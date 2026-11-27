【Nike標錯價，有責任出貨嗎？】
上周運動品牌NIKE在網站上將某雙原價4500之客製化鞋款鞋標價為999，引起大批網友搶購；然而，Nike近日表示是「價格標示錯誤」，將提供退款與優惠券補償，但不出貨。 法律上，能夠說不出就不出嗎？標錯價自己難道不用負責嗎？
【標錯價，原則上業者應依照錯誤標價出貨】
依照民法第88條，即便你跟人家簽訂的契約內容有誤，也必須遵守約定，不能撤銷契約，除非這個錯誤並不是你造成的。舉例來說，你本來想買一間店面來開早餐店，結果契約都簽了政府才將該店面限制使用用途，讓你不能開店，這時候你就有機會撤銷契約。
標錯價，也是一種契約內容的錯誤，因此原則上業者也應該遵守標錯價的契約內容，不能隨意撤銷，除非這個錯誤不是業者造成的。
實務上有些判決認為判標錯價的業者應該出貨。
舉例來說，某人在網路上下單購買原價9萬9、標價9千9的冰箱，結果在下單之後，業者才打來說標錯價、不願意出貨。 法官認為，消費者在網購中畢竟無法看到實物進行選擇，承擔的買賣風險比起賣方來得大，如果允許賣家隨意撤銷契約，勢必影響廣大消費者對網路交易安全的信賴。因�此，除非業者可以證明標錯價並不是自己造成的，否則業者仍然應該交付冰箱。 （臺北地院106年度北消簡字第28號民事判決）
【不用出貨的例外：惡意消費者、有無標價促銷、保留出貨權條款】
然而，有些判決基於特殊的理由，也會判決業者不用出貨。
舉例來說，如果消費者是「惡意」下單，業者有可能不用出貨。所謂的惡意，是指連產品功能都不了解、單純為了價差而大量收購。 例如，某人在網路上購買標價8元的精華油共計100瓶，但該商品的原價應為1680，兩者價差將近200倍。
法官認為，雖然這個錯誤是業者自己造成的，但是本案中的商品並沒有標示促銷或特價，而買家購買的數量又相當龐大，面對這麼大的價差，理性消費者應該會事先詢問業者進行確認；而經過法院審理發現，買家根本不知道精華油的用途或功能，更證明這個買家只是為了賺取不當利益，似乎沒有法律保護的必要。因此，最後判這個買家是權利濫用，讓業者不用出貨。 （新北地院105 年度板簡字第1653號民事判決）
另一個案子中，買家以3萬元在網路下標一個原價30萬的馬桶。 法官認為，賣家在網站上與廣告中都沒有標示促銷或特價，則一般消費者面對這種離譜價差應該知道有標錯價的可能性，而法院調查發現這個買家也知道市價不可能這麼低。綜合案情來看，顯然是抱著撿便宜的僥倖心態來賺取價差，因此最終判業者不需要出貨。 （雲林地院民事小額判決102年度虎簡字第120號民事判決，但這個法官用「契約不成立」當作理由）
如果網購的賣家有「保留出貨權條款」，即便是標錯價，也不一定能退貨。 保留出貨權條款像是「為保障彼此之權益，賣家在收到您的訂單後仍保有決定是否接受訂單及出貨與否之權利。」 這時候即便根據錯誤標價下單，法官可能都會認為契約還沒成立、業者不需要出貨。 （參考苗栗地院101年度簡上字第9號民事判決，這個案子契約成立，但法官判免交貨）
【綜合這些判決來看，Nike似乎也不是理所當然不用交貨。】
從價格來看，原價4500標價成999，價差好像也沒有到10倍那麼多，一雙鞋999似乎也是合情合理，很難說消費者有貪小便宜的惡意；而且Nike標錯價似乎也不是第一次，如果Nike在網站上的標價又有寫熱銷、促銷中，法官很有可能就會判還是要出貨。
話雖如此，我是覺得不出貨還是比較好。你可能覺得Nike這麼大、送幾雙鞋沒什麼了不起，但標錯價的說不定只是一般員工；萬一Nike真的出貨了，要標錯價的員工賠償應該也是於法有據。買不到沒損失，又何必為難別人呢？