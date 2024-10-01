資遣費能拿多少？只要被解雇就有嗎？資遣費計算公式一次懂

（二）試用期沒過也有資遣費嗎？

（二）試用期沒過也有資遣費嗎？

試用期契約仍屬於不定期契約。在試用期間，若雇員因不適任被公司解僱，即便工作期間未滿3個月，依據法律，雇員仍然有權要求雇主給付資遣費。

此外，關於資遣費的一個常見迷思需要澄清：在簽約時若有條款約定放棄資遣費，這樣的約定是無效的。原因在於勞工對資遣費的請求權在簽約時「尚未發生」，因此無法預先放棄。

基於此理，任何試圖預先放棄資遣費的協議都是不成立的。這些規定確保勞工在終止勞動關係時，仍能夠獲得應有的經濟保障。