【但，非常上訴沒有「暫緩執行」的效果…】

一般上訴，事實上有暫緩執行的效果，也就是說在最終的判決出爐以前，國家都不能處罰你，把你抓去關或槍決。

但，非常上訴沒有暫緩執行的效果，在非常上訴的過程中，你還是必須受處罰，只能在最後打贏官司的時候，再提起國家賠償；而沒有暫緩執行的效果，意味著你還是必須被槍決。

在一般的案件中，非常上訴贏了，至少還有國賠能夠補償；然而，在死刑案件中，如果槍決了，生命就結束了，也許國賠能補償遺族，但不能改變的是被告被法律犧牲的結果。 對於這些被告來說，只能期待國家佛心，不馬上執行死刑，還要期待檢察總長願意幫忙提起非常上訴，去推翻違法的判決。一切的一切，都操在別人手中。

法律上比較好的作法，可�能是在死刑案件裡規定幾日後才可以執行死刑，給予被告和檢察總長重新思考的時間與機會，避免制度上帶來不可回復的結果。

而不管死刑廢不廢，這部劇中想提醒大家的或許是，死刑作為一個最嚴重的法律效果，不論在劇中或是現實社會卻被變成拿來討好民粹、安撫社會的一種工具，或許早就偏離了一開始死刑存在的目的。