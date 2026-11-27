【今天我們要來說一個好心收養流浪狗，卻被裁罰31萬8000元的故事。】

方先生在去年6月19號的時候收編了一隻流浪母狗（妞妞），但帶回家後，才發現妞妞其實已經懷孕。8月4號，妞妞生下七隻小狗，其中兩隻剛出生小狗由另外二位好心人士分別收養，妞妞及剩下的五隻小狗由方先生一家繼續照顧。

10月25日，小狗剛出生不到三個月，基隆市動物防疫所的人員到方先生家查訪，查訪隔天就發函給方先生說，如果方先生不在11月9日以前完成寵物登記、注射狂犬病疫苗以及完成絕育，就要依動物保護法及動物傳染病防治條例的規定，總計裁罰49萬8千元。

方先生看到函文嚇了一大跳，趕緊請女兒聯絡行政院農委會了解狀況，接洽的承辦人員表示這個函文有問題，會協助方先生聯繫基隆市動物保護防疫所，隔日，防疫所的人員就跟方先生表示，不用理會這個函文了。11月6日，防疫所人員再次到方先生家中，幫六隻小狗注射晶片、辦理寵物登記並施打狂犬病疫苗。

方先生從新聞報導得知，其他縣市動保處實施的免費寵物絕育服務曾經發生狀況，愛犬心切，即拒絕防疫所提供的免費絕育服務，並在12月6日將妞妞帶至台大良一動物醫院實施絕育手術。獸醫師告知，妞妞所生的五隻小狗太小，不適合進行絕育手術，否則手術風險高，亦可能造成小狗發育不全等健康問題，因此方先生也不願強行將五隻稚齡小狗進行結紮，希望等待日後五隻小狗性成熟後再進行絕育；而方先生深怕受到裁罰，偕同獸醫師致電防疫所人員說明未將小狗絕育的原因。

沒想到在今年3月收到基隆市政府的函文，以方先生未登記、未絕育為由，裁處31萬8千元的高額罰鍰。