【雇主不得無預警裁員，依法必須給予「預告期間」】

雇主解雇員工，除非有勞基法第12條的法定事由，否則原則上都要給予「預告期間」，也就是應提前告知解雇。而勞工的年資越高，雇主就應該越早跟勞工說。

依照勞基法第16條，工作超過3個月但未滿1年，雇主應該在10天前告知勞工「我要解雇你」； 解雇工作1年至3年的勞工，則應該在20天前告知； 解雇工作3年以上的勞工，則應該在30天前告知。

這樣的規定，是考量勞工對特定工作與雇主已經產生依賴性，難以輕易轉換跑道，因此要求雇主給勞工一點準備時間，不至於立刻流離失所。

不僅如此，預告期間內勞工還可以請「謀職假」，也就是在工作時間外出找工作。 舉例來說，A雇主打算在5月30號解雇已工作一年半的B，A在5月10號告訴B：「請你另尋他處工作」。則在5月10號至30號的時間內，B可以在上班時間跟雇主請「謀職假」來找新工作謀生。 而這個謀職假是「有薪假」，即便B在上班時間找工作，A還是要照付工資。