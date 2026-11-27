【今天我們要來說一個好心收養流浪狗，卻被裁罰31萬8000元的故事。】
方先生在去年6月19號的時候收編了一隻流浪母狗（妞妞），但帶回家後，才發現妞妞其實已經懷孕。8月4號，妞妞生下七隻小狗，其中兩隻剛出生小狗由另外二位好心人士分別收養，妞妞及剩下的五隻小狗由方先生一家繼續照顧。
10月25日，小狗剛出生不到三個月，基隆市動物防疫所的人員到方先生家查訪，查訪隔天就發函給方先生說，如果方先生不在11月9日以前完成寵物登記、注射狂犬病疫苗以及完成絕育，就要依動物保護法及動物傳染病防治條例的規定，總計裁罰49萬8千元。
方先生看到函文嚇了一大跳，趕緊請女兒聯絡行政院農委會了解狀況，接洽的承辦人員表示這個函文有問題，會協助方先生聯繫基隆市動物保護防疫所，隔日，防疫所的人員就跟方先生表示，不用理會這個函文了。11月6日，防疫所人員再次到方先生家中，幫六隻小狗注射晶片、辦理寵物登記並施打狂犬病疫苗。
方先生從新聞報導得知，其他縣市動保處實施的免費寵物絕育服務曾經發生狀況，愛犬心切，即拒絕防疫所提供的免費絕育服務，並在12月6日將妞妞帶至台大良一動物醫院實施絕育手術。獸醫師告知，妞妞所生的五隻小狗太小，不適合進行絕育手術，否則手術風險高，亦可能造成小狗發育不全等健康問題，因此方先生也不願強行將五隻稚齡小狗進行結紮，希望等待日後五隻小狗性成熟後再進行絕育；而方先生深怕受到裁罰，偕同獸醫師致電防疫所人員說明未將小狗絕育的原因。
沒想到在今年3月收到基隆市政府的函文，以方先生未登記、未絕育為由，裁處31萬8千元的高額罰鍰。
【方先生不服氣，向市政府提起訴願。】
但市府說：當初去登門執行寵物登記，是發現方先生違法在先，才當場打晶片、辦登記的；而開罰時小狗已經性成熟得以絕育，市府更曾提供動物防疫所許免費絕育方案卻都遭拒絕，因此開罰合情合理。 這樣的說法，讓方先生不能接受。
第一，根據農委會的寵物登記管理辦法，飼主辦理登記的法定期限是「寵物出生後4個月內」，市府登門拜訪的時候，小狗們其實還沒滿4個月，怎麼能說是違法在先？
第二，方先生帶妞妞去絕育時詢問獸醫師，得知小狗並不能在出生後立刻絕育，因手術風險高、日後有發育不全與感染等問題，因此獸醫師不願對未滿8個月至1歲的母、公狗實施結紮。市府開罰的時候，小狗也才將近7個月大，適合結紮嗎？ 而方先生拒絕市府的免費絕育方案，是基於媒體、網路上對於防疫所絕育的負面新聞，如果他也願意自費帶小狗結紮，為何能當作開罰的理由？
你說我怎麼知道得這麼清楚？因為這是本所承接的案件。
【動保法要求特定寵物飼主應該為寵物絕育，我覺得立意良善，但動保法並沒有規定絕育到底應該在何時完成。】
我想我們都同意，即便沒有規定絕育期限，也不能等到寵物都行將就木了才帶去絕育；那我們也應該同意，不能在寵物呱呱落地的時候就實行絕育手術。動保法是為了尊重生命與保護動物，如果絕育手術會帶來生命、健康疑慮，就不應該急著實施。
市府的角度是希望繁殖的風險越低越好，但飼主的角度是希望絕育的風險越低越好，兩者都是出於愛護動物的立場，如果就差那麼1、2個月（或是更多），為什麼需要急著開罰高達30萬元的罰鍰，來懲罰善意收留流浪動物的飼主呢？而事實上，方先生在小狗絕育前為了避免繁殖的狀況發生，也是採取分籠飼養的管理方式。
諷刺地說，方先生是自討苦吃，誰不照顧，偏偏要照顧一個懷孕的流浪狗。
【讓人更難過的是，媒體又再次站穩了搧風點火的角色。】
蘋果即時新聞 報錯了三件事情：
1.違反天性所以不結紮？ 自始至終，方先生都是因獸醫師及網路資訊表示稚齡小狗不適合結紮，才推遲絕育手術之時間，其實從來都沒有表示過「結紮違反天性」。如果真的這麼認為，何必在去年12月帶著妞妞去絕育？
2.放任母狗生下七隻幼犬？ 如果方先生是讓家中犬隻交配那也�就算了，但別忘了妞妞是一隻流浪狗，6月19號方先生收養妞妞之後才知道妞妞是一隻有身孕的母狗，8月4日妞妞才生下小狗。難不成要扼殺幼犬於腹中，才不叫放任嗎？
3.僅安排一隻幼犬結紮？ 獸醫師已表示1歲前後絕育較佳，誰會在小狗4、5個月的時候，就跟獸醫師預約6個月以後的手術時間呢？絕育不是在辦喜宴，你不需要在一年以前或半年以前就去預約場地。 別忘了，方先生帶妞妞去絕育時，剩下的五隻小狗根本還不到絕育的適齡時間，要怎麼安排他們絕育？
【我不明白為什麼要這樣將善意照顧流浪動物的飼主形容得無惡不赦。】
你可以說，我是當事人的律師代表、我的說法很偏頗，這我可以承認；但這些報導內容，其實都可以透過簡單的邏輯和查證來更正。事實查證，看來對某些媒體來說還是太難了。
當事人與律師在案件中的努力，或許都比不過案件外媒體的風向與批評，如果社會上已經將他貼上「不良飼主」的標籤，哪怕最後當事人勝訴了又如何？