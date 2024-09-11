高薪低報是什麼？對員工權益有什麼影響？該檢舉公司嗎？

（二）雇主高薪低報的動機

（二）雇主高薪低報的動機

雇主高薪低報的主要原因，在於可以大幅降低人事成本支出。透過少報勞工的投保薪資，雇主可以減少繳納勞健保費用以及勞工退休金的提撥金額。

舉例來說，勞工保險的保費繳納比例中，雇主須負擔70%，政府負擔補助10%，而勞工僅需負擔20%。因此，若雇主透過高薪低報的方式，將勞工的投保薪資降低，就能夠大幅減少自己所需負擔的保費金額。同樣地，在勞工退休金方面，雇主也必須按月提撥一定比例的金額至勞工的退休金帳戶中。高薪低報使得提撥金額的基數降低，進而減輕了雇主的財務負擔。

除了直接的成本考量外，部分雇主之所以鋌而走險進行高薪低報，可能是基於以下幾點原因：

認為勞工對高薪低報的影響認知不足，不會主動提出異議。

誤以為透過高薪低報可以減輕勞工的保費負擔，進而誘使勞工同意配合。

低估高薪低報被查獲的風險，或認為即使被發現也能夠透過事後補繳的方式解決。

然而，不論雇主的高薪低報動機為何，這樣的做法都是違法且不道德的。它不僅損害了勞工的權益，更可能為雇主帶來嚴重的法律責任。因此，雇主應該以合法合規的方式管理人事成本，而非利用高薪低報的手段規避應盡的義務。