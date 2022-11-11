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工會勞保好處是什麼？保費要繳多少？常見問題一次解答

工會勞保有什麼好處？2026保費多少？常見問題一次解答

勞資爭議雷皓明律師發佈 2023-06-21更新 2026-06-15
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

工會勞保與公司投保有什麼差別？在職業工會加勞保的資格是什麼？加入工會有哪些好處？職業工會勞健保費多少？工會勞保理賠怎麼申請？工會勞保查詢其實一點都不難！律師帶你一次了解2026工會勞健保費用級距表和投保注意事項！

工會勞保與公司投保差在哪？工會投保資格、好處一次看

（一）工會是什麼？工會投保與公司投保有差嗎？

1.職業工會是什麼？

職業工會就是由相關職業技能的勞工們齊聚一堂，為了自身權益組成的工會，通常1個縣市只能有1個同種類的職業工會。就像是先前曾發起罷工的桃園市空服員職業工會，在桃園市就只能有1個，只要是那個職業的勞工，就能加入這個工會。

不過，除了透過罷工爭取權益之外，若在工作過程中，勞工們不幸受了傷，或是利益受到了損害，此時勞保的重要性就顯現出來了。

2.工會投保和公司投保差異

參加勞保的管道主要有2種，不是由公司加保，就是自行到職業工會投保，而職業工會跟公司勞保一樣嗎？其實並非如此，勞工保險費負擔比例是有差別的。

  1. 工會投保：勞工若是選擇職業工會勞保的話，保險費由個人負擔60%，剩下的40%由政府繳交。
  2. 公司加保：保險費由雇主繳納70%，勞工個人負擔20%，剩下的政府負責。

工會投保V.S公司投保

另外，若選擇到工會投保還有5項給付無法領取，因為勞工與職業工會之間並無勞雇關係，所以無法申報「就業保險」，有些保障無法申請，像是失業給付、育嬰留職停薪津貼、提早就業獎助津貼、職訓生活津貼、健保費補助。

除了上述兩點不同外，其他在勞保的保障部分一模一樣，同樣擁有受傷、生育、失能、職災、老年和死亡……等各項給付。

（二）工會投保的資格，還有4大好處看這裡！

1.職業工會投保資格

有哪些人可以到職業工會投保呢？必須是「無一定雇主」或「自營作業者」的身分，才可以向職業工會申請投保。

  • 無一定雇主
    在3個月內受雇於2個以上雇主、受雇單位非勞保強制納保對象，且工作機會、工作時間、工作量、工作場所和工作報酬都不固定的勞工。舉例來說，像是美食外送員、接多位學生課業輔導的家教老師等工作者。

  • 自營作業者
    自己獨立勞動賺錢，且沒有雇用員工的人，例如計程車司機、攤販、Youtuber等工作者。

以前勞工在5人小型公司任職時，法律上並沒有強制雇主要幫勞工投保 ，所以原則上可以不保，但勞工有投保意願，雇主可幫忙加保。另外，依目前規定，雇主幫勞工投保後，即使之後員工縮減到4人以下（包含4人），也要繼續讓勞工參加勞保，不能用人數不到5人為由退出。

2.工會勞保好處

  1. 政府補助保費：保險費由政府負擔了40%。
  2. 投保級距可逐年調升：每年可依自身需求調整投保級距。
  3. 意外事故勞保給付：受傷、生育、生病、死亡、殘廢，均可申請勞保給付。
  4. 免扣繳2%補充保費：只要提供工會繳費證明，薪資所得免扣繳2%補充保費。

工會投保4大好處

在職業工會投保要注意什麼？

（一）工會可以只保勞保嗎？職業工會有勞退嗎？

而在工會投保之後，可不可以領到職業工會勞保退休金呢？在這邊為你解答，一般來說只會有勞保老年年金！因為一般雇主每月要幫勞工提繳6%勞工退休金，倘若是透過職業工會投保，便沒有雇主幫忙繳納，就沒有的工會勞保退休金。但後續政府考量自營作業者也要為老年生活做準備，讓自營工作者可自提6%勞工退休金，所以也能享有勞退的權益。

至於工會可以只保勞保嗎？因為勞、健保是合一的，所以在一般情況之下，加勞保的同時也必須加健保。目前僅有低收入戶才能單獨只加勞保，如果後續被取消低收入戶資格，屆時就要將健保轉回工會加保，才符合健保局規定，所以工會只加健保或是勞保都是不行的！

另外，也有人好奇，退休後健保可以加職業工會嗎？根據上段工會投保的資格，退休後屬於無業狀態，所以職業工會則不予以加入

（二）工會投保需留意的3大重點：重複投保尤其要小心！

1.向勞保局確認有無欠費

工會投保前，可以到勞保局查詢工會是不是有欠費情形，雖然積欠保費的工會只有極少數，但為了自身未來的權益著想，事先多多查找資料不會錯！

2.參與會員大會、工會活動

一般來說，工會會定期召開會員大會或其他活動，可以趁此機會掌握相關資訊，如果沒時間參加的話，平常也要多留意周邊訊息，如果很久都沒有召開任何會議的話，可能就是警訊！建議多去打聽工會的運作狀況。

3.保存繳費證明

一旦工會出了狀況，這就是勞工自保的方式，因為只要能提出證明，自己確實有繳費給工會，仍然可申請相關給付，所以最好把收據留下來，發生爭議時才不會求助無門。

工會投保注意3大重點

此外，勞保重複投保工會的話要注意，如果已經沒有從事工會本業工作，應該要主動告知工會，並辦理退保手續，以免雙重負擔保費。

工會勞健保級距怎麼算？如何調高投保薪資？

（一）工會勞健保要繳多少錢？一圖解答職業工會勞健保費用

加入工會後，勞工們需要繳交多少的工會勞健保費用呢？畢竟金錢是大家最關心的事情，不少人心中也存有疑惑，以下用一張圖表簡單說明。

2026職業工會勞健保費用級距換算表

薪資等級勞保費健保投保級距健保費
29,5002,08029,500915
30,3002,13630,300940
31,8002,24231,800986
33,3002,34833,3001,033
34,8002,45334,8001,079
36,3002,55936,3001,126

（以上僅提供部分級距，完整版可至勞動部勞工保險局與衛生福利部官網查詢）

總體來說，勞工要繳納的金額，會因為不同種類的工會「職災險費用」有差別，畢竟每個職業的風險不同，再加上個人薪資級距與投保等級，實際繳交的費用不太一樣。另外，如果想要調整投保級距，或是未來薪水有變的話，可至勞動部官網下載工會勞保薪資調整表來申請異動。

（二）工會投保後，該如何調高投保薪資？

因為無一定雇主或自營作業的勞工，多數沒有固定的薪水、收入較不穩定，在較難認定實際薪資所得情況之下，若想調高投保薪資級距，通常會有2個限制。

1.調高幅度限制

每年最多調高15%，一旦超過就要額外檢附收入證明文件。

2.投保時間限制

投保時間必須滿1年，才能提出薪調申請。當時如果有特殊狀況，像是住院、懷孕、領取給付期間等，可能也無法調整。

因此除了在職業工會勞保負擔比例與一般公司投保不同之外，在工會投保其實還有不少小細節需要留意！

工會勞保理賠｜申請條件、理賠差異報你知

（一）工會勞保怎麼賠？申請要件有哪些？

在初步了解工會勞保之後，下一步就必須知道該如何運用，萬一在工作期間受了傷、出現突發狀況，工會勞保補助就非常重要，千萬別讓自己的權益受損！

而「不能工作」、「未取得原有薪資」及「治療中」是申請傷病給付的3大要件。不過也有例外，像是在傷病期間，請特休假、排休、彈性假、輪休假、加班補休等，勞工依然有領到原本的薪資的話，最後還是可以請領傷病給付。此外，如果傷病期間雇主仍提供部分薪資的話，也一樣符合請領要件。

（二）工會勞保理賠有多少錢？普通傷病、職災傷病有差嗎？

1.普通傷病給付

勞工因為普通生病、受傷住院診療，導致無法獲取原本的薪資，可從住院第4天起申請普通傷病給付。而普通傷病可補助5成薪，就是按勞工平均月投保薪資的50％給付，在一般的情況之下，最多可給付6個月，但若發生事故前的勞保年資合計達1年的話，給付時間就會更長，最多可到1年。

2.職災傷病給付

勞工因為工作受傷、罹患職業病，不能工作、無法獲取原本的薪資，從不能工作的第4天起，可以申請職災傷病給付。而職災傷病則可補助7成薪，按勞工平均月投保薪資的70％給付，最長為2年，但到了第2年時，給付金額就會降為50％。

無論是普通或是職災傷病，未來若不幸受了傷，別忘記申請工會勞保住院給付，不要讓自己的權益睡著了！

工會勞保查詢｜工會怎麼找？勞保可以自己查？

（一）找合法工會不難！職業工會勞保查詢法大公開

雖然現在政府沒有統一納管職業工會，但多數縣市都有整理職業工會名單，勞保局、健保局也會定期公布欠繳保費的名單，所以若是符合到工會自行投保的條件，建議可以自行上網搜尋與職業相關的工會，並多加比較、評估，才可以找到理想且合法的工會。

看了這麼多工會勞保的資訊，是否也想了解自己的勞保、勞退等資料，而獲知方法也不難，只要使用勞保局行動版網站和行動服務APP，可以試算各項給付費用、個人投保資料！

如果不確定試算結果，或是對工會勞保有任何疑問，都歡迎點擊下方免費諮詢按鈕，讓我們為您提供法律的相關建議唷

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