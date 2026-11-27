【華視可以無預警裁員嗎？】
據報載，華視在22日裁員共計10人，而根據華視工會的說法，是用「你明天就不用來上班了」的這種方式，無預警裁員。 雇主可以無預警裁員嗎？勞工有什麼權利可以主張？
【雇主不得無預警裁員，依法必須給予「預告期間」】
雇主解雇員工，除非有勞基法第12條的法定事由，否則原則上都要給予「預告期間」，也就是應提前告知解雇。而勞工的年資越高，雇主就應該越早跟勞工說。
依照勞基法第16條，工作超過3個月但未滿1年，雇主應該在10天前告知勞工「我要解雇你」； 解雇工作1年至3年的勞工，則應該在20天前告知； 解雇工作3年以上的勞工，則應該在30天前告知。
這樣的規定，是考量勞工對特定工作與雇主已經產生依賴性，難以輕易轉換跑道，因此要求雇主給勞工一點準備時間，不至於立刻流離失所。
不僅如此，預告期間內勞工還可以請「謀職假」，也就是在工作時間外出找工作。 舉例來說，A雇主打算在5月30號解雇已工作一年半的B，A在5月10號告訴B：「請你另尋他處工作」。則在5月10號至30號的時間內，B可以在上班時間跟雇主請「謀職假」來找新工作謀生。 而這個謀職假是「有薪假」，即便B在上班時間找工作，A還是要照付工資。
【雇主違法不提早告知，應加付工資】
如果雇主違法、沒有提早告知勞工，學華視一樣叫你當場走人，雇主應該要加付預告期間的工資，作為勞工的保障。
舉例來說，如果A雇主應該在10天前告知B解雇卻沒有告知，就應該付10天的工資給B；如果A應該在20天或30天前告知，就應該付20天、30天的工資給B。
如果雇主不提早告知解雇，又沒有加付工資給你，你可以先向各地勞動局提出勞資爭議調解的聲請，透過主管機關的力量來幫助你討回公道；假如還是沒辦法解決，那麼起訴或許會是最後手段。
【說到這裡，或許你會有個疑問：】
雇主違法不提早通知解雇，沒有罰則，只要付錢就好，那不就是讓雇主花錢解決一切嗎？ 我必須說，這樣的說法可能也沒有錯，實務上許多企業也確實寧可付工資，也不提早預告解雇。
但從權益上來想，雇主提早告知，確實能讓你多領10~30天的工資，但你畢竟還要上班，如果要找工作還要另外請假； 而雇主不提早告知、直接加付工資，也是讓你多領10~30天的工資，拿到的錢是一樣的，但你不用繼續上班，還能夠全心找新的工作。 單就薪資與時間來說，或許雇主不提早告知反而是對勞工來說比較有利的。
但如果把權益放大一點來看，公司能給的不只是薪資與時間，還有其他的福利措施（例如年終、員工優惠甚至宿舍），而提早解雇也會影響勞保年資，說真的也不是對勞工毫無壞處��。
跳脫權益來說，畢竟都在同個地方上班那麼久了，某天突然被告知「明天不用來了」，不僅是讓人有頓失生活重心的感覺，還有種侮辱的感覺：難道自己是呼之而來、揮之則去的存在嗎？ 勞工是勞工，但勞工也是人。我想到雇主是否提早告知，也許不是錢的問題，而是人與人相處的基本尊重。
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