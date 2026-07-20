資訊整理平台的挑戰：著作權與商標權的法律風險

【著作權問題】

不管是文章或是圖片，都受到著作權的保護。 例如某A公司為自己的3C產品拍了漂亮的形象照，也雇用行銷、小編來撰寫精美的文案，那麼這些圖片、文章，原則上都是A公司的著作財產，任何人未經許可，都不能擅自轉貼，否則就是侵害他人著作權

架設資訊類型的網站時，最重要的就是把散落於網路世界各地的重要資訊都「抓」進自己的網站，但，怎麼抓，就影響你是否侵害「著作權」。

基本上，「複製」、「剪下」、「貼上」、「截圖」別人的文章內容、圖片，都算是重製的一種；而如果有變更網頁「原始碼」，更可能涉及重製與改作。 （參考智慧財產局智著字第10200086630號函） 這些行為，都有侵害著作權的疑慮�。

較保險的作法，是利用「超連結」的方式來引導使用者與你的資訊來源，並且過程中不變更或使用他人的資訊。 （類似的案例可以參考：智慧財產法院98年度民著上字5號民事判決、98年度民著訴字第44號，法官將超連結的使用納入合理使用的判斷過程中）