謀職假總共可以請幾天？要提出證明嗎？勞資律師重點提醒！

謀職假的法律依據與基本概念

當您收到公司的解僱通知時，除了面對突如其來的衝擊，更重要的是要了解自己擁有哪些法律保障。謀職假正是法律為非自願離職勞工設計的重要制度，讓您在轉換工作期間能有充足的時間尋找新機會。

這項權益不僅是勞工的基本權利，更是雇主在終止勞動契約時必須履行的法定義務。了解謀職假的完整內容，能幫助您在面對職場變動時，更有效地保護自己的權益。

（一）法律條文中的謀職假規定

勞動基準法第16條明確規定了謀職假的核心內容。當雇主依法終止勞動契約時，必須提前進行預告，而勞工在接到終止契約的預告後，就能行使謀職假的權利。

具體來說，勞工為另謀工作可以在工作時間請假外出。每星期的請假時數不得超過2日的工作時間，而且請假期間的工資必須照常給付。這個規定確保勞工不會因為尋找新工作而損失收入。

預告期間的長度會依照勞工的年資而有所不同：

工作3個月至1年者：雇主需在10天前預告

工作1年以上未滿3年者：雇主需在20天前預告

工作3年以上者：雇主需在30天前預告

需要特別留意的是，只有在雇主依法解僱的情況下，勞工才能享有謀職假。如果是自願離職，就不適用這項規定，必須使用自己的特休或事假來安排離職前的事務。

（二）哪些勞工符合申請謀職假的資格？

許多勞工常疑惑自己的工作型態是否能申請謀職假，其實資格認定有明確標準。根據勞動基準法的規定，只要是受僱於適用勞基法事業單位的勞工，且雇主依法終止勞動契約並需提供預告期間，就享�有謀職假的權利。

這項權益保障的範圍相當廣泛，不會因為勞工類型或工作型態不同而有差別待遇。無論您是正職員工、兼職人員或其他勞動身分，只要符合基本條件，都能依法申請謀職假。

1.基本適用條件與年資計算標準

申請謀職假的核心條件有兩個關鍵要素。第一是勞工必須受勞動基準法保障，也就是受僱於適用勞基法的事業單位。第二是雇主必須依照勞基法第11條、第13條但書或第14條等規定終止勞動契約。

年資計算是決定預告期間長短的重要因素。工作滿3個月以上未滿1年的勞工，雇主需於10日前預告。工作滿1年以上未滿3年者，需於20日前預告。工作3年以上則需30日前預告。

在這些預告期間內，勞工就擁有請謀職假的權利。即使雇主選擇不提供預告期間而直接給付預告期間工資，勞工仍然可以在原本應有的預告期間內請謀職假。

值得注意的是，謀職假的資格認定重點在於雇主是否依法終止契約。如果是勞工自己主動離職，就不適用謀職假的規定，只能依一般請假規則申請事假或特休。

2.非典型勞動者的謀職假權益

部分工時勞工，也就是俗稱的打工族或兼職人員，同樣受到勞動基準法的完整保障。只要符合年資標準，當雇主依法終止契約時，部分工時勞工也享有完整的謀職假權利。

派遣員工的情況較為特殊，但權益同樣受到保障。當派遣公司作為法律上的雇主終止勞動契約時，派遣員工有權依照年資獲得相應的預告期間與謀職假。這與一般勞工的權益完全相同。

有些派遣員工誤以為自己的工作性質特殊而沒有謀職假權利，這是常見的迷思。實際上，派遣關係不影響勞動基準法的適用，派遣公司必須依法給予預告期間與謀職假。

臨時工、計時工等各種勞工類型，只要勞動契約符合勞基法規範，都享有同等的謀職假權益。工作型態的差異不應成為剝奪勞工權益的理由。

3.特殊勞動關係的適用情況

定期契約工，包括約聘人員、專案人員等，如果雇主在契約期間內依勞基法規定提前終止契約，也適用預告期間與謀職假的規定。這是保障定期契約工轉職權益的重要機制。

有些雇主認為定期契約到期後不續約，就不需要給予謀職假。這個觀念需要釐清：如果是契約期滿自然終止，確實不適用謀職假規定；但若是在契約期間內依法提前終止，就必須給予預告期間與謀職假。

（三）謀職假有薪水嗎？

根據勞動基準法第16條第1項規定，勞工在預告期間請假外出找工作時，雇主應照給工資。這項規定明確將謀職假定性為有薪假，而非一般的無薪事假。

這個法律保障非常重要。它確保勞工在轉職過渡期間，不會因為請假找工作而失去經濟來源。雇主必須依法給付這段期間的薪資，不得以任何理由扣減。

實務上，有些雇主可能會誤解或故意曲解法令，要求勞工以事假或特休來請謀職假。這種做法明顯違法，勞工可以明確拒絕。謀職假是獨立的假別，本質上就是有薪假，與事假的無薪性質完全不同。

若雇主拒絕給付謀職假期間的工資，或要求勞工以其他假別替代，勞工可以向當地勞工局申訴。這類違法行為一經查證，雇主將面臨罰鍰處分。

（四）申請謀職假要提出證明文件嗎？

謀職假的申請過程中，證明文件的要求往往引發勞資雙方的疑慮與爭議。許多勞工擔心雇主會要求提供各種文件，也有雇主不清楚法律規定而誤以為可以要求勞工提供證明。事實上，勞基法對於謀職假的證明文件有明確的規範，與一般請假的要求大不相同。

��了解這些規定不僅能保障勞工權益，也能幫助雇主避免違法風險。接下來將詳細說明相關的法律規定與實務做法。

1.謀職假證明文件

根據勞動基準法第16條的立法精神，謀職假不需要提供任何證明文件。這是與其他假別最大的不同之處。勞動部明確指出，謀職假並非「勞工請假規則」所定的假別範圍，因此雇主不得援引該規則第10條規定要求勞工提出有關請假證明。

當勞工向雇主申請謀職假時，只要說明是為了尋找工作而請假，雇主就應該准假。勞工僅需「釋明事由」即可，也就是簡單說明請假目的是為了求職。這個釋明不需要提供任何書面文件或證據。

這項規定的目的是保障勞工在預告期間能夠順利轉職。如果要求勞工提供詳細證明，可能會造成求職上的困擾，也違背了謀職假保障勞工權益的立法意旨。

2.雇主如果要求一定要有證明怎麼辦

當雇主要求提供證明而您無法或不願提供時，可以採取以下應對策略。首先，清楚且有禮貌地向雇主說明法律規定，告知謀職假不需要提供任何證明文件。您可以引用勞動基準法第16條及勞動部的相關解釋。

如果雇主仍然堅持要求，建議以書面方式（如email）記錄這個過程。說明您已依法申請謀職假並釋明事由，雇主的要求不符合法律規定。這些紀錄在日後可能成為重要的證據。

遇到雇主強硬拒絕准假的情況，您可以向各縣市勞工局或勞動部提出申訴。也可以尋求勞工團體或律師的協助。記住，謀職假是法律保障的權益，不需要因為無法提供證明而放棄。