務需要還嗎？
根據《消費者債務清理條例》第76條，債務人一旦依據更生條件完全履行完畢，除本條例別有規定外，所有已申報但未償還的債務以及未申報的債務將被視為自動消滅。
這意味著，一旦債務更生程序正式完成，剩餘的債務在法律上將不再需要清償，債務人將不再承擔還債的義務。
聲請債務更生有什麼條件？聲請流程有哪些要注意的？
債務更生必須透過向法院提出聲請來進行（要注意不是申請唷）。這是為了那些「有意願但缺乏償還能力」的消費者債務人提供一個機會，讓他們能夠恢復正常的經濟生活。因此，想要聲請債務更生，債務人需要滿足特定的條件與限制。這些條件旨在確保只有真正需要幫助且具備基本資格的人才能進行債務更生，從而確保這一法律程序的正當性和效果。這樣的安排有助於債務人重新獲得經濟自立的機會，同時也保護了債權人的合法權益。
（一）向法院聲請債務更生的條件
（一）向法院聲請債務更生的條件
若符合以下特定條件，債務人可向法院聲請進行債務更生：
- 債務人若無力清償債務或存在無法清償的可能，可選擇聲請更生或清算程序來整理債務
- 債務人的無擔保或無優先權之本金及利息債務（如信用卡債務、無擔保個人貸款）總額不得超過新台幣1200萬元
- 債務人未曾根據消費者債務清理條例或破產法之規定而受刑之宣告
（二）債務更生的流程
（二）債務更生的流程
債務更生的流程如下：
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前置協商或調解不成立
若債權人為金融機構或銀行，在正式聲請債務更生前，必須先進行前置協商或調解。如果因債務人無法歸責的原因而導致協商破裂，或金融機構不接受債務調解方案，則可聲請債務更生。對於非金融機構的民間債權，則可直接進行債務更生或清算聲請（但不能因聲請更生而故意提出不合理的調解方案）。
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向法院聲請債務更生
一旦法院裁定開始更生程序後，將立即停止所有強制執行措施。債務人可在此時聲請保全處分，避免債權人進行過度的追討或薪資扣押等強制執行措施。
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更生程序開始
法院將公告債權表，債務人需在收到後的10天內提交更生方案。
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法院裁定並實施更生方案
債務人應至少每3個月還款一次，並需遵循公平、公允及盡力清償的原則。
-
更生程序結束
除了罰金、罰鍰、��怠金及追徵金等特定債務外，所有經申報且未完全清償的債務，以及債權人未在公告期間申報的債務將被一筆勾銷，無需再繼續償還（但因不可歸責於債權人之事由而沒有申報的債權，債務人仍應依更生條件負履行責任）。
（三）聲請債務更生通常要多久？
（三）聲請債務更生通常要多久？
債務更生的程序耗時長短主要取決於各地法院的辦案效率，通常需要1至2年的時間才能完成。在這個過程中，債務人可能需要提交多次補充文件，如收入證明、必要支出證明等，這些程序可能相當繁瑣，需要債務人耐心且積極地配合。
如果未能適時補齊文件或提供必要的說明，更生方案可能會被法院駁回，從而無法達成清理債務的目標。
（四）聲請債務更生要多少錢？
（四）聲請債務更生要多少錢？
聲請債務更生時，相關費用為：
- 聲請費：需支付新臺幣1,000元。
- 程序費用：此部分包括法院所需的必要費用，如郵務費、法院人員差旅費或其他必需的費用，債務人需預先繳納。一般而言，這部分費用範圍從新臺幣3,000元至10,000元不等，若程序結束後，有溢繳或實際支出少於預繳金額，則會予以退還。
如若債務人未能在期限內預繳以上費用，除非有其他特別規定，法院有權駁回債務更生或清算的聲請；然而，如果是因聲請清算而確實無力支付這些費用，債務人可以向法院提出理由，聲請暫免繳納的裁定。
進行債務更生對生活有什麼影響？有哪些後果和優缺點？
（一）債務更生優點是什麼？
（一）債務更生優點是什麼？
債務更生的一大優點在於它允許債務人在「可行的範圍內」來處理自己的債務。更生方案通常根據債務人的收入計算，扣除生活和扶養家庭的必要支出後，餘下的可支配收入將用於償還債務。
此外，依據債務更生方案完成後，未能清償的剩餘債務可以被一筆勾銷，這在很大程度上實現了「減少債務負擔」的目的，為債務人提供了經濟上的部分解脫。
再者，對於那些正在面臨強制執行或者擁有自用住宅的債務人來說，一旦聲請保全處分，就可以暫時避免薪資被扣押或住宅被法拍。這為債務人提供了保護個人主要居住地的機會，使其有可能保持居住穩定，獲得重建生活的新機會。
（二）債務更生可能附帶的缺點
（二）債務更生可能附帶的缺點
債務更生的缺點是在6至8年的執行期間中，為了讓債務人盡可能償還債務，將被施加一些生活上的限制，例如禁止奢侈消費。此外，在債務更生期間，債務人的信用記錄將在聯徵中心留有信用註記，這將使得向銀行申請貸款變得更加困難。
不過，這樣的信用註記會在債務更生程序結束後的4年內被塗銷，而且按照規定，註記在最長的情況下也不會超過10年。
這意味著儘管債務更生會暫時影響債務人的信用狀況��，但長遠來看，債務人仍有機會恢復其信用狀態，重新獲得金融機構的信任。這些措施雖然嚴格，但目的在於幫助債務人有效管理並最終解決其債務問題。
（三）債務更生過程中生活上有哪些限制？
（三）債務更生過程中生活上有哪些限制？
債務更生的基本原則是「盡力清償」，因此，一旦債務更生方案獲得法院准許，債務人在方案完全履行完畢前，必須遵守以下生活限制：
- 不得為奢靡浪費之生活消費活動（例如購買名牌精品、吃高級餐廳等）
- 不得為賭博或其他投機行為
- 除為清償更生債權外，不得為不動產之處分或受讓
- 不得為金錢借貸之行為
- 不得搭計程車、高鐵及飛機，但因公務所需且由公費支出者，不在此限
- 不得從事外國留學或出國旅遊等消費行為（可能包含出境限制）
- 不得投資金融商品（例如股票、基金等）
- 不得從事逾越通常生活程度之贈與
- 每月應製作收入支出項目
雖然這些限制在理論上是嚴格的，但由於實際的追蹤管控機制存在一定限制，債務人在生活上如果不過度誇張地消費，通常不會受到太多實質性的影響。
其他常見債務更生Q&A
（一）債務更生6年可提前還完嗎？
（一）債務�更生6年可提前還完嗎？
如果債務人能夠在更生方案預定結束前提早清償所有債務，這是完全可行的。
一旦債務提前清償完畢，債務人即可立即脫離債務身份。這種情況下，債務人不必再等到整個更生方案正式結束，便能恢復經濟自由，擺脫之前的負債束縛。
（二）假造財產資料聲請債務更生會怎樣？
（二）假造財產資料聲請債務更生會怎樣？
在債務更生的過程中，如果債務人試圖隱匿或毀棄財產，作不利於債權人之處分，或者捏造債務、認可不實的債務，甚至隱匿、毀棄、偽造或變造會計帳簿及文件，從而導致財產狀況不真實的行為，這些不誠實的行為都可能會受到法律的嚴厲懲罰，包括最高可處3年以下的有期徒刑。
此外，這些行為將導致債務更生的聲請被法院駁回，債務人將直接進入清算程序。在清算過程中，因不誠實行為而產生的債務很可能不會被免責，債務人將需負擔全額債務。
即便債務更生裁定已經獲得通過，如果在裁定通過後1年內發現有上述不誠實行為，法院亦有權撤銷更生方案。因此，這些不誠實的行為最終對債務人而言是得不償失的。
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