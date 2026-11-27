【消費爭議，大概是最多網友會來私訊我的法律問題】

網購衣服不給買家換貨、臉書競標賣家威脅不買就要告詐欺，有關消費爭議的法律問題，大概每個禮拜都會收到好幾則的網友私訊來問我該怎麼辦。

網購的話最主要的救濟方式就是7日退貨（解約），一般消費爭議的話走調解不成再訴訟，消費爭議的法律程序並不難，難是難在這一串法律程序並不好走，耗費時間、精力，還不算中間可能產生的費用；如果碰到不願意處理的對象，那心情上更是大受影響。 「早知道」、「如果」，或許是所有陷入消費爭議的人最常講的話。

最近接到一個諮詢，當事人使用付費制的通訊軟體，花了大筆金額成為會員，結果業者承諾的服務項目卻一個也沒達成；當他想要退款時，更是用種種理由不讓當事人離開。我上網搜尋了一下才發現，這個通訊軟體一直以來都是地方政府與消保會的黑名單，穩居被申訴量的第一名。