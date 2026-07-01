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朋友欠錢不還怎麼辦？對方欠錢不還但我們沒簽借據怎麼辦？遇到欠錢不還報警跟提告有用嗎？欠錢不還會成立詐欺罪嗎？對方欠錢不還但名下沒財產怎麼辦？本文將打破你對欠錢不還的各種法律迷思，介紹朋友欠錢不還的合法討債方法！
「育嬰假留職停薪」是對於剛生完孩子的爸媽最重要制度之一，但育嬰假期間有薪水嗎？育嬰留停期間年資會累積嗎？本文將為您詳述育嬰假薪資、勞基法相關規定、育嬰假制度，並由律師在本文一一解析，提供最新、最全面的法律資訊！
畢業季即將來臨，相信不少新鮮人正準備（或已開始）找工作了。
許多契約的條款，可能跟你想像的不一樣。律師針對「試用期」、「薪水福利」、「旋轉門（競業）」三大常見議題給你簡單的分析，讓你在選擇工作時得心應手，不讓自己權益受損。
許多人貪圖有趣、風光甚至是便宜，而誤入毒途，但甚至不知道接觸毒品會有什麼樣的處罰，直到被罰��了才開始問律師。這篇介紹勒戒、強制戒治與戒癮治療的簡單概念，希望能夠作為一點警惕知識。
你用過比價網嗎？不論是房屋、3C或是任何產品、服務，網路上都有各種業者架設整理資訊的平台訂。舉例來說「Agoda」就是一個有名的例子，做的好。其實也是一個不錯的商業模式。最近就有當事人來諮詢也想提供類似的服務。
但，做這種資訊整理的平台，可不是毫無風險，尤其是在著作、商標權的部分，你把資料都放到自己平台上，可能也須要面臨法律責任！
小編也愛玩手遊（但我絕對不會告訴你是哪一個），但週二上班好累，決（ㄕㄡˇ）定（ㄏㄨㄚˊ）買了一個skin，以為這樣會變強，殊不知會雷的還是會雷，根本就只是浪費錢，實在好後悔，好想退貨。
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