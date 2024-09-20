勞檢原因與勞動檢查常見問題：勞資律師4大重點教學！

（一）為什麼會被勞檢？

（一）為什麼會被勞檢？

事業單位被勞檢的原因通常有以下3種：

1.被檢舉

需要注意的是，沒有人可以直接申請勞檢。如果對於事業單位是否違反勞動相關法令有疑慮，應透過檢舉的方式讓勞檢機關進行勞檢。正常情況下，勞檢處收到檢舉後，會依據檢舉內容對受檢舉的事業單位進行勞檢。但也不可否認，有些檢舉是為了報復公司而進行的惡意檢舉，實際上公司可能並沒有任何違規事項。（嗯...就是找麻煩！）

因此，如果公司確實有違規情事，檢舉時除了詳細描述事業單位違規的具體事項外，更重要的是附上違規證據，這樣才能避免浪費彼此的時間與社會資源

2.例行性或時事性檢查

勞檢處會進行例行性或因應特定時事的檢查，以確保各事業單位遵守勞動法規。

3.過往曾有違規紀錄

如果公司過去有違規紀錄，勞檢處可能會進行後續檢查，以確定是否已經改善違規情況。