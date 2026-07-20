走入毒途：毒品犯罪者應知的選擇與出路

【勒戒、強制戒治與戒癮治療是什麼？】

首先，你會需要知道的是，我國針對毒品犯罪，在處罰以前有三種「治療」的手段：「勒戒」、「強制戒治」與「戒癮治療」，前兩個算是同一類的程序。

勒戒，是觀察毒品犯罪者是否有強烈毒癮的程序，同時也是希望讓毒品犯罪者能夠暫時隔絕於毒品。

強制戒治，是指勒戒之後，經醫師研判仍有繼續施用毒品的傾向，而強制讓毒品犯罪者長期遠離毒品的一種隔離兼恢復程序。

戒癮治療，顧名思義，比起勒戒、戒治的隔離，更注重「治療」的過程，期間會進行藥物、心理、社會復健等治療程序，藉此克服毒品犯罪者的毒癮。