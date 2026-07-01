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貪污的定義是什麼？貪污罪有什麼構成要件？貪汙會被關嗎？只有公務員才會觸犯刑法貪污罪嗎？賄賂罪、收賄罪、行賄罪、圖利罪有什麼不同？都算是貪汙嗎？就讓前法官孫少輔律師用法院判決帶你認識台灣貪污治罪條例！
支付命令是什麼？聲請支付命令有哪些流程？支付命令怎麼寫才對？有支付命令範例可以參考嗎？收到支付命令怎麼辦？對支付命令內容不服可以怎麼做？本文將詳細說明以上事項，也會告訴您支付命令異議該如何提出及處理流程。
存證信函是什麼？有什麼法律效力？存證信函怎麼寫？怎麼寄？有免費存證信函範本可以下載嗎？收到存證信函不理會怎樣？一定要回嗎？本文將會告訴你存證信函寫法、存證信函費用多少，還會提供你四種常用的存證信函範例，讓你一次了解存證信函！
毒駕事故頻傳，為遏止吸毒駕車的危險行為，立法院於2023年12月8日三讀通過毒駕修法，明確規範毒駕認定標準，只要駕駛人尿液或血液經檢測含有一定濃度的毒品，即構成不能安全駕駛罪，刑責也隨之加重。本文中資深刑事律師將帶你了解毒駕的嚴重後果！
在裝修建設產業中，工程尾款被扣押是最常見的糾紛之一，包含：驗收標準不清、扣款問題、雙方溝通不良等，導致款項無法順利結清。本文中律師將深入探討工程尾款糾紛的法律依據與實務處理方式，並說明驗收扣款的合法性判斷、調解仲裁程序，以及預防措施。
本文中律師將深入探討��營業秘密的定義、3大核心要件和涵蓋範圍，並說明營業機密與專利的差別以及要保護多久，同時律師也將說明洩露商業機密可能的法律責任，以及企業可以如何利用法律手段有效保護自家的營業秘密！
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