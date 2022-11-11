工會勞保有什麼好處？2026保費多少？常見問題一次解答

（一）工會是什麼？工會投保與公司投保有差嗎？

（一）工會是什麼？工會投保與公司投保有差嗎？

1.職業工會是什麼？

職業工會就是由相關職業技能的勞工們齊聚一堂，為了自身權益組成的工會，通常1個縣市只能有1個同種類的職業工會。就像是先前曾發起罷工的桃園市空服員職業工會，在桃園市就只能有1個，只要是那個職業的勞工，就能加入這個工會。

不過，除了透過罷工爭取權益之外，若在工作過程中，勞工們不幸受了傷，或是利益受到了損害，此時勞保的重要性就顯現出來了。

2.工會投保和公司投保差異

參加勞保的管道主要有2種，不是由公司加保，就是自行到職業工會投保，而職業工會跟公司勞保一樣嗎？其實並非如此，勞工保險費負擔比例是有差別的。

工會投保：勞工若是選擇職業工會勞保的話，保險費由個人負擔60%，剩下的40%由政府繳交。 公司加保：保險費由雇主繳納70%，勞工個人負擔20%，剩下的政府負責。

另外，若選擇到工會投保還有5項給付無法領取，因為勞工與職業工會之間並無勞雇關係，所以無法申報「就業保險」，有些保障無法申請，像是失業給付、育嬰留職停薪津貼、提早就業獎助津貼、職訓生活津貼、健保費補助。

除了上述兩點不同外，其他在勞保的保障部分一模一樣，同樣擁有受傷、生育、失能、職災、老年和死亡……等各項給付。