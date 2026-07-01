鑑賞期從哪天開始算？律師：不是所有商品都有七天鑑賞期！

消費者保護法第19條規定了7天的鑑賞期，讓消費者在透過通訊交易或訪問交易購買商品或服務後，有時間可以反悔退貨或取消服務避免因衝動購物而造成金錢損失。然而，並非所有的商品或服務都適用這項鑑賞期的規定，就透過本文來完整認識法定鑑賞期吧！

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