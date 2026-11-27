【為什麼不等我提起非常上訴？－我們與惡的距離（三）】
也許有很多人已經把「我們與惡的距離」追到最新了，但我想你們一定記得�在某一集內，律師要幫忙提起「非常上訴」的劇情。 什麼是非常上訴？非常上訴跟一般上訴有差別嗎？非常上訴有什麼功能？可以暫緩坐牢或死刑嗎？讓我來替你補充這些專業內容，也許你會對劇情有更不一樣的想法。
【什麼是非常上訴？那些案件可以非常上訴？】
非常上訴，是針對「審判違背法令」的一種上訴方式，舉例來說，法官明明應該用A法條，最後卻用B法條判刑；或是法官明明應該給當事人開庭辯論的機會，卻擅自草草作出判決。 從開庭前到判決完畢，只要過程中有一個地方違反了法律規定，就是審判違背法令，就有機會在最後提起非常上訴。
【非常上訴跟一般上訴差在哪？】
非常上訴跟一般上訴最主要有兩個差別。
1.非常上訴只有在「刑事案件」裡面可以使用 因此，如果是財產糾紛、婚姻糾紛，並不能提起非常上訴。
2.非常上訴，只有「最高法院檢察署檢察總長」可以使用 在一般的案件裡是由敗訴的人上訴，舉例來說，如果判決有罪，那麼就是被告可以上訴；如果判決無罪，那麼就是檢方可以上訴。
但非常上訴，只能由「最高法院檢察署檢察總長」提出，就算被告覺得判決違背法令，也不能提起，只能陳報事實、證據給檢方，期待檢察總長願意為他提起非常上訴。
【你可能會覺得疑惑：「檢方怎麼可能幫被告上訴？這樣跟自己追訴犯罪的責任不會衝突嗎？」】
這就要回到非常上訴的制度目的。 還記得嗎？非常上訴是針對「判決違背法令」的案件提起的，代表這類案件都是「違法判決」。假如判決是違法的，那麼檢方即便打贏了官司，也並沒有達成正義、履行自己的責任。因此，才給檢方一個機會，去落實真正的正義，也就是改變這個違法判決。
【非常上訴有什麼功能？上訴贏了以後有什麼效果？】
非常上訴也是一種上訴，因此它的功能就是讓法院「再審一次」，確認前一次的判決是不是真的有問題。如果確定有問題，那麼法院應該根據合理的法條、程序「另行判決」。 簡單來說，如果A沒有犯罪，就應該給A一個清白；如果A不需要關那麼久，就應該縮短他的刑期。
除此之外，如果非常上訴以後打贏了官司，被告就可以依照刑事補償法提起「國賠」，要求國家補償自己平白無故受到的懲罰。
【但，非常上訴沒有「暫緩執行」的效果…】
一般上訴，事實上有暫緩執行的效果，也就是說在最終的判決出爐以前，國家都不能處罰你，把你抓去關或槍決。
但，非常上訴沒有暫緩執行的效果，在非常上訴的過程中，你還是必須受處罰，只能在最後打贏官司的時候，再提起國家賠償；而沒有暫緩執行的效果，意味著你還是必須被槍決。
在一般的案件中，非常上訴贏了，至少還有國賠能夠補償；然而，在死刑案件中，如果槍決了，生命就結束了，也許國賠能補償遺族，但不能改變的是被告被法律犧牲的結果。 對於這些被告來說，只能期待國家佛心，不馬上執行死刑，還要期待檢察總長願意幫忙提起非常上訴，去推翻違法的判決。一切的一切，都操在別人手中。
法律上比較好的作法，可�能是在死刑案件裡規定幾日後才可以執行死刑，給予被告和檢察總長重新思考的時間與機會，避免制度上帶來不可回復的結果。
而不管死刑廢不廢，這部劇中想提醒大家的或許是，死刑作為一個最嚴重的法律效果，不論在劇中或是現實社會卻被變成拿來討好民粹、安撫社會的一種工具，或許早就偏離了一開始死刑存在的目的。