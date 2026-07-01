偽造文書會被關嗎？一次弄懂4大偽造文書罪要件和刑責！

偽造文書的定義是什麼？刑法偽造文書罪構成要件有哪些？偽造文書是告訴乃論還是非告訴乃論？偽造文書罪刑責有多重？幫別人簽名、代簽名也算偽造文書嗎？本文律師將為你詳細介紹偽造文書，並透過偽造文書罪判決，讓你一次就看懂！

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