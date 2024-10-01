資遣費能拿多少？只要被解雇就有嗎？資遣費計算公式一次懂

資遣費誰可以領？領資遣費有什麼條件？
根據《勞動基準法》，並非所有被資遣的情況都能領取資遣費，此外，資遣費的發放須依據《勞動基準法》第17條的規定，雇主必須在終止勞動契約後30日內給付資遣費給勞工，若雇主未依法定的計算標準或�期限發放資遣費，依據《勞動基準法》第78條，將面臨新台幣30萬元至150萬元的罰金。
（一）非自願離職資遣費
（一）非自願離職資遣費
基本上，任何非自願離職的勞工都有權領取資遣費，但自願離職的情況則不包括在內。
根據《勞動基準法》第17條規定：「雇主開除員工的時候原則上都要付資遣費，例外像是重大違約的情形才可以不付資遣費。」
此外，依照《勞動基準法》第14條的條文，若勞工遭遇雇主的不合理對待，例如未支付薪資、施行暴力或進行重大侮辱等，勞工在提供相應證明之後，可在無預告期的情況下離職，並且有權合法要求資遣費。這些規定旨在保護勞工在面對不公平對待時的權益，確保他們在終止勞動關係時能獲得適當的經濟協助。
（二）試用期沒過也有資遣費嗎？
（二）試用期沒過也有資遣費嗎？
試用期契約仍屬於不定期契約。在試用期間，若雇員因不適任被公司解僱，即便工作期間未滿3個月，依據法律，雇員仍然有權要求雇主給付資遣費。
此外，關於資遣費的一個常見迷思需要澄清：在簽約時若有條款約定放棄資遣費，這樣的約定是無效的。原因在於勞工對資遣費的請求權在簽約時「尚未發生」，因此無法預先放棄。
基於此理，任何試圖預先放棄資遣費的協議都是不成立的。這些規定確保勞工在終止勞動關係時，仍能夠獲得應有的經濟保障。
（三）工讀生也有資遣費嗎？
（三）工讀生也有資遣費嗎？
計時人員，無論是全時時薪制勞工還是部分工時的時薪制勞工（如工讀生），均屬於簽訂不定期契約的員工。因此，這些計時人員和工讀生在被解雇或終止合約時，同樣有權領取資遣費。
重要的是，領取資遣費的權利不因為是時薪制而有所差異，即使不是按月薪制支付薪資，勞工仍然受到相同的法律保護，確保其在離職時能夠獲得應有的經濟補償。
（四）公司倒閉還有資遣費嗎？
（四）公司倒閉還有資遣費嗎？
若遭遇公司倒閉的不幸情況，也無需過度擔心！根據《勞動基準法》第28條的規定，我們有「積欠工資墊償基金」這一制度來提供保障。當公司因倒閉或宣告破產導致有積欠工資、退休金或資遣費的情況時，勞工可以向勞工保險局申請該基金的先行墊付。
這筆資金將用來支付未結清的工資或其他應得的費用，之後勞工保險局將代勞工向雇主或其責任人追討這筆款項。這一措施有效保護了勞工的基本權益，確保在雇主經濟困難時，勞工仍能獲得應有的經濟支援。
（五）被強制退休可以領資遣費嗎？
（五）被強制退休可以領資遣費嗎？
根據《勞動基準法》第54條規定，雇主只能��在兩種情況下要求員工退休：一是年滿65歲；二是員工因身心障礙不適合工作。
除非你符合這兩個條件，否則雇主無權強制您退休或資遣您。如果您符合上述條件並被雇主要求退休，則應依退休程序處理，而非資遣。
如果遭遇非法資遣，切勿草率簽署離職文件。應當首先確保取得雇主終止勞動契約的確切事實和理由，並蒐集對自己有利的證據。有了這些資訊和證據後，您可以對雇主提起訴訟，以爭取自己的合法權益。
資遣費怎麼算？資遣費計算公式中的平均工資怎麼算？
根據《勞動基準法》，當雇主解除與勞工間的勞動關係時，法律規定雇主必須給付資遣費，以緩解勞工因失業帶來的經濟壓力。
值得注意的是，自2005年7月1日《勞工退休金條例》實施以來，資遣費的計算方式便出現了新舊兩種制度的差異。
資遣費計算新舊制度比較表
|新舊制資遣費算法
|工作年資
|舊制資遣費算法
|新制資遣費算法
|計算方式
|每繼續工作滿1年，發給1個月平均工資的資遣費
|每滿1年發給0.5個月平均工資的資遣費，且以發給6個月平均工資為限
|未滿1年
|以比例計算給資遣費
|依照比例計算給資遣費
|未滿1個月
|以1個月計
|計算天數
（一）勞工資遣費計算
（一）勞工資遣費計算
自2005年7月1日起，只要勞工選擇改用新制、初次就業、離職後�再次受僱，或是從2005年7月1日後開始適用勞基法的單位受僱，便適用新制資遣費。
1.資遣費計算公式
- 每滿一年：發放半個月的工資。
- 未滿一年：按比例計算。
- 計算上限為6個月的平均工資。
計算公式：平均工資 × 1/2 × 年資 + 平均工資 × 1/2 × 未滿一年的年資比例計算。
（二）資遣費試算教學
（二）資遣費試算教學
根據《勞動基準法第2條第4款》的規定，平均工資的計算方法是將事由發生前6個月的總工資除以相同期間的總日數。
1.平均工資計算方法
簡單來說，平均工資計算方式如下：工作期間總所得（包含每月薪水、津貼加給、加班費以及獎金）÷ 工作期間總日數。
公式為：平均工資＝日平均工資（所得工資額÷總日數）× 每月平均日數（總日數÷總月數＝每月平均日數）
若工資是依工作日數、時數或論件計酬，而按照上述計算方式所得平均工資，少於工作期間內工資總額除以實際工作日數所得金額的60%，則應按照60%計算。
（三）資遣的預告期間規定為何？預告工資怎麼算？
（三）資遣的預告期間規定為何？預告工資怎麼算？
為了讓勞工有充足時間適應及應對職場變動，當雇主決定資遣勞工時，應依《勞動基準法》第16條提供相應的預告期，規定如下：
- 持續工作3個月以上、未滿1年者，於10日前預告。
- 持續工作1年以��上、未滿3年者，於20日前預告。
- 持續工作3年以上者，於30日前預告之。
接到資遣預告的勞工，為了尋找新工作，可以在正常工作時間內請假外出，但每週請假時間不得超過2日的工作時間。在請假期間，雇主必須按正常工作日支付工資。
如果雇主未按規定提前預告即終止勞動合約，則必須支付未預告期間的工資。根據勞動部規定，該支付應以「雇主應預告期間的日數 × 勞工1日工資」。
計算1日工資的計算方式，對於日薪制勞工，是根據「契約終止前一日之正常工作時間所得之工資」；對於月薪制勞工，則是「契約終止前最近一個月正常工作時間所得工資 ÷ 30日後得到的金額」。若計算出的金額低於平均工資，則應按平均工資支付。
資遣費相關常見疑問一次解答！
（一）資遣費與退休金可以同時領取嗎？
（一）資遣費與退休金可以同時領取嗎？
在舊制度下，員工必須在資遣費與退休金之間選擇其一，而新制度則允許同時領取這兩者。
（二）領資遣費要繳所得稅嗎？
（二）領資遣費要繳所得稅嗎？
資遣費是否需要繳納所得稅，取決於資遣費的金額，資遣費屬於「退職所得」，因此依據財政部國稅局的規定，若資遣費超過課稅門檻，超過的部分就需併入年度綜合所得中申報課稅。
根據財政部稅務入口網：
- 免稅：領取總額少於「19.8萬元 x 年資」，該所得免稅
- 半數課稅：領取金總額超過「19.8萬元 x 年資」、未達「39.8萬元 x 年資」的部份，其中的一半會被課稅
- 全數課稅：領取金總額超過「39.8萬元 x 年資」，全數皆須申報所得
以上就是有關資遣費的相關資訊，如果對於資遣費問題還有疑慮，或是想了解更多法律相關知識，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕！