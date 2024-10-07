特休天數算法不只一種？律師幫你輕鬆搞懂勞基法的特休規定

（二）曆年制特休算法

（二）曆年制特休算法

歷年制特休是根據「一段固定的區間」來計算，並依勞工到職月份的比例換算特休天數。

大多數的企業會以「每年1月1日至12月31日」為一個計算區間，根據當時每個勞工的工作年資比例來計算當年度的特休天數。因此，每年的1月1日就會有新的特休假天數。

假設小歪在2026年7月1日到職，並於同年12月31日工作滿6個月，2027年1月1日起他可以享有3天的特休。然而，週年制和曆年制在計算「滿1年可享有7天特休」的方式上有所不同：

由於曆年制是以「年度」來計算，從2027年1月1日開始，是新的一個年度。但對小歪來說，他的年資只有滿6個月（2026年7月1日至12月31日）

因此，從滿1年可享有7天特休的角度來看，小歪只能拿到7天的一半，即3.5天

這3.5天再加上原本滿6個月可以享有的3天特休天數，總共是6.5天

也就是說用曆年制計算特休，小歪在2027年1月1日至12月31日共有6.5天的特休，剩下的3.5天則會被計入下個年度。

用年度來計算對人資來說非常方便，因為每位勞工的放假期間相同，但對勞工來說就複雜許多，甚至會因為不了解或搞錯算法而引發勞資爭議。如果覺得這2種特休制度聽起來很複雜，其實勞動部網站也有提供線上的特別休假日數試算系統，可以讓您輕鬆一鍵計算出特休天數。

雖然勞動部一直倡導雇主使用週年制，但使用曆年制特休的公司並沒有違法。律師建議，在約定勞雇契約時，必須清楚註明使用何種計算方式，並向勞工解釋清楚。如果勞工有疑慮，也應該負起解釋的責任，這樣才能避免因誤會而導致勞資糾紛。