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侵害配偶權是什麼？哪些行為會構成侵害配偶權？提告侵害配偶權需要提出哪些證據？提告時效多長？小三被告侵害配偶權怎麼辦？侵害配偶權要賠多少錢？關於侵害配偶權的法律問題，資深家事律師將在本文中完整解答！
安非他命在台灣被列為第二級毒品，任何非醫療目的的持有、施用、販賣都構成刑事犯罪。本文中資深刑事律師將以白話文說明法規條文和各行為的刑責範圍、量刑關鍵因素，並附上法院判決，幫助您完整了解相關法律風險。
K他命（愷他命）屬第三級毒品，持有純質淨重5公克以上即面臨2年以下有期徒刑，販賣更可判7年以上。本文完整解析毒品危害防制條例相關罰則、從行政罰變刑事的關鍵門檻、真實法院判決及未成年犯的法律規定。
本文將從法律專業角度深入剖析急診暴力的法律定義與責任歸屬。我們會提供從事前預防、事中應變到事後追訴的完整行動指南。透過理性的醫療法知識與務實的應對策略，為醫護人員與醫療機構劃下清晰而堅實的法律防線。
消費者保護法第19條規定了7天的鑑賞期，讓消費者在透過通訊交易或訪問交易購買商品或服務後，有時間可以反悔退貨或取消服務避免因衝動購物而造成金錢損失。然而，並非所有的商品或服務都適用這項鑑賞期的規定，就透過本文來完整認識法定鑑賞期吧！
勞檢無疑是所有雇主最為擔心的事情之一，但為什麼公司會被勞檢？公司被勞檢時應該如何應對？勞動檢查的項目有哪些？勞檢會問什麼問題？有哪些管道可以向勞動部處檢舉？本文將由律師為您全面解答勞檢的各種細節！
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