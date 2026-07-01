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偽造文書的定義是什麼？刑法偽造文書罪構成要件有哪些？偽造文書是告訴乃論還是非告訴乃論？偽造文書罪刑責有多重？幫別人簽名、代簽名也算偽造文書嗎？本文律師將為你詳細介紹偽造文書，並透過偽造文書罪判決，讓你一次就看懂！
肇事逃逸有什麼構成要件？沒發現出車禍或沒有人受傷也會成立刑法肇事逃逸罪嗎？如果對方車禍肇逃，或自己因為肇事逃逸罪被起訴該怎麼辦？肇事逃逸罪刑責有多重？想減輕刑責，律師告訴你：肇事逃逸談和解對訴訟更有利！
在司法實務上，電子腳鐐已成為重要的監控工具，這項裝置外觀由黑色方形盒子加上橡膠環組成，所以又稱電子腳環，主要用於監控假釋犯的行動，藉此發揮威嚇作用並降低再犯率。本文將從法律專業角度，深入探討這項司法監控技術的原理與應用。
良民證主要的用途在於了解當事人是否有刑事犯罪紀錄，不過任何人都可以申請良民證嗎？良民證上會列哪些案件的案底？申請良民證的話又要準備哪些文件呢？資深律師將幫你完整了解什麼是良民證，良民證最新線上申請方式與流程，以及良民證領取方式。
在刑事訴訟法中，現行犯是指在犯罪行為發生時或發生後短時間內被發現的犯罪嫌疑人。現行犯認定對於及時制止犯罪行為、保護公共安全具有重要意義。本文就讓我們進一步了解現行犯、準現行犯的定義，以及逮捕現行犯要注意的事項吧！
本票裁定是什麼？做本票裁定要多少錢？本票裁定可以抗告嗎？本文中專業債務律師將介紹本票是什麼、本票裁定流程以及本票裁定後續該做什麼才能把錢拿回來，還會告訴你「錢還了沒拿回本票」的解決方法，讓你學會保護自身權益。
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