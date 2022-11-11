離職要多久前提？一次看懂勞基法離職預告期天數怎麼算！

（一）提離職一定要mail嗎？口頭告知或傳LINE提離職算數嗎？

（一）提離職一定要mail嗎？口頭告知或傳LINE提離職算數嗎？

根據民法第488條：「僱傭未定期限，亦不能依勞務之性質或目的定其期限者，各當事人得隨時終止契約。但有利於受僱人之習慣者，從其習慣。」

意即除非當初簽訂契約有約定最低服務年限，否則法律已明定勞工有權單方面解除契約。

簡單來說，只要你有表明離職意願且雇主有了解到你要離職的這件事，無論是以書面、口頭或是通訊軟體都是可以的！要留意的是如果只是向同事、不同單位主管傳達離職意願，這樣就沒有順利傳給正確的對象，也就是不具效力的員工離職程序。

如果擔心公司會刁難或後續產生爭議，律師建議可以採取最保險的方式，先以口頭預告，確認後再寄E-mail以便留下依據。