【標錯價，原則上業者應依照錯誤標價出貨】

依照民法第88條，即便你跟人家簽訂的契約內容有誤，也必須遵守約定，不能撤銷契約，除非這個錯誤並不是你造成的。舉例來說，你本來想買一間店面來開早餐店，結果契約都簽了政府才將該店面限制使用用途，讓你不能開店，這時候你就有機會撤銷契約。

標錯價，也是一種契約內容的錯誤，因此原則上業者也應該遵守標錯價的契約內容，不能隨意撤銷，除非這個錯誤不是業者造成的。

實務上有些判決認為判標錯價的業者應該出貨。

舉例來說，某人在網路上下單購買原價9萬9、標價9千9的冰箱，結果在下單之後，業者才打來說標錯價、不願意出貨。 法官認為，消費者在網購中畢竟無法看到實物進行選擇，承擔的買賣風險比起賣方來得大，如果允許賣家隨意撤銷契約，勢必影響廣大消費者對網路交易安全的信賴。因�此，除非業者可以證明標錯價並不是自己造成的，否則業者仍然應該交付冰箱。 （臺北地院106年度北消簡字第28號民事判決）