職災認定標準是什麼？上下班車禍算職業災害嗎？律師告訴你

（一）職業災害法律定義

（一）職業災害法律定義

職業災害定義在勞基法和職業安全衛生法中是不同的，以下讓我們分別說明：

1.職業安全衛生法

職業安全衛生法主要規範工作場所的合法合規，因此，職業安全衛生法中的職業災害是指因工作環境中的建築物、機械設備、原料材料、化學品、氣體、蒸氣、粉塵等因素，或因作業活動及其他與職業相關的原因，所導致的勞工疾病、傷害、失能或死亡。

這些災害是由於工作場所內的危險條件或職務相關活動直接引發的，對勞工健康和安全造成重大影響。

2.勞動基準法

「職業災害」的定義在《勞動基準法》中並未明確說明，但可參照勞動部勞工保險局的《勞工職業災害保險職業傷病審查準則》：