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資訊整理平台的挑戰：著作權與商標權的法律風險

資訊整理平台的挑戰：著作權與商標權的法律風險

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-06-02更新 2026-07-20
雷皓明律師
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你用過比價網嗎？不論是房屋、3C或是任何產品、服務，網路上都有各種業者架設整理資訊的平台訂。舉例來說「Agoda」就是一個有名的例子，做的好。其實也是一個不錯的商業模式。最近就有當事人來諮詢也想提供類似的服務。 但，做這種資訊整理的平台，可不是毫無風險，尤其是在著作、商標權的部分，你把資料都放到自己平台上，可能也須要面臨法律責任！

【資訊平台業者可能的法律責任】

你用過比價網嗎？不論是房屋、3C或是任何產品、服務，網路上都有各種業者架設整理資訊的平台訂。舉例來說「Agoda」就是一個有名的例子，做的好。其實也是一個不錯的商業模式。最近就有當事人來諮詢也想提供類似的服務。 但，做這種資訊整理的平台，可不是毫無風險，尤其是在著作、商標權的部分，你把資料都放到自己平台上，可能也須要面臨法律責任！

【著作權問題】

不管是文章或是圖片，都受到著作權的保護。 例如某A公司為自己的3C產品拍了漂亮的形象照，也雇用行銷、小編來撰寫精美的文案，那麼這些圖片、文章，原則上都是A公司的著作財產，任何人未經許可，都不能擅自轉貼，否則就是侵害他人著作權

架設資訊類型的網站時，最重要的就是把散落於網路世界各地的重要資訊都「抓」進自己的網站，但，怎麼抓，就影響你是否侵害「著作權」。

基本上，「複製」、「剪下」、「貼上」、「截圖」別人的文章內容、圖片，都算是重製的一種；而如果有變更網頁「原始碼」，更可能涉及重製與改作。 （參考智慧財產局智著字第10200086630號函） 這些行為，都有侵害著作權的疑慮。

較保險的作法，是利用「超連結」的方式來引導使用者與你的資訊來源，並且過程中不變更或使用他人的資訊。 （類似的案例可以參考：智慧財產法院98年度民著上字5號民事判決、98年度民著訴字第44號，法官將超連結的使用納入合理使用的判斷過程中）

【商標權問題】

凡是為了行銷的目的，在自己的產品、服務中使用到別人的商標，導致消費者有誤認的可能性，就構成「商標權侵害」，依法需要對商標權人負擔賠償責任。

而我國法院認為，所謂的「誤認」，不見得要使用或抄襲到別人完整的商標，如果讓人會相信你們兩個之間有關係企業、授權關係，也有可能構成商標權的侵害。舉例來說，讓人以為有「原廠」、「副廠」之間的關係也算。 （可參考之前洪瑞珍事件我寫的文章：https://law.medpartner.club/trademark-sandwich-case/ ）

如果你的平台，使用到別人的商標，而會讓人誤會「你的平台跟別人有合作、授權關係」的話，依照我國實務判決，就有侵害商標權的法律風險。 因此，你在自己的平台上使用他人資訊，除了根據轉貼方式可能侵害著作權，還有可能同時侵害到別人的商標權利。

要避免這件事情，一方面盡可能要消除「行銷」的疑慮，盡可能透過間接的方式來連結他人資訊，例如你自己不要牽涉到相關產品、服務的產銷，做很純很純的資訊整理、降低營利的屬性等等。

【「平台」這件事情是個趨勢，資訊量越來越大時，如何整理、嫁接資訊就變成是重要的工程。】

要完全避免風險，最好是逐一向資訊來源取得相關授權，但這並不容易。因此，在你製作平台時秉持「不複製、不變更」就是保護自己的大原則，而你的資訊屬性越高，也可能讓你的風險越低。

當然，具體個案要做的預防措施也不同，如果真的想要避免你的新創事業在某天被告，最好是事先找律師進行法律風險的評估比較好，等到被罰了才找律師都為時已晚！

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