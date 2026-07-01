資訊整理平台的挑戰：著作權與商標權的法律風險

你用過比價網嗎？不論是房屋、3C或是任何產品、服務，網路上都有各種業者架設整理資訊的平台訂。舉例來說「Agoda」就是一個有名的例子，做的好。其實也是一個不錯的商業模式。最近就有當事人來諮詢也想提供類似的服務。 但，做這種資訊整理的平台，可不是毫無風險，尤其是在著作、商標權的部分，你把資料都放到自己平台上，可能也須要面臨法律責任！

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