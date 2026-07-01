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重利罪，是指以提供貸款為由，向借款人收取過高的利息。在許多法律體系中，重利罪是為了保護消費者免受不公平和剝削性的貸款條件的侵害而設立。本文中資深刑事律師將分享刑法重利罪構成要件以及其刑責等法律知識！
拋棄繼承要怎麼辦理？需要多少時間？可以只拋棄繼承到的債務嗎？如果錯過了拋棄繼承的期限怎麼辦？本文由資深律師撰寫，幫您解答有關拋棄遺產繼承的各種疑問，包括拋棄繼承的流程、期限，讓您完整了解什麼是民法的拋棄繼承！
本文中資深刑事律師將說明台灣法律對於大麻的規定，包括：大麻是幾級毒品，大麻對身體有什麼影響，大麻種子、THC、CBD和大麻菸彈是否算毒品，持有、使用、販賣跟種植大麻刑責分別多重，以及為什麼世界會有這麼多國家已經大麻合法化，幫助你更了解大麻！
什麼是交保？交保的條件跟流程是什麼？交保與具保一樣嗎？何時可以領回交保金？交保算無罪嗎？對於這些關於交保的法律疑問，包括交保金的查詢、計算方式以及如何領取交保金和保釋金的退款，將由刑事律師為您一一解答。
單親補助申請的條件是什麼？單親媽媽補助一個月多少錢？單親爸爸的補助跟媽媽一樣嗎？哪些民間單位有單親補助？單親補助線上申請可以嗎？單親家庭補助審核時間是多久？2026年最新單親補助資格、內容與各縣市單親補助的項目，本文將完整說明！
離婚協議書是什麼？離婚協議書自己寫有法律效力嗎？有固定格式嗎？離婚協議書哪裡買？離婚協議書證人要幾位？當離婚證人有什麼條件？本文將提供你離婚協議書內容正確撰寫方式、注意事項以及專業家事律師準備的具法律效力免費離婚協議書下載！
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