玩家必讀！手遊虛寶退貨注意事項與消費法解析

【玩手遊要小心，虛寶不能退】

小編也愛玩手遊（但我絕對不會告訴你是哪一個），但週二上班好累，決（ㄕㄡˇ）定（ㄏㄨㄚˊ）買了一個skin，以為這樣會變強，殊不知會雷的還是會雷，根本就只是浪費錢，實在好後悔，好想退貨。

線上遊戲和「網路購物」其實很像，有些人就會以為，在線上遊戲裡購物，跟網購是一樣的。

依照消保法第19條，網購買家在7日內有不附理由的解約權。因此，有些人就把歪腦筋動到「網購退貨」上，以為可以「先買虛寶，不滿意再退貨」。 你如果去網路上搜尋過，也會發現不少流言說買虛寶可以無條件退貨。

但是，行政院公布的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」中規定，消費者只能針對「未使用之付費購買點數」業者退費。（第四條、第十八條） 換句話說，如果是「已使用」的點數，就不能要求業者退費。

例如，小編心血來潮儲了1000元想要買skin，但還沒下手，等到星期二回復完全行為能力時，就有機會主張退貨，請業者把點數換回現金；

但，如果小編手刀購入新造型，就算造型再醜，我都無法要求業者退貨，除非業者佛心讓我退。

簡單來說，買虛寶不能退，除非遊戲有「退貨機制」，否則業者不給退是於法有據。

提醒大家，不要在上班途中買虛寶..不是，是購買前請三思。 虛寶沒有所謂的「網購無條件解約權」，一旦下手了就來不及啦！