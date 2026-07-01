存證信函是什麼？律師提供四種範本絕對讓你一看就懂！

存證信函是什麼？有什麼法律效力？存證信函怎麼寫？怎麼寄？有免費存證信函範本可以下載嗎？收到存證信函不理會怎樣？一定要回嗎？本文將會告訴你存證信函寫法、存證信函費用多少，還會提供你四種常用的存證信函範例，讓你一次了解存證信函！

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