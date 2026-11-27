【你知道哪些業者對消費者不友善嗎？】
你是否花錢買過交友軟體，卻一個人都沒碰過面？你是否網購上衣，送錯貨卻不給你退貨？你是否買過健康食品，但店家卻不在約定期限內交貨？ 善用消基會的「不友善業者名單」，也許你就不會碰到這些倒楣事！
【消費爭議，大概是最多網友會來私訊我的法律問題】
網購衣服不給買家換貨、臉書競標賣家威脅不買就要告詐欺，有關消費爭議的法律問題，大概每個禮拜都會收到好幾則的網友私訊來問我該怎麼辦。
網購的話最主要的救濟方式就是7日退貨（解約），一般消費爭議的話走調解不成再訴訟，消費爭議的法律程序並不難，難是難在這一串法律程序並不好走，耗費時間、精力，還不算中間可能產生的費用；如果碰到不願意處理的對象，那心情上更是大受影響。 「早知道」、「如果」，或許是所有陷入消費爭議的人最常講的話。
最近接到一個諮詢，當事人使用付費制的通訊軟體，花了大筆金額成為會員，結果業者承諾的服務項目卻一個也沒達成；當他想要退款時，更是用種種理由不讓當事人離開。我上網搜尋了一下才發現，這個通訊軟體一直以來都是地方政府與消保會的黑名單，穩居被申訴量的第一名。
【善用「不友善業者名單」與各地市府法務局網站，防患於未然】
比起事後處理，如果能從事前預防，或許就能少掉這些麻煩。 我沒辦法告訴你要怎麼小心賣家、商家，但我可以告訴你有哪些管道�來辨認不良商家。
1.消費者文教基金會公告的「不友善業者名單」，就值得你們參考。 消基會接受消費者申訴以後，會替消費者發函督促業者處理消費爭議；如業者不依期限處理或不妥善處理，消基會有權決定將該業者列入不友善業者名單並在網站上公告。 不友善業者名單通常都會包含個案敘述，例如說某A消費者是因為什麼問題才申訴、業者的處理態度是什麼，藉此你也可以想像，萬一發生消費爭議時，你會不會被用一樣的方式對待，進而決定你要不要買他們家的產品。 （網站請參考：https://www.consumers.org.tw/contents/blacklist?page=1 ）
2.各地市府法務局網站，不定期公告「被申訴企業經營者列表」 舉例來說，台北市府依照自治條例，不定期公告被申訴卻不到場協商的業者，告訴大家有哪些業者碰到消費爭議時會選擇「擺爛」。除此之外，如果有重大消費爭議（例如診所歇業導致眾多消費者無法將預購療程退款、業者易主經營導致兌換券無法使用）。各地市府不定期公告的個案資訊，也很值得在消費前稍微瀏覽一下。 （可參考：https://reurl.cc/VLaeaR ）
如果你打算花一筆不小的金額購物，不妨在下手前先查查業者評價，一併參考上述政府公告的各項資訊。 時窮節乃見，賣家平時也許光鮮亮麗，但從他們如何處理消費爭議，也許就能看出他們的人格，也避免你日後的消費爭議。