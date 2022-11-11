離職要多久前提？一次看懂勞基法離職預告期天數怎麼算！

離職預告期是什麼？為何提離職要預告？
「好聚好散」不只能用來形容感情關係，在職場上也同樣適用。聰明的離職不只可以避免法律問題，更是1門重要的職場關係學。了解勞工離職預告期是什麼，讓彼此都能維護雙方權益，讓「分手」不再是件困擾你的事。跟著專業律師手把手帶你看離職預告期2024最新解密！
（一）什麼是離職預告期？
（一）什麼是離職預告期？
當勞工進入一家公司之後，便代表著勞雇契約的開始。在這之中，如果勞工想解除契約、提出離職，就必須提出員工離職預告，讓雇主有「離職預告期」可以緩衝。
一般而言，離職預告期又分為定期契約離職和不定期契約離職，其中要注意的是定期契約提前離職可能會被雇主要求求償！關於這部分，文章後續也會再詳細說明。
（二）為什麼法規要規定離職預告期？
（二）為什麼法規要規定離職預告期？
勞工要讓公司可以有一段緩衝期，讓公司有時間找到新的人員替補。
離職員工需要交接業務給其他同事，如果你的資歷越深，交接所需時間通常越長，離職預告期也會需要更久。如果離職預告期不足，對雙方都會帶來不便。
勞基法離職預告期怎麼規定？離職一定要一個月前講嗎？
離職要多久前提出？工作未滿3個月可以當天離職嗎？勞基法離職預告工作天要多久？專業律師帶你看離職預告期規定，避免離職預告期不足的問題，幫助你找到最佳的提離職時間點！
（一）勞基法規定提離職要在幾天前？
（一）勞基法規定提離職要在幾天前？
💡小提醒：很多人詢問時，會使用「勞工基準法離職預告期」的用法，但要先向大家說明的勞基法的全名其實是「勞動基準法」！
根據勞基法第15條與第16條：「特定性定期契約期限逾3年者，於屆滿3年後，勞工得終止契約。但應於30日前預告雇主。不定期契約，勞工終止契約時，應準用第16條第1項規定期間預告雇主。」
簡單來說，如果你簽訂的是超過3年的「定期契約」，雖然在3年內定期契約提前離職是違反契約的，但一超過3年，只要遵從30天的離職預告期就可以解除契約；而未滿3年的定型契約離職，法律則並無特別規定勞工是否可以提前終止契約。然而如果是「不定期契約離職」，雖然可以隨時提出，但會根據年資的不同，而有不同的離職預告期規定：
- 未滿三個月離職預告期：離職預告期未滿三個月是不需要提前告知的，同時也適用於試用期離職預告。換句話說，如果勞工要離職當天走也是可以的。
- 滿三個月，未滿一年離職預告期：需要在10天前提出員工離職預告。
- 滿一年離職預告期：需要在20天前提出員工離職預告。
- 滿三年離職預告期：需要在30天前提出員工離職預告。
（二）定期契約與不定期契約怎麼分？
（二）定期契約與不定期契約怎麼分？
那上述提到的「定期契約」和「不定期契約」究竟是什麼意思呢？想搞懂離職預告期，第1步就是先學會分辨「定期契約」和「不定期契約」。
1.定期契約
有時效性的工作，也稱作非繼續性工作。分為以下4種種類：
-
臨時性工作
無法預期何時上工，也不是持續性的長期工作。例如臨時聘請搬重物的臨時工。
-
短期性工作
可預期在6個月內完成的非繼續性工作。例如3個月活動的短期工讀生。
-
季節性工作
會受到季節性原料、材料來源或市場銷售」影響的非繼續性工作，其工作期間在9個月以內者。例如某加工食品原料只有春夏季才有，所以春夏季這半年會多增加人力來協助工作產量。
-
特定性工作
指可以在「特定期間內完成的非繼續性工作」。如果這個特定性工作期間會超過1年，雇主應該要報請主管機關核備。例如只會做1年的專案所聘請的專案同仁。
2.不定期契約
多數的工作都屬於不定期契約的範疇，這類的工作可以持續做下去、沒有期限。
（三）什麼情況不適用勞基法離職預告期？
（三）什麼情況不適用勞基法離職預告期？
根據勞基法第14條中條列出的以下6種情況，就算有離職預告期不足的情況也可以終止契約：
- 勞工和雇主簽訂的契約內容和實際狀況不同，使勞工權益受損（須從得知情形當天起的30天內提出）。
- 雇主、雇主家屬或雇主代理人對勞工有實施暴行、重大侮辱的行為（若已將施暴者解雇，則不能用此條款終止契約）。
- 契約訂定的工作內容可能危害勞工健康，已通知過雇主改善但沒效果。
- 雇主、雇主代理人或其他勞工有法定傳染病，有傳染風險，且會重大危害到勞工健康（若患有法定傳染病者已依衛生法規接受治療，則不能用此條款終止契約）。
- 雇主沒有依照契約給付報酬，或沒有提供足夠案件給勞工。
- 雇主違反勞動契約或勞工法令，使勞工權益受損（可以在知道情況／了解損害結果的30天內提出離職）。
勞基法有規定離職預告方式嗎？特休沒用完可以換錢嗎？
（一）提離職一定要mail嗎？口頭告知或傳LINE提離職算數嗎？
（一）提離職一定要mail嗎？口頭告知或傳LINE提離職算數嗎？
根據民法第488條：「僱傭未定期限，亦不能依勞務之性質或目的定其期限者，各當事人得隨時終止契約。但有利於受僱人之習慣者，從其習慣。」
意即除非當初簽訂契約有約定最低服務年限，否則法律已明定勞工有權單方面解除契約。
簡單來說，只要你有表明離職意願且雇主有了解到你要離職的這件事，無論是以書面、口頭或是通訊軟體都是可以的！要留意的是如果只是向同事、不同單位主管傳達離職意願，這樣就沒有順利傳給正確的對象，也就是不具效力的員工離職程序。
如果擔心公司會刁難或後續產生爭議，律師建議可以採取最保險的方式，先以口頭預告，確認後再寄E-mail以便留下依據。
（二）離職前特休需要用完嗎�？沒休完可以換錢嗎？
（二）離職前特休需要用完嗎？沒休完可以換錢嗎？
根據勞基法第38條，特休的排定是以勞工為原則，雇主不能因為不想付預告期間的薪水就要求員工放假到最後1天。
當勞動契約終止時，雇主應該依照勞工的到職日和工作年資去計算應該給予的特休日數，並根據沒休完的日數結算工資。
離職預告期計算教學：離職多久前提出？期間工資怎麼算？
離職預告期怎麼算？離職預告期間特休算數嗎？離職預告期假日包含在內嗎？離職了還可以拿到獎金嗎？跟著專業律師整理的離職計算要點，幫助你快速掌握正確的離職時間點！
（一）離職預告期天數怎麼算？離職預告期含假日嗎？
（一）離職預告期天數怎麼算？離職預告期含假日嗎？
要計算離職預告期就必須先釐清以下4個要點：
- 離職預告期必須是獨立、完整的天數。
- 提離職的「隔天」進入離職預告期。
- 離職預告期結束的「後1天」是離職日。
- 離職預告期天數包含 「 **休假日、例假日、國定假日及特休 **」。
舉例：年資滿6個月的A想離職，依據規定需要有10天的離職預告期。他在5/31提離職，6/1開始進入離職預告期，6/1～6/10之間無論是國定假日、請特休都包含在內，6/11則是退保生效的離職日。
（二）離職預告期間工資怎麼算？離職預告期間要上班嗎？
（二）離職預告期間工資怎麼算？離職預告期間要上班嗎？
離職預告期間的工資計算是按照最近1個月的工資等比例給付，但如果該金額低於平均工資，就會按照平均工資給付。
平均工資指的是前6個月的工資總和除以前6個月的天數，但因為平均工資和績效獎金、公司分紅相關，有相關問題建議還是直接詢問公司的人資、財務部門，才不會把爭議留到離職之後。
另外離職預告期間除了可以把特休請完，如果是非自願離職，每星期最多還有2天的謀職假，且謀職假為有薪假！
（三）提離職了還可以領績效獎金、三節獎金和年終獎金嗎？
（三）提離職了還可以領績效獎金、三節獎金和年終獎金嗎？
許多離職者會擔心離職當月會不會就領不到獎金了，雇主不給獎金符合勞基法規範嗎？
如果你的獎金是屬於經常性給予，例如每月的績效獎金，那公司就該依法核發獎金給員工。但如果是年節獎金、年終獎金這類非經常性獎金，除非當初在契約內有明定保障年薪幾個月，否則不發放年節獎金、年終獎金是合法的。
無預警離職違法嗎？提離職公司叫我提早走合法嗎？
（一��）離職沒有提前預告會怎樣？
（一）離職沒有提前預告會怎樣？
老闆資遣員工如果沒有事前告知，還是需要依照天數給付薪資給勞工作為補償；然而如果是勞工沒有預告就自行離職，其實在法律上還是可以生效，而且雇主也不能不給錢或亂扣錢。
但是如果碰上以下3種情況，雇主其實可以向勞工求償：
- 若因沒提出預告而使公司有損失，老闆可以依民法184條向勞工請求損害賠償。
- 若當初簽訂契約時有約定勞工沒有遵守預告期就要給付賠償金，雇主就可以根據合約求償違約金。
- 若勞工沒有提出離職預告並帶走公司的商業機密，雇主可依營業秘密法第12條請求賠償；偷走商業機密甚至可能涉及刑法的洩漏工商秘密罪、背信罪，此時雇主可以向勞工提出刑事告訴。
為了避免爭議，律師建議還是遵照離職預告期對雙方都更有保障。
（二）提離職後，公司要我提早走、提前解雇我是合法的嗎？
（二）提離職後，公司要我提早走、提前解雇我是合法的嗎？
如果勞資雙方談妥，彈性調整預告期是可以的。但如果勞工不願意提早走，雇主強制叫勞工提早離職，根據民法第487條勞工還是可以要求雇主給付剩餘的薪資。
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