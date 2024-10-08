育嬰留職停薪津貼和育嬰假申請注意事項2026最新指南！

（一）育嬰假津貼補助內容

（一）育嬰假津貼補助內容

在育嬰留職停薪期間，可依法請領「育嬰留職停薪津貼」，金額依照前6個月平均月投保薪資的60%計算，並於育嬰留職停薪期間按月發放，最長可領6個月。自2021年7月1日起，除了原先的育嬰留職停薪津貼外，還會再發給20%的「育嬰留職停薪薪資補助」，合計後可以獲得平均月投保薪資的80%，也就是8成薪。

「育嬰留職停薪薪資補助」與「育嬰留職停薪津貼」合併發放，只要有申請停薪津貼，即可同時享有薪資補助，不需另外申請。

如果符合資格，津貼會在15個工作天後匯入申請人提供的帳戶。

1.爸爸也可以申請育嬰假津貼嗎？

行政院在2022年初通過新規定，自2022年1月18日起，申請育嬰留職停薪的父母可以同時領取育嬰留職停薪津貼。

舉例來說，過去申請育嬰留職停薪的父母只能「單人申請」1個孩子的津貼，最長發放6個月。新制上路後，父母可以「雙人申請」，這意味著1個孩子可以同時擁有父母兩人總計共12個月的津貼。

勞動部表示，對於有2個或以上孩子的家庭，過去父母要分開請領，每次只能請領1名子女的津貼，可能先讓爸爸請，再讓媽媽請，「但小孩已經長大了，錯失補助時機」。現在父母可以同時申請育嬰假並申請育嬰留職停薪津貼，雖然1個孩�子最多還是只能領取12個月的津貼，但父母雙人可以同時領取，讓補助更加即時（如果是生雙胞胎，可以申請2份津貼，但是期間不能重疊，要分別申請。也就是先申請一個孩子的，領完6個月後，再辦理另一個孩子的）。

需要注意的是，由於法規不溯及既往，只有在2022年1月18日後申請育嬰留職停薪者才能同時請領津貼，否則仍需依照舊法，父母分開請領（如果只有1名未滿3歲之子女者，仍應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之）。