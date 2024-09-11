高薪低報是什麼？對員工權益有什麼影響？該檢舉公司嗎？

什麼是高薪低報？為什麼老闆要高薪低報？
（一）高薪低報的定義
（一）高薪低報的定義
高薪低報是指雇主為了減少勞健保費用支出，未依勞工實際薪資所對應的投保薪資級距為其投保，而是以較低的投保薪資金額投保的行為。這種做法不僅影響勞工的保險權益，也違反了勞動基準法的規定。
依照勞工保險條例及全民健康保險法的規定，雇主應依勞工的月薪資總額，在勞健保的投保薪資分級表中對應適當的等級為其投保，投保薪資包含本薪、加班費、全勤獎金等各項工資給付。然而，部分雇主為了降低勞健保費用，會以低於勞工實際薪資的金額投保，這種行為就是高薪低報。
（二）雇主高薪低報的動機
（二）雇主高薪低報的動機
雇主高薪低報的主要原因，在於可以大幅降低人事成本支出。透過少報勞工的投保薪資，雇主可以減少繳納勞健保費用以及勞工退休金的提撥金額。
舉例來說，勞工保險的保費繳納比例中，雇主須負擔70%，政府負擔補助10%，而勞工僅需負擔20%。因此，若雇主透過高薪低報的方式，將勞工的投保薪資降低，就能夠大幅減少自己所需負擔的保費金額。同樣地，在勞工退休金方面，雇主也必須按月提撥一定比例的金額至勞工的退休金帳戶中。高薪低報使得提撥金額的基數降低，進而減輕了雇主的財務負擔。
除了直接的成本考量外，部分雇主之所以鋌而走險進行高薪低報，可能是基於以下幾點原因：
- 認為勞工對高薪低報的影響認知不足，不會主動提出異議。
- 誤以為透過高薪低報可以減輕勞工的保費負擔，進而誘使勞工同意配合。
- 低估高薪低報被查獲的風險，或認為即使被發現也能夠透過事後補繳的方式解決。
然而，不論雇主的高薪低報動機為何，這樣的做法都是違法且不道德的。它不僅損害了勞工的權益，更可能為雇主帶來嚴重的法律責任。因此，雇主應該以合法合規的方式管理人事成本，而非利用高薪低報的手段規避應盡的義務。
（三）常見的高薪低報手法
（三）常見的高薪低報手法
雇主進行高薪低報的手法有許多種，以下列舉幾種常見的做法：
- 僅以基本工資為勞工投保，未將加班費、全勤獎金等其他工資併入投保薪資。
- 將勞工實際薪資拆分為底薪及各項津貼，而僅以底薪為其投保。
- 勞工薪資調升時，未同步調高投保薪資級距，仍以原先較低的投保薪資申報。
- 誘使勞工同意高薪低報，聲稱可減少勞工自行負擔的保費支出。
下表列出幾個高薪低報的實際案例，說明雇主如何透過不同手法進行高薪低報：
|案例
|勞工實際薪資
|雇主投保金額
|高薪低報手法
|案例一
|$38，000
|$27，470
|僅以基本工資投保
|案例二
|$56，000
|$35，000
|僅以底薪投保，未併入加班費及獎金
|案例三
|$65，000
|$45，000
|薪資調升未同步調高投保薪資
高薪低報對勞工的影響
高薪低報對勞工的權益有著深遠的負面影響，不僅會導致勞保給付縮水、勞退提撥金額減少，還可能影響其他相關權益。以下我們將詳細說明高薪低報對勞工造成的損害。
（一）勞保給付縮水短少
（一）勞保給付縮水短少
當雇主進行高薪低報時，勞工的投保薪資低於實際薪資，這會直接影響勞工的各項勞保給付。舉例來說，若一位月薪35,000元的勞工被以28,800元投保，在申請生育給付時，領取的金額將減少約15,000元。同樣地，傷病給付、失能給付、老年給付及死亡給付等，都會因投保薪資過低而縮水。
|勞保給付項目
|正常投保金額
|高薪低報投保金額
|給付差額
|生育給付（兩個月）
|72,600元
|57,600元
|15,000元
|傷病給付（一個月）
|36,300 元
|28,800元
|7,500元
|失能給付（一次）
|2,178,000元
|1,728,000元
|450,000元
（二）勞退提撥金額減少
（二）勞退提撥金額減少
高薪低報不僅影響勞保給付，也連帶使雇主每月提撥至勞工退休金個人專戶的金額縮水。
根據規定，雇主需按勞工月薪的 6% 提撥退休金，當投保薪資低於實際薪資時，勞工退休金專戶的月提撥金額及累積總額都會因此減少，對勞工的退休生活品質造成負面影響。
（三）其他受損的相關權益
高薪低報的法律責任
雇主進行高薪低報不僅影響勞工權益，更可能面臨法律責任。依現行法規，高薪低報的雇主須負擔行政罰鍰、刑事責任及民事賠償等法律後果，以下就高薪低報雇主的法律責任進行詳細說明。
（一）雇主的行政罰鍰責任
（一）雇主的行政罰鍰責任
依勞工保險條例規定，雇主若被查獲進行高薪低報，須按補繳保費金額的4倍支付罰鍰。
舉例而言，若雇主少繳1,500元保費，最高可處6,000元的高薪低報罰款，隨著勞保費率逐年調升，雇主的高薪低報行政罰鍰金額也會愈來愈高。
（二）雇主的刑事責任
（三）雇主的民事賠償責任
（三）雇主的民事賠償責任
勞工因高薪低報所受的權益損失，包括勞保給付差額、勞退金差額及其他衍生損失，皆得向雇主請求高薪低報民事賠償。
常見的高薪低報求償項目如下表所示：
|求償項目
|說明
|資遣費差額
|因高薪低報而少領的資遣費，勞工得於離職後五年內向雇主求償
|非自願離職證明
|若勞工因高薪低報而遭資遣，雇主應開立非自願離職證明，供勞工申請就業補助
|勞保給付差額
|包括傷病給付、失能給付、老年給付等，勞工得於知悉權益受損後五年內求償
|勞退金差額
|勞工退休金因高薪低報而短少，可於知悉後五年內向雇主求償
|其他衍生損失
|例如請求權時效延長的利息損失等，視個案情形由法院判斷
（四）勞工同意高薪低報，雇主可免責嗎？
（四）勞工同意高薪低報，雇主可免責嗎？
答案是：不行！
在職場中，有些勞工為了換取較高的實際所得，可能會主動要求雇主以高薪低報的方式投保勞保。然而，依據勞動基準法及勞工保險條例的規定，雇主仍有義務為勞工以實際薪資投保，即使是在勞工同意的情況下進行高薪低報，雇主也無法完全免除法律責任。
根據勞動基準法第 22 條及勞工保險條例第 15 條，雇主應按勞工實際工資投保，如有短報情形，勞工仍可向雇主求償高薪低報期間的保險金�差額及其他相關損失。值得注意的是，即使勞工曾同意高薪低報，也留下勞工同意的書面紀錄，雇主仍須負擔上述行政罰則和刑事責任。
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被高薪低報的求償項目與追訴期
當勞工遭遇雇主高薪低報的不當對待時，除了向主管機關檢舉外，還可以依法向雇主請求應得的權益差額。以下我們將詳細介紹高薪低報常見的求償項目，以及相關的追訴期限，讓勞工朋友能夠充分了解自身權益，適時採取法律行動。
（一）資遣費與勞退提撥差額
（一）資遣費與勞退提撥差額
依據勞動基準法及勞工退休金條例規定，勞工遭到資遣或離職時，雇主應給付資遣費及勞工退休金。然而，若雇主先前有高薪低報的情事，導致資遣費及勞退提撥金額少於應給付的數額，勞工可向雇主請求補足差額。
高薪低報資遣費的請求權時效為自請求權發生日起5年，而高薪低報勞退提撥差額也是在離職後5年內可提出請求，至於具體的高薪低報求償金額，則須視個案情形，就投保薪資與實際薪資的差額進行計算。
（二）勞保損害與其他民事損害
（二）勞保損害與其他民事損害
高薪低報除了影響資遣費及勞退金外，��對勞工的勞保給付權益也會造成損害。例如生育給付、傷病給付、失能給付等，都會因為投保薪資偏低而減少勞工可領取的金額。對此，勞工必須在請領相關給付時，發現確有給付短少的情形，才能請求雇主賠償勞保損害求償的金額。
法院實務上，多認為在事前預估高薪低報所造成的勞保損害並不妥適，仍須俟實際請領時，就給付差額數額提出損害賠償請求。
此外，高薪低報有時也會衍生其他民事損害，例如雇主拒絕開立實際薪資的離職證明，導致勞工求職受阻等。對於這類高薪低報其他民事損害，能否成功求償，仍須視個案事實認定，由勞工舉證雇主有侵權或違約行為，且造成具體損害。
|求償項目
|請求權基礎
|追訴期
|資遣費差額
|勞動基準法第17條
|自請求權發生日起5年
|勞退金差額
|勞工退休金條例第31條
|離職後5年內
|勞保給付損失
|民法侵權行為損害賠償
|請領給付時發現短少始得請求，事前預估不適宜
|其他民事損害
|民法侵權行為或債務不履行損害賠償
|視損害發生時點而定
如何查詢自己是否被高薪低報？
面對高薪低報的問題，勞工朋友們可能會感到疑惑和不安，擔心自己的權益受損卻渾然不知。為了保護自身權益，勞工應主動查詢雇主申報的投保薪資，及早發現可能存在的高薪低報情形。
以下介紹幾種查詢投保薪資的方式：
（一）透過勞保局e化服務系統查詢
（一）透過勞保局e化服務系統查詢
勞工可以使用自然人憑證登入勞保局e化服務系統，查詢個人的投保資料，檢視雇主申報的投保薪資是否異常偏低。系統提供了方便且即時的高薪低報查詢服務，讓勞工能夠隨時掌握自己的投保狀況。
（二）使用勞動保障卡或郵政金融卡查詢
（二）使用勞動保障卡或郵政金融卡查詢
目前包括土地銀行、玉山銀行、台北富邦、台新銀行及第一銀行等發行的勞動保障卡，可透過發卡銀行的ATM查詢個人勞保投保資料。勞工只需插入勞動保障卡，選擇查詢功能，就能夠檢視雇主申報的投保薪資，進行高薪低報查詢。
此外，在郵局簽署同意書後，勞工也可以使用郵政金融卡在郵局ATM查詢並列印個人投保資料。郵政金融卡查詢投保薪資的流程簡單便捷，為勞工提供了另一個查詢管道。
（三）至各地勞保局查詢
（三）至各地勞保局查詢
若勞工不方便使用網路或ATM查詢，也可以選擇親自至勞保局各地辦事處臨櫃申請提供投保明細資料。勞工本人或委託他人，皆可攜帶身分證件前往辦理，以瞭解雇主申報的投保薪資是否異常偏低。勞保局臨櫃查詢服務讓不擅長使用電子設備的勞工也能夠確保自身權益。
|查詢方式
|所需工具
|查詢內容
|勞保局e化服務系統
|自然人憑證
|個人投保資料、投保薪資
|勞動保障卡
|發卡銀行ATM
|個人勞保投保資料、投保薪資
|郵政金融卡
|郵局ATM
|個人投保資料、投保薪資
|勞保局臨櫃查詢
|身分證件
|投保明細資料、投保薪資
檢舉高薪低報的方式與流程
面對雇主高薪低報的不當行為，勞工應該勇於捍衛自身權益，首要之務是蒐集高薪低報的證據，再向勞保局提出檢舉，以促使雇主改正並給付應有的薪資及提撥金額。
以下就蒐證方法及檢舉程序提供詳細說明：
（一）蒐集高薪低報的證據
（一）蒐集高薪低報的證據
勞工懷疑遭受高薪低報時，應盡速蒐集相關證據，包括：
- 薪資條或轉帳明細：顯示實際領取金額高於投保薪資。
- 勞保投保資料：與實際薪資差距過大，可作為高薪低報證據。
- 同事證詞：若能取得同事提供的書面證詞，可強化舉證效力。
- 公司人數證明：若公司規模與投保人數不符，亦可作為佐證。
蒐集高薪低報證據時應注意保密，避免雇主察覺而湮滅證據。建議勞工妥善保存紙本文件，或將電子檔備份至雲端空間，確保資料完整性。
（二）向勞保局檢舉雇主
（二）向勞保局檢舉雇主
當勞工取得足夠的高薪低報證據後，即可依勞保局規定，填具檢舉書提出檢舉：
- 填寫檢舉書，載明雇主高薪低報的具體事證。
- 檢附蒐集到的�高薪低報證據影本。
- 以掛號郵寄或親自送達勞保局。
- 註明是否申請身分保密，以保障自身權益。
|高薪低報檢舉管道
|聯絡方式
|勞動部勞工保險局
|台北市中正區羅斯福路一段4號
|勞保局各地辦事處
|郵寄或親送至勞保局所轄辦事處
|勞保局免付費服務專線
|0800-231-233
結語：預防高薪低報，勞資雙方應注意事項
為了避免高薪低報的情況發生，雇主應該按照勞工實際的薪資，包括本薪、加班費、各項津貼等，依據投保薪資分級表如實申報，切勿僅就基本工資投保，或在調薪後未同步調整投保薪資。平時雇主應與勞工保持充分溝通，說明投保薪資的重要性，讓勞工了解公司正確申報薪資的立場，預防高薪低報的爭議。
另一方面，勞工也應定期查詢自己的投保薪資，若發現異常應立即向雇主提出質疑，必要時可尋求法律途徑救濟自身權益。勞工平時要留意自己的薪資結構與投保金額是否相符，若有加薪或調整薪資，也應主動與雇主確認是否同步調整投保薪資，以免權益受損。
以上就是「高薪低報」的簡單介紹，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益！