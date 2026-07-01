拋棄繼承要怎麼辦理？錯過期限怎麼辦？律師來解答！

拋棄繼承要怎麼辦理？需要多少時間？可以只拋棄繼承到的債務嗎？如果錯過了拋棄繼承的期限怎麼辦？本文由資深律師撰寫，幫您解答有關拋棄遺產繼承的各種疑問，包括拋棄繼承的流程、期限，讓您完整了解什麼是民法的拋棄繼承！

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